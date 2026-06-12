बाजार में अच्छे संकेत

युद्ध विराम के आसार व कच्चे तेल की कीमत घटने से भारतीय शेयर बाजार में सुधार के संकेत दिखे हैं। आगे गिरावट रोकने के हरसंभव प्रयास जारी रहने चाहिए।

शुक्रवार को एक ओर, जहां भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखी गई, वहीं डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव में भी बढ़त का क्रम बना है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट को लेकर चिंता बढ़ रही थी और गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते दिनों कुछ मौद्रिक उपाय किए थे। इसके अलावा अमेरिका-ईरान युद्ध के भी समापन की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर, दुनिया में निवेश अनुकूल माहौल बना है, जिसका फायदा भारत और भारतीय शेयर बाजार को भी मिलता दिख रहा है। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स 75,527.95 अंकों पर बंद हुआ और निफ्टी ने 23,600 के आंकड़े को पार कर लिया। मुंबई शेयर बाजार में 1,695.40 अंकों की उछाल के पीछे विश्व स्तर पर कच्चे तेल की गिरती कीमत भी एक बड़ा कारण है। क्रूड ऑयल की कीमतों में चार से पांच प्रतिशत की गिरावट आई है और यह 86 से 90 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया है। कच्चे तेल के घटते भाव से अर्थव्यवस्थाओं को निश्चित ही बल मिलेगा और निवेशकों का मनोबल बढ़ेगा।

यह हम अच्छे से जानते हैं कि विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जब गिरावट आती है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ता है। जब तेल आयात का हमारा खर्च बचेगा, तब रुपये को भी बल मिलेगा। हालांकि, यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि युद्ध वाकई खत्म होने वाला है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का क्रम तेज होने वाला है। ध्यान रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी युद्ध विराम के संकेत दे चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि युद्ध समापन की ओर बढ़ेगा। संकेत मिल रहे हैं कि जी 7 की आगामी बैठक के दौरान ही कोई समझौता हो जाएगा। जी 7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति भी जा रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री भी वहां रहेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री और विश्व के अन्य आला नेताओं को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पश्चिम एशिया में फिर अमन-चैन बहाल हो जाए। दुनिया इस फिजूल युद्ध को ज्यादा समय तक नहीं झेल सकती। आज के हालात में दुनिया का कोई देश महंगाई या मंदी झेलने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका की स्थानीय राजनीति में खुद डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। अनेक लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप ऐसे युद्ध में संसाधन क्यों खर्च कर रहे हैं? ऐसे में, जिन शक्तिशाली देशों के हाथों में अमन-चैन की कमान है, उन्हें विशेष रूप से सजग होना पड़ेगा। जी 7 की बैठक में दुनिया के प्रति ज्यादा गंभीर फैसलों की उम्मीद करनी चाहिए। आज दुनिया जिस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, वहां जरूरी है कि युद्धों को रोका जाए और महाशक्तियां वैश्विक विकास व मानवीयता के लिए काम करें।