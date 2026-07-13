निर्णायक जंग में उतरे अमेरिका-ईरान

अमेरिका-ईरान युद्ध फिर उसी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया, जहां से यह विश्व व्यवस्था के लिए सिर्फ मुश्किलें पैदा करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के इस एलान के बाद कि उनके पिता अली खामेनेई की हत्या…

हर्ष वी पंत,प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन अमेरिका-ईरान युद्ध फिर उसी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया, जहां से यह विश्व व्यवस्था के लिए सिर्फ मुश्किलें पैदा करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के इस एलान के बाद कि उनके पिता अली खामेनेई की हत्या का ‘बदला लेना ही ईरानियों की ख्वाहिश’ है, ईरानी सेना ने होर्मुज जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा कर दी। इसके बाद उसने वहां से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले एक कारोबारी जहाज को निशाना बनाया, जिस पर 11 भारतीय क्रू मेंबर थे।

भारत ने उचित ही इस हमले की कड़ी निंदा की है, पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया गौरतलब है। उन्होंने फिर से ईरान पर हमला बोल दिया है। एक हफ्ते में यह अमेरिका की तीसरी सैन्य कार्रवाई है। जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, यूएई और ओमान पर हवाई हमले किए हैं। जाहिर है, यह उस उम्मीद का ध्वस्त होना है, जो जून में हुए अस्थायी युद्ध-विराम के बाद बनी थी। तब यही माना गया था कि तमाम मतभेदों के बावजूद अमेरिका और ईरान में बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे अंतत: पश्चिम एशिया में शांति कायम होगी, लेकिन ताजा घटनाक्रम बता रहा है कि दोनों देश अब निर्णायक जंग में उतर चुके हैं।

हालांकि, इस नए हालात के दो अन्य पहलू भी हैं। पहला, ईरान का अंदरूनी मतभेद। माना जा रहा है कि ईरान के अंदर कट्टरपंथियों और उदारवादियों में भारी मतांतर हैं। इसी कारण, ईरान के कट्टरपंथियों ने, जिसकी अगुवाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स करती दिख रही है, जान-बूझकर होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया, ताकि युद्ध-विराम खत्म हो जाए। हालांकि, ऐसा करते हुए वे भूल बैठे कि उनका यह कदम ईरान को विश्व बिरादरी में अलग-थलग कर सकता है, क्योंकि तमाम देश होर्मुज जलमार्ग से बेरोकटोक आवाजाही के हिमायती हैं। इसलिए, यहां दबिश बढ़ाकर तेहरान अपने हित साध पाएगा, इसमें संदेह है।

दूसरा पहलू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा है। वह अभी-अभी नाटो सम्मेलन से वापस लौटे हैं। माना जा रहा है कि वहां ईरान को अलग-थलग करने की उनकी राय को कमोबेश सभी सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया है। इसका अर्थ है कि वह नाटो को साधने में काफी हद तक सफल हुए हैं। इसके बाद ही तेहरान के खिलाफ उनका रुख और अधिक आक्रामक हुआ है।

होर्मुज जलमार्ग इस सारे तनाव की जड़ है। विश्व व्यापार, खासतौर से वैश्विक तेल और ऊर्जा की अबाध आपूर्ति के लिए इस जलडमरूमध्य की क्या अहमियत है, यह तेहरान बखूबी जानता है। इसीलिए, वह इस पर अपना दावा बनाए रखना चाहता है। अमेरिकी हमले के मुआवजे के तौर पर वह यहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना चाहता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति यहां से हर हाल में जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसी नीतिगत टकराव ने पहले युद्ध-विराम का अंत किया, और फिर ईरान पर नए हमले का आगाज। जबकि, राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि ईरान को जीतना उनके लिए कठिन है। 28 फरवरी, 2026 को अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई वरिष्ठ कमांडरों की मौत के बावजूद ईरान न सिर्फ अब तक डटकर खड़ा है, बल्कि वह हर वार का पलटकर जवाब भी दे रहा है। इससे न सिर्फ अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा है, बल्कि खुद ट्रंप घरेलू राजनीति के कठघरे में आ चुके हैं। यही कारण है कि वह किसी भी कीमत पर इस युद्ध में ‘अमेरिकी जीत’ की मुनादी करना चाहते हैं।

होर्मुज का फिर से बंद होना तमाम देशों की पेशानी पर बल पैदा करेगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले यहां से हर दिन औसतन 129 जहाज गुजरते थे, जिनमें स्वाभाविक ही बड़ी संख्या तेल टैंकरों की होती थी। इस जलमार्ग के फिर से बंद होने से जहाजों की आवाजाही रुक जाएगी, जिससे वैश्विक तेल और गैस की कीमतों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। तेल और गैस के बढ़ते दाम किस तरह दुनिया भर में महंगाई बढ़ाती है, यह संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक, 2008 में जब मध्य-पूर्व के भू-राजनीतिक संकट ने तेल के दाम बढ़ाए, तब खाद्य पदार्थों के दाम भी चढ़ गए। ऐसा ही हमने 2010 के दशक में भी देखा था, जब उत्पादन करने वाले देशों के राजनीतिक संकट ने मुश्किलें बढ़ाईं या फिर यूक्रेन युद्ध ने भी।

भारत इन सबसे अछूता नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया का तनाव यहां भी असरंदाज होगा, पर सुखद है कि यहां विकल्पों पर काम शुरू हो चुका है। बीते कुछ महीनों में नई दिल्ली ने तेल और गैस की खरीद को कई देशों में बांट दिया है। अब भारत तकरीबन 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिनमें रूस, अमेरिका, वेनेजुएला, अफ्रीका जैसे राष्ट्र भी शामिल हैं। यही कारण है कि अमेरिका-ईरान अस्थायी युद्ध-विराम के बाद ऊर्जा की आपूर्ति कमोबेश पटरी पर लौट चुकी थी, जिसकी तस्दीक सरकार द्वारा तेल-गैस आपूर्ति से आपात प्रतिबंधों को हटाने से भी होती है।

हालांकि, हमारी सबसे बड़ी पहल ई-20 पेट्रोल की ओर बढ़ना है। सरकार ने सामान्य पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल इसलिए मिलाने की अनुमति दी, ताकि कच्चे तेल को लेकर विदेश पर भारत की निर्भरता घटाई जा सके। हालांकि, इसको लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-20 पेट्रोल से गाड़ियों की माइलेज भले घट जाए, लेकिन इंजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से तेल-आयात पर कितना असर पड़ेगा, इसकी गणना तो बाद में होगी, लेकिन यह तय है कि दुनिया के अन्य देशों के अनुभवों का फायदा हमें मिल सकता है, जिससे अंतत: हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी।

कुल मिलाकर, पश्चिम एशिया के बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रम एक मुश्किल दौर की आहट दे रहे हैं। ऊर्जा संकट का खतरा तो है ही, इस तरह के संकट विस्थापन भी बढ़ाते हैं, जिनसे सुरक्षा का संकट पैदा होता है। इसका आर्थिक नुकसान कोई छिपा रहस्य नहीं है। बातचीत ही इस मसले का समाधान है। ईरान की यह धारणा उसकी भूल साबित होगी कि वह होर्मुज को लेकर अन्य देशों पर दबाव बना सकता है।