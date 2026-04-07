बंगाल की मतदाता सूची
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब जब बमुश्किल एक पखवाड़ा रह गया है, तब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) का जिलेवार ब्योरा जारी कर पारदर्शिता बरतने की कोशिश की है…
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब जब बमुश्किल एक पखवाड़ा रह गया है, तब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) का जिलेवार ब्योरा जारी कर पारदर्शिता बरतने की कोशिश की है। निस्संदेह, इस कार्य के लिए उसकी सराहना की जाती, अगर उसने शुरू से स्वत: ही यह प्रक्रिया अपनाई होती और सुप्रीम कोर्ट को बार-बार एसआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई न करनी पड़ती। बिहार और बंगाल की प्रक्रिया में तो शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप तक करना पड़ा। बहरहाल, एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से अब तक 90 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, जो वहां की पिछली मतदाता संख्या का लगभग 12 प्रतिशत है। इतनी बड़ी संख्या में हुई सफाई का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण तो खैर परिणाम आने के बाद होगा, अलबत्ता अभी यह संतोष जताया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारियों की गहन निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी हुई है और जिन 60 लाख नामों को संदिग्ध सूची में डाला गया था, उनमें से 32.68 लाख नाम पुन: शामिल कर लिए गए हैं।
जिन लोगों के नाम न्यायिक अधिकारियों की जांच के बाद भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं, शीर्ष अदालत ने उनके लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश पहले ही पारित कर रखा है। जाहिर है, उनके पास अभी एक और मौका है। जिन जिलों से सर्वाधिक नाम हटाए गए हैं, उनमें मुर्शिदाबाद से करीब 4.5 लाख, नॉर्थ 24 परगना से 3.2 लाख और मालदा से 2.3 लाख नाम शामिल हैं, यानी इन तीन जिलों में ही लगभग 10 लाख नाम सही नहीं पाए गए। बताने की जरूरत नहीं कि विधानसभा चुनावों में कुछ सौ और हजार मतों से नतीजे इधर या उधर होते हैं। ऐसे में, इन तीन जिलों की 65 सीटों पर राजनीतिक विश्लेषकों की पैनी नजर रहेगी। पूर्व के नतीजों से इनका समाजशास्त्रीय तुलनात्मक अध्ययन भी रोचक होगा। पश्चिम बंगाल के साथ-साथ 12 अन्य राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, पर जितना विवाद बंगाल में खड़ा हुआ, उतना अन्य जगहों पर नहीं हुआ।
हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की जीवंतता निर्विवाद निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्भर करती है और इस प्रक्रिया की शुरुआत साफ-सुथरी मतदाता सूची से होती है। यह पहली बार है, जब मतदाता सूची को लेकर इस कदर हंगामा हुआ और मुकदमेबाजी हुई है। देश के राजनीतिक दलों की सराहना की जाएगी कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को कामयाब बनाने में अब तक अपने अच्छे आचरण का प्रदर्शन किया है। चुनावों में धांधली व प्रशासनिक पक्षपात के आरोपों-प्रत्यारोपों के बावजूद उन्होंने जनादेश का हमेशा सम्मान किया और सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। देश के तमाम राजनीतिक दलों को यह याद रखना चाहिए कि चुनाव आयोग एक सांविधानिक संस्था है और उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखने की नैतिक जिम्मेदारी सभी की है। एकाधिक आयुक्तों के बड़बोलेपन को सांविधानिक संस्था का क्षरण मानकर उस पर हमले करना, राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात होगा। संविधान निर्माताओं ने हर स्वायत्त संस्था की निगरानी और संतुलन की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए एसआईआर को देशहित में जरूरी कवायद के रूप में देखने की जरूरत है। निर्वाचन आयुक्तों को भी गरिमा के अनुकूल आचरण करना चाहिए, ताकि इतिहास में उनके नाम को किसी शर्मनाक संदर्भ में न याद किया जाए।
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