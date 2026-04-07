पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब जब बमुश्किल एक पखवाड़ा रह गया है, तब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) का जिलेवार ब्योरा जारी कर पारदर्शिता बरतने की कोशिश की है…

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब जब बमुश्किल एक पखवाड़ा रह गया है, तब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) का जिलेवार ब्योरा जारी कर पारदर्शिता बरतने की कोशिश की है। निस्संदेह, इस कार्य के लिए उसकी सराहना की जाती, अगर उसने शुरू से स्वत: ही यह प्रक्रिया अपनाई होती और सुप्रीम कोर्ट को बार-बार एसआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई न करनी पड़ती। बिहार और बंगाल की प्रक्रिया में तो शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप तक करना पड़ा। बहरहाल, एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से अब तक 90 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, जो वहां की पिछली मतदाता संख्या का लगभग 12 प्रतिशत है। इतनी बड़ी संख्या में हुई सफाई का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण तो खैर परिणाम आने के बाद होगा, अलबत्ता अभी यह संतोष जताया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारियों की गहन निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी हुई है और जिन 60 लाख नामों को संदिग्ध सूची में डाला गया था, उनमें से 32.68 लाख नाम पुन: शामिल कर लिए गए हैं।

जिन लोगों के नाम न्यायिक अधिकारियों की जांच के बाद भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं, शीर्ष अदालत ने उनके लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश पहले ही पारित कर रखा है। जाहिर है, उनके पास अभी एक और मौका है। जिन जिलों से सर्वाधिक नाम हटाए गए हैं, उनमें मुर्शिदाबाद से करीब 4.5 लाख, नॉर्थ 24 परगना से 3.2 लाख और मालदा से 2.3 लाख नाम शामिल हैं, यानी इन तीन जिलों में ही लगभग 10 लाख नाम सही नहीं पाए गए। बताने की जरूरत नहीं कि विधानसभा चुनावों में कुछ सौ और हजार मतों से नतीजे इधर या उधर होते हैं। ऐसे में, इन तीन जिलों की 65 सीटों पर राजनीतिक विश्लेषकों की पैनी नजर रहेगी। पूर्व के नतीजों से इनका समाजशास्त्रीय तुलनात्मक अध्ययन भी रोचक होगा। पश्चिम बंगाल के साथ-साथ 12 अन्य राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, पर जितना विवाद बंगाल में खड़ा हुआ, उतना अन्य जगहों पर नहीं हुआ।