दर्दनाक वाकया

गाजियाबाद में तीन बहनों की एक साथ खुदकुशी हर माता-पिता के लिए चेतावनी है। वे यह सोचकर निश्चिंत न बैठें कि उनका बच्चा सुरक्षित मोबाइल चला रहा है...

Feb 05, 2026
गाजियाबाद में तीन सगी बहनों का नौवीं मंजिल से कूदकर जान देने की घटना को महज ‘आत्महत्या’ कहना हकीकत से आंखें मूंदने जैसा होगा। बारह, चौदह और सोलह की उम्र तो सपनों के पंख लगाकर उड़ने की होती है। उस उम्र में मौत को गले लगाना भला किसके गले उतर सकता है? दरअसल, हालात, स्थितियों और आभासी भावनाओं के झूठे संसार ने इन मासूमों को मौत की दर तक पहुंचाया। यह एक ‘डिजिटल मर्डर’ है। इस खतरनाक गेम और इसे बच्चों तक परोसे जाने के जिम्मेदार लोगों के लिए कानून को नई दफाएं गढ़नी होंगी। यह दुखद हादसा खूनी डिजिटल एल्गोरिदम का परिणाम है, जो मोबाइल के जरिये हम सबके घरों में घुस आया है।

यह घटना ‘कोरियन लव गेम’ की लत और उसके पीछे छिपे एल्गोरिदम की कारगुजारी है। यह डिजिटल एल्गोरिदम मासूमों के दिमाग को पूरी तरह से अपहृत कर लेता है और विवेक पर झूठी भावनाओं का पर्दा डाल देता है। इसे समझने के लिए इन बहनों के आठ पन्नों के सुसाइड नोट पर नजर डाल देखिए। यह जीवन से हताश किसी नासमझ बच्ची का सुसाइड लेटर नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया के खिलाफ एक आरोप पत्र है। ‘मम्मी-पापा सॉरी... गेम नहीं छोड़ पा रही हूं।’ यह वाक्य साबित करता है कि ये किशोरियां किसी मानसिक रोग की गिरफ्त में नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग का शिकार थीं, जिसे बनाया ही लत लगाने के लिए गया है। ‘टास्क-बेस्ड गेम्स’ इनको खेलने वाले बच्चों के दिमाग में डोपामाइन का ऐसा स्तर पैदा करते हैं कि उन्हें वास्तविक दुनिया बेमानी और डिजिटल खेल की चुनौतियां ही जीवन का एकमात्र सत्य लगने लगती हैं। जब कोई गेम बच्चों से स्कूल और किताबें छुड़वा दे, तो वह मनोरंजन नहीं करता, मानसिक गुलाम बनाता है। गाजियाबाद की घटना में जब पिता ने तीनों बेटियों को रोकने की कोशिश की, तो उनके लिए वह टोकना एक दुश्मन के वार जैसा था। यह उस गेम की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, जो खिलाड़ी को बाहरी दुनिया से काट देती है। यह सच है कि आज बिना मोबाइल के हम अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि स्मार्टफोन उपयोगी होने के साथ-साथ एक ‘साइलेंट किलर’ भी है।

गाजियाबाद की घटना हर उस माता-पिता के लिए एक चेतावनी है, जो यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि उनका बच्चा कमरे में सुरक्षित मोबाइल चला रहा है। कोरियन लव गेम जैसे डिजिटल खेल बच्चों की भावनाओं और असुरक्षा बोध का फायदा उठाकर उन्हें ‘टास्क’ पूरा करने के लिए मजबूर करते हैं। निगरानी के अभाव में गेमिंग कंपनियां मुनाफे के लिए ऐसे-ऐसे फीचर डालती हैं, जो बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर गहरा प्रहार करते हैं और उनको इस कदर लती बना देते हैं कि उन्हें मौत को गले लगाने से भी गुरेज नहीं हो रहा। गाजियाबाद की तीनों बहनों की चिता की आग ठंडी होने से पहले हमें जागना होगा। यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि बड़ा सामाजिक संकट है। हमें ‘डिजिटल पेरेंटिंग’ को अब गंभीरता से लेना होगा। बच्चों के व्यवहार में बदलाव, एकांत-प्रियता और पढ़ाई से दूरी को मामूली न समझें। उन्हें तकनीक के साथ-साथ तनाव से लड़ना भी हमें सिखाना होगा। अगर हम अब भी नहीं चेते, तो आभासी दुनिया के ये गेम असल दुनिया की मासूम जिंदगियों को निगलते रहेंगे। याद रखिए, मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपा खतरा आपके घर की दहलीज पार कर चुका है।