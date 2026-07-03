भविष्य निधि की चिंताएं

कर्मचार भविष्य निधि के उपयोग की सुविधा बढ़ी है, लेकिन कर्मचारियों को सचेत रहना होगा कि भविष्य या बुढ़ापे के लिए भविष्य निधि में धन कम न पड़ जाए।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना 2026 के लागू होते ही चर्चाओं का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। हर कोई इसकी लाभ-हानि को समझ लेना चाहता है, पर इसके लिए सबसे जरूरी है कि भविष्य निधि की वेबसाइट सही ढंग से काम करे और उठ रहे तमाम सवालों के जवाब खुद दे। नई योजना के तहत भविष्य निधि संबंधी कई नियमों को शिथिल कर दिया गया है। सबसे बड़ी सुविधा यह हुई है कि इस निधि के उपयोग को कर्मचारियों के लिए आसान बना दिया गया है। मतलब, लोगों को अपने पैसे के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह एक बड़ा बदलाव है, केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के क्रियान्वयन के तहत अधिसूचित यह योजना पूर्ववर्ती ईपीएफ योजना 1952 का स्थान ले चुकी है। निस्संदेह, पारदर्शिता बढ़ेगी और कागजी कार्रवाई में कमी आएगी। ईपीएफ योजना 2026 के तहत आप अपनी भविष्य निधि में 25 प्रतिशत राशि छोड़ते हुए, शेष धन का तय जरूरतों के लिए उपयोग कर सकेंगे। यह मांग लंबे समय से हो रही थी।

जहां वर्तमान में भविष्य निधि के उपयोग की सुविधा बढ़ी है, वहीं कुछ चिंताओं में भी इजाफा हुआ है। कर्मचारियों को सचेत रहना होगा कि भविष्य या बुढ़ापे के लिए भविष्य निधि में धन बचा रहे। एक बड़ी चिंता पीएफ कटौती को लेकर है। कटौती के मोर्चे पर कुछ ज्यादा ही उदारता बरती गई है। न्यूनतम कटौती 1,800 रुपये तय की गई है, यदि कोई इससे ज्यादा कटौती चाहता है, तो स्वैच्छिक होगा। पहले की व्यवस्था के अनुसार, बेसिक वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ में जाता था। अब 12 प्रतिशत की बाध्यता 15,000 रुपये वेतन तक सीमित हो गई है। यहां एक और पहलू की चर्चा है, यदि कोई कर्मचारी 1,800 रुपये से ज्यादा की कटौती कराना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, पर उतना ही अंशदान करने के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होंगे। यहां नियोक्ता की इच्छा को तरजीह दी गई है। वैसे, निजी नियोक्ताओं पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी ओर से किया जाने वाला पीएफ अंशदान वास्तव में कर्मचारी की सीटीसी अर्थात समग्र वेतन का हिस्सा होता है। हालांकि, सरकार इस मामले में फायदे में रहेगी।अंशदान कम होगा, तो ब्याज की राशि भी कम होगी, उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप सरकार का बोझ घटेगा।