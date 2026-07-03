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भविष्य निधि की चिंताएं

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कर्मचार भविष्य निधि के उपयोग की सुविधा बढ़ी है, लेकिन कर्मचारियों को सचेत रहना होगा कि भविष्य या बुढ़ापे के लिए भविष्य निधि में धन कम न पड़ जाए।

भविष्य निधि की चिंताएं

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना 2026 के लागू होते ही चर्चाओं का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। हर कोई इसकी लाभ-हानि को समझ लेना चाहता है, पर इसके लिए सबसे जरूरी है कि भविष्य निधि की वेबसाइट सही ढंग से काम करे और उठ रहे तमाम सवालों के जवाब खुद दे। नई योजना के तहत भविष्य निधि संबंधी कई नियमों को शिथिल कर दिया गया है। सबसे बड़ी सुविधा यह हुई है कि इस निधि के उपयोग को कर्मचारियों के लिए आसान बना दिया गया है। मतलब, लोगों को अपने पैसे के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह एक बड़ा बदलाव है, केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के क्रियान्वयन के तहत अधिसूचित यह योजना पूर्ववर्ती ईपीएफ योजना 1952 का स्थान ले चुकी है। निस्संदेह, पारदर्शिता बढ़ेगी और कागजी कार्रवाई में कमी आएगी। ईपीएफ योजना 2026 के तहत आप अपनी भविष्य निधि में 25 प्रतिशत राशि छोड़ते हुए, शेष धन का तय जरूरतों के लिए उपयोग कर सकेंगे। यह मांग लंबे समय से हो रही थी।

जहां वर्तमान में भविष्य निधि के उपयोग की सुविधा बढ़ी है, वहीं कुछ चिंताओं में भी इजाफा हुआ है। कर्मचारियों को सचेत रहना होगा कि भविष्य या बुढ़ापे के लिए भविष्य निधि में धन बचा रहे। एक बड़ी चिंता पीएफ कटौती को लेकर है। कटौती के मोर्चे पर कुछ ज्यादा ही उदारता बरती गई है। न्यूनतम कटौती 1,800 रुपये तय की गई है, यदि कोई इससे ज्यादा कटौती चाहता है, तो स्वैच्छिक होगा। पहले की व्यवस्था के अनुसार, बेसिक वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ में जाता था। अब 12 प्रतिशत की बाध्यता 15,000 रुपये वेतन तक सीमित हो गई है। यहां एक और पहलू की चर्चा है, यदि कोई कर्मचारी 1,800 रुपये से ज्यादा की कटौती कराना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, पर उतना ही अंशदान करने के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होंगे। यहां नियोक्ता की इच्छा को तरजीह दी गई है। वैसे, निजी नियोक्ताओं पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी ओर से किया जाने वाला पीएफ अंशदान वास्तव में कर्मचारी की सीटीसी अर्थात समग्र वेतन का हिस्सा होता है। हालांकि, सरकार इस मामले में फायदे में रहेगी।अंशदान कम होगा, तो ब्याज की राशि भी कम होगी, उदारीकरण की नीतियों के अनुरूप सरकार का बोझ घटेगा।

क्या 8 करोड़ कर्मचारी-अधिकारी इससे प्रभावित होंगे? अनुमान के अनुसार, इसमें न्यूनतम वेतन अर्थात 15,000 रुपये वाले कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होगी, जिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा करीब एक करोड़ उच्चतम वेतन वाले होंगे, जो सरकार को पैसा देने के बजाय स्वयं निवेश करने में ज्यादा भरोसा करते हैं। कुल मिलाकर, देश में चार करोड़ ऐसे कर्मचारी होंगे, जिन्हें चिंता करने की जरूरत पड़ेगी, रिटायरमेंट के समय जिनकी भविष्य निधि में पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। इस निधि में पर्याप्त पैसे के लिए पहले की तरह शिथिल रहने से काम नहीं चलेगा, बहुत सजग रहना होगा। केवल कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के भरोसे रहने का समय बीत चुका है। अब जो भी धन कमा रहा है, उसे अपने भविष्य के लिए भी स्वयं ही निवेश करना पड़ेगा। आर्थिक उदारीकरण और पूंजीवाद के नए दौर में सामाजिक सुरक्षा केवल सार्वजनिक या सरकार की चिंता का विषय नहीं है, यह प्राथमिक रूप से लोगों की व्यक्तिगत चिंता का विषय है। गौर कीजिए, बहुत उम्मीद थी कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जाएगी, पर साल 2014 में भी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये था और आज भी उतना ही है।

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