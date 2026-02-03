समझौते की ओर

संक्षेप: ट्रेड टैरिफ के विवादित मोर्चे पर अमेरिका की तुलना में भारतीय रवैया ज्यादा संतुलित रहा है और यही संतुलन भारत सरकार को आगे भी जारी रखना चाहिए...

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बहुप्रतीक्षित रूपरेखा अंतिम रूप लेती दिखने लगी है, तो यह स्वागतयोग्य है। बुनियादी खुशी तो यही है कि भारत पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत पर आ जाएगा, इससे दोनों देशों के बीच निश्चित ही व्यापार बढ़ेगा। अपनी घोषणा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका अब भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को तुरंत घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। हालांकि, उन्होंने यह दावा करते हुए भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं कि भारत अब अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य करने पर सहमत हो गया है। अपने मिजाज के मुताबिक, एक कदम आगे बढ़कर ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया है कि भारत अब 500 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और अन्य उत्पादों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने कुछ और भी दावे किए हैं, जिनकी वजह से स्वाभाविक ही भारतीय राजनीति में सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। समझौता अभी विस्तार में सामने नहीं आया है, पर केंद्र सरकार पर हमले शुरू हो गए हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समझौते के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी करे।

वैसे, यह नई बात नहीं है कि भारत के प्रति जिस अधिकार भाव से डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, उससे शंकाओं और सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज ट्रंप उस भारत की तारीफ कर रहे हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था को उन्होंने बीते दिनों मृत ठहरा दिया था। कई बार अधपकी बातों पर भी वह समय से पहले ही टिप्पणी कर देते हैं, जिससे दूसरे देशों के लिए आंतरिक तनाव की स्थिति बन जाती है। गौर करने की बात है, ट्रंप द्वारा की गई घोषणा के बाद भारत सरकार के बयानों में टैरिफ में कटौती की पुष्टि की गई है, समझौते का स्वागत किया गया है, पर ट्रंप द्वारा किए गए कई व्यापक दावों के समर्थन से परहेज किया गया है। यह जरूरी नहीं कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा या 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद व सेवा शून्य टैरिफ पर आयात करेगा। इसमें कोई दोराय नहीं कि समझौते पर प्रारंभिक सहमति बन गई है, पर समझौते के विभिन्न बिंदुओं पर भारत सरकार की ओर से पूरी स्पष्टता के लिए हमें कुछ इंतजार करना चाहिए। पूरी स्पष्टता होने तक विपक्ष को अवश्य राजनीति का मौका मिलेगा। भारत सरकार की विदेश नीति के कमोबेश समर्थक रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवालों पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह अमेरिका से हुए समझौते का पूरा विवरण संसद या देश के सामने रखे।