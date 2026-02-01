देश को सही दिशा में बढ़ाएगा बजट
भारत के आम बजट 2026 को किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, इसे विश्वसनीय, जिम्मेदार और दूरदर्शी बजट कहा जा सकता है। अव्वल तो बजट-चर्चा शुरू करने से पहले हमें दुनिया के हालात पर जरूर नजरें फेर लेनी चाहिए…
एन के सिंह,15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष
भारत के आम बजट 2026 को किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, इसे विश्वसनीय, जिम्मेदार और दूरदर्शी बजट कहा जा सकता है। अव्वल तो बजट-चर्चा शुरू करने से पहले हमें दुनिया के हालात पर जरूर नजरें फेर लेनी चाहिए। उसके बाद ही यह सोचना चाहिए कि ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जिनसे हमारे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो। वृद्धि भी कम नहीं, कम से कम उतनी हो, जितनी नए आर्थिक सर्वेक्षण में बताई गई है।
रविवार को पेश केंद्रीय बजट में खास यह है कि व्यापार या उद्योग को विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में देखा गया है। वित्त मंत्री ने दूरदर्शिता दिखाते हुए सहयोगी देशों के साथ तालमेल बिठाने के लिए सीमा शुल्क सुधार की बड़ी कोशिश की है। इससे निवेश दक्षता और व्यापार संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लगातार उच्च विकास दर के अनुकूल स्थितियां बनेंगी। संक्षेप में कहें, तो इस वर्ष वित्त मंत्री का मूल मंत्र पूंजी, प्रौद्योगिकी और निर्यात प्रतिस्पर्धा है।
सुखद है कि पहली बार विकास दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। इस विकास दर को पाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं। बजट के अनेक पहलू हैं, जिनसे उम्मीदों को बहुत बल मिलता है। अमेरिका के साथ जारी टैरिफ संबंधी तनाव के बावजूद भारत ने पिछले महीनों में कई मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। यूरोपीय संघ से भी भारत का व्यापार समझौता हुआ है। भारत और यूरोप की आबादी को जोड़ लें, तो एक बहुत बड़ा बाजार हो जाता है। अत: यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार समझौता एक बड़ा कदम है।
हालांकि, भारत को आत्मनिर्भरता को संरक्षित रखते हुए, विशेषकर बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था में भी, विश्वसनीय साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। यह मानना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और नए बदलाव अव्यवस्थित हैं। इसे ‘कार्नीवाद’ कहा जा सकता है : एक स्पष्ट चेतावनी है कि हम बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में बहुपक्षीय व लचीले गठबंधन बनाने में सक्षम देश ही बदलाव काे राह दिखाएंगे। भारत के आर्थिक फैसले भी तय करेंगे कि दुनिया में नए गठबंधन कैसे आकार लेंगे? गठबंधन बनाने की चुनौतियों में वित्त, निवेश, ऊर्जा, जलवायु, जैव विविधता और सुरक्षा शामिल है। इस बजट में इन चुनौतियों से दो-दो हाथ करने का इरादा दिखता है।
आज हम गौर कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की यह एक बड़ी कामयाबी है, सरकार ने अपनी वित्तीय जिम्मेदारी को ठीक से निभाया है। वित्तीय संतुलन का यह मार्ग मैंने अपनी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के माध्यम से भी तैयार किया था, जिसे इस सरकार ने मंजूरी दी। सही राह पर हम बने हुए हैं। इसी के तहत हमने इस वर्ष भी वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य था, उसे पाया है और तभी आगामी वर्ष में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.3 प्रतिशत रखा गया है।
बजट से पता चलता है कि देश के ऋण में गिरावट आई है। अगले वर्ष और गिरावट आएगी। हमारा लक्ष्य है कि 2030-31 में ऋण को जीडीपी के अनुपात में 51 प्रतिशत तक लाया जाए। हालांकि, हमें राज्यों के ऋण के बारे में भी सोचना चाहिए। राज्यों के ऋण और घाटे पर थोड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के ऋण अनुपात के अनुरूप ही राज्यों के ऋण को लाना होगा।
ताजा बजट की एक खासियत यह भी है कि अर्थव्यवस्था के कुछ नए उभरते क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है। रेअर अर्थ (विशेष रासायनिक तत्व), कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन (कार्बन पृथक्करण), आई क्लाउड (सुरक्षित स्टोरेज सेवा), इन सभी नए क्षेत्रों को बजट ने बल देने के जरूरी प्रयास किए हैं।
बजट में रोजगार बढ़ाने के दृष्टिकोण से कुछ क्षेत्रों को देखा गया है। श्रमिकों की ज्यादा जरूरत वाले वस्त्र और चमड़ा उद्योग पर जोर दिया गया है। पर्यटन विकास के लिए निश्चित कदम उठाए गए हैं। टूरिस्ट सर्किट की घोषणा हुई है। बजट यह भी कोशिश करता दिख रहा है कि स्वास्थ्य पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए। शिक्षा क्षेत्र में देखें, तो यह बड़ी घोषणा है कि पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बसाए जाएंगे।
बहरहाल, जब बजट में दिख रही तमाम कोशिशों को हम जोड़ते हैं, तब हमें रोजगार प्रधान विकास की नींव मजबूत होती दिखती है। आज देश में ऐसा आर्थिक विकास चाहिए, जो रोजगार के अवसर बढ़ाए।
टैक्स की चर्चा करें, तो जो टैक्स रेट बहुत कम हो गए थे, उसके विपरीत हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हां, टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, इससे कराधान में सुविधा बढ़ेगी। कर चुकाना आसान होगा।
आयात शुल्क संबंधी जो कदम हमने उठाए हैं, वह भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे कैंसर की विशेष दवाइयों और परमाणु शक्ति पर जो रियायत हमने दी है, वह बिल्कुल सही है। साथ ही, जो क्लाउड सर्विसेज हैं, जिससे एआई का उपयोग बढ़ रहा है, इस क्षेत्र को साल 2027 तक रियायत दी गई है। जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है, उस पर भी बजट में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।
बजट के साथ ही 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर रखा गया है। एक्शन टेकेन रिपोर्ट का कार्यक्रम भी पेश किया गया है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष रहते मैंने भी राज्यों के राजस्व में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी, 16वें वित्त आयोग ने भी इतना ही लक्ष्य रखा है, जिसे सरकार ने मंजूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर रिफाॅर्म एक्सप्रेस की चर्चा करते हैं, अब इस आम बजट से रिफाॅर्म एक्सप्रेस की गति में नई प्रगति जुड़ जाएगी।
गौरतलब है, जब केंद्रीय बजट पेश हो रहा था, तब शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। वैसे, किसी भी बजट को केवल शेयर सूचकांक के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कई बार शेयर बाजार में तुरंत प्रतिक्रिया दिखती है, पर हमें देखना चाहिए कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए प्रस्तावित बजट में तीन लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सड़क, पुल, पाइपलाइन, बंदरगाह इत्यादि के निर्माण में तेजी आएगी, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
बहरहाल, एक कठिन वैश्विक परिवेश में, यह आम बजट भारत को न केवल आर्थिक विकास करने के लिए, बल्कि विवेक और लचीलेपन के साथ विकास को नियंत्रित करने के लिए तैयार करता दिख रहा है। यह बजट एक बहुत सकारात्मक पहल है, यह देश की आर्थिक तरक्की और दुनिया के बदलते माहौल के साथ कदमताल करता लग रहा है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
