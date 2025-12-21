Hindustan Hindi News
गणित के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा भारत

गणित के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा भारत

हमारे देश में हर दिन कुछ न कुछ विशेष होता है। इसी क्रम में 22 दिसंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, तब से हर साल महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को याद करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। इस तरह, यह एक महान दिन है, जो गणित के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभाओं को याद करने का अवसर देता है।

इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य गणित के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और छात्रों को गणित में करियर बनाने के लिए उत्साहित करना है। वाकई, देश की युवा पीढ़ी में गणित सीखने के प्रति उत्साह, प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ा है। उनमें यह भावना विकसित करने के लिए कई तरह की पहल भी की जा रही हैं। यहां तक कि प्रशक्षिण/शिविरों के माध्यम से शक्षिकों और छात्रों के क्षमता-निर्माण, गणित के लिए शिक्षण सामग्रियों का विकास, उत्पादन व वितरण और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा किया जाना जरूरी भी है, क्योंकि प्राचीन काल में हम गणित के सर्वोच्च रहे हैं। पांचवीं सदी के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट से लेकर ब्रह्मगुप्त, भास्कर से लेकर आधुनिक युग में श्रीनिवास रामानुजन, पीसी महालनोबीस, कल्यामपुडी राधाकृष्ण राव, डॉ. कारपेकर, सत्येंद्रनाथ बोस, शकुंतला देवी, नरेंद्र करमकर आदि अनेक गणितज्ञों ने देश और दुनिया में नाम कमाया है। आर्यभट्ट जहां खगोलीय मामलों के विशेषज्ञ थे, तो वहीं ब्रह्मगुप्त ने छठी शताब्दी में शून्य की खोज कर दुनिया को महान अवदान दिया। इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने गणीतीय प्रतिभा से वेदों में वर्णित नक्षत्रीय गतियों के आधार पर वेदकालीन सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया। शकुंतला देवी ‘मानव कंप्यूटर’ के रूप में जानी जाने वाली महिला गणितज्ञ थीं। उन्होंने अपनी असाधारण बुद्धि से गणित में कई विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए।

आज भी गणित को लेकर हमारा रुझान कम नहीं हुआ है। बच्चों और किशोरों में गणित को लेकर उत्साह बढ़ा है। यह अच्छी बात है कि गणित में और रुझान बढ़ाने के लिए खास दिवस मानने जैसी परंपरा शुरू हुई है। इसका भी असर पड़ेगा ही। आज गणित विषय पठन-पाठन में ही नहीं, करियर विकल्प के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। यहां तक कि एआई में भी, जिसकी चौतरफा चर्चा है, गणना का काफी इस्तेमाल होता है। ऐसे में, राष्ट्रीय गणित दिवस का महत्व हमारे लिए और बढ़ जाता है। इससे प्रेरणा लेकर हमारे युवा गणित की दुनिया के शिखर को प्राप्त करने की भरपूर चेष्टा करेंगे।

सुधांश कुमार, टिप्पणीकार

युवाओं में इस विषय के प्रति घट रहा रुझान

आज की युवा पीढ़ी के समक्ष उपस्थित अनेक समस्याओं में एक बड़ी समस्या उसके गणितीय दिमाग का विकास बाधित होना है। युवा पीढ़ी में अकादमिक-बौद्धिक पिछड़ेपन की यह समस्या वैश्विक चिंता का विषय है, जिसके मुख्य कारण शिक्षा-प्रणाली में बुनियादी अवधारणाओं- स्थानीय मान, जोड़-घटाव पर ध्यान न देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण और तरीकों में कमी, गणित के प्रति छात्रों में डर व अरुचि है, जिससे वे कैलकुलेटर पर निर्भर रहने लगे हैं। इस कारण बच्चों और युवाओं में बुनियादी समझ कम हो रही है। कई छात्रों को स्थानीय मान और बुनियादी गणितीय समस्या हल करने में कठिनाई होती है, जो उच्च कक्षाओं के लिए एक बड़ी बाधा है। गणित को अक्सर उबाऊ और मुश्किल तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों की रुचि कम होती है और वे रटने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि समझने पर।

छात्रों में गणित का डर अब आम समस्या है, जो उनके प्रदर्शन और विषय में उनकी भागीदारी को प्रभावित करती है। छात्र अब मामूली गणनाओं के लिए भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका बुनियादी कौशल कमजोर हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षा प्रणालियों पर कोरोना लॉकडाउन का पड़ा प्रभाव अब तक पूरी तरह से दूर नहीं हो सका है। इससे उनमें सीखने का नुकसान हुआ है। असल में, अपने देश में ग्रामीण-शहरी और लैंगिक असमानताएं गणितीय कौशल में अंतर पैदा करती हैं, नतीजतन कई राज्यों में छात्र खराब प्रदर्शन करने लगे हैं।

इस समस्या से तुरंत निपटने की जरूरत है। इसके लिए गणित को मजेदार और प्रासंगिक बनाकर छात्रों में रुचि पैदा करना जरूरी है, जैसे ‘मैथ लैब’ को शुरू करना। इसके अलावा, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी तरह, बचपन की शिक्षा और देखभाल कार्यक्रमों में निवेश कर गणितीय दक्षता बढ़ाने वाली बुनियादी शिक्षा पर जोर देना अति आवश्यक है। सरकारों और समाज को मिलकर शिक्षा प्रणाली में जरूरी नीतिगत बदलाव लाने के लिए सक्रिय होना होगा। इसके लिए शिक्षाविदों, सरकारों और माता-पिता के सामूहिक प्रयासों की भी आवश्यकता है, ताकि युवा पीढ़ी गणित के क्षेत्र में अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सके। गणित के क्षेत्र में शून्य, दशमलव प्रणाली और बीजगणित जैसे क्षेत्रों में हम स्कूल स्तर पर पिछड़ रहे हैं, जबकि इन मामले में हमारा वैश्विक योगदान किसी से छिपा नहीं है। इस समस्या को गंभीर मानते हुए तत्काल इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है, अन्यथा गणित में समृद्ध इतिहास रखने वाले भारत के लिए यह संकट त्रासद हो सकता है।

अमन कुमार, छात्र