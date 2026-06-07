शोबाजी से किसी का भला नहीं होता

बइंडियन प्रीमियर लीग, यानी आईपीएल समाप्त हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फिर ट्रॉफी जीत ली। विराट की खूब बल्ले-बल्ले हुई। किंतु यह प्रतियोगिता मेरे लिए दो सवाल छोड़ गई। वैसे तो क्रिकेट…

बइंडियन प्रीमियर लीग, यानी आईपीएल समाप्त हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फिर ट्रॉफी जीत ली। विराट की खूब बल्ले-बल्ले हुई। किंतु यह प्रतियोगिता मेरे लिए दो सवाल छोड़ गई। वैसे तो क्रिकेट अब वह खेल नहीं रहा, जब खिलाड़ियों को टिकट व होटल के पैसों का बंदोस्त खुद करना होता था। अब यहां पैसा बरसता है और वह भी छप्पर फाड़। जब तक देश के युवाओं के अंदर क्रिकेट के लिए ऐसा ही पागलपन बना रहेगा, तब तक पैसा ऐसे ही बरसता रहेगा।

खैर, जो दो बातें मुझे खटकीं, उनमें से एक है- शिव की थीम पर आधारित कैलाश खेर का कार्यक्रम। सुनने में ऐसा लगता है कि चलो भाई, इतने बड़े और एलीट क्लास के खेल में भी भारतीयता और धार्मिकता के दर्शन हुए, पर जिन्होंने देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि कैसे अत्यंत न्यून वस्त्रों में लड़कियां नृत्य कर रही थीं और कुछ ऐसे स्टेप ऐसे थे, जिनमें लड़कों ने उन्हें कमर से पकड़कर उठाया। ‘बम-बम लहरी’ के उद्घोष में इस नग्नता की क्या आवश्यकता थी? यह एक बड़ा सवाल है, पर किसी ने पूछना जरूरी नहीं समझा। दूसरा सवाल जो मेरे मन में उठा, वह शोबाजी से जुड़ा है। वहां जितनी आतिशबाजी व लाइटिंग की गई और उन पर जो बेशुमार पैसा खर्च किया गया, उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। जो लोग लगातार आंसू बहाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में देश का पैसा लुटा रहे हैं, उन्हें भी यह फिजूलखर्ची कहीं से भी नहीं खटकी। उस रंगारंग कार्यक्रम को देखकर क्या कोई कह सकता है कि भारत भूख सूचकांक में 157वें स्थान पर है? जब एक मैच पर उड़ाने के लिए हमारे पास अरबों रुपये हैं, तब कैसे देश ‘हंगर इंडेक्स’ में इतना नीचे है?

मैच के दौरान देश के जाने-माने सिने कलाकार, जिन्हें युवा वर्ग अपना आदर्श मानता है, जमकर ऐसे उत्पादों का प्रचार करते हैं, जिनको खाना कैंसर को न्योता देने जैसा है। कंपनियां इसके लिए उन्हें करोड़ों रुपये का भुगतान करती हैं। मगर इससे उन नामचीन कलाकारों को क्या मतलब? वे तो पैसे लेते हैं और विज्ञापन कर देते हैं। अखबारों में यह भी पढ़ा कि मैच के दौरान बहुत से सट्टेबाजों को पकड़ा गया। देखा जाए, तो आईपीएल का फॉर्मेट ही अपने आप में सट्टेबाजी है। बाकायदा खिलाड़ी करोड़ों में खरीदे जाते हैं, उनकी बोली लगती है। यह क्या सट्टेबाजी नहीं है? बस फर्क यह है कि यह व्यवस्थित ढंग से कानूनी तिकड़म अपनाकर किया जाता है। ऐसे में, क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि आईपील में इतनी गड़बड़ियों के बावजूद लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं?

शरद कबीर, टिप्पणीकार

चमक-दमक से प्रभावित होती दुनिया भारत एक समय सोने की चिड़िया और विश्व गुरु जरूर था, लेकिन मुगल और ब्रिटिश शासन की लूट के पश्चात पिछली कुछ शताब्दियों से इसकी छवि विदेश, विशेषकर यूरोप और अमेरिका में सपेरों व मदारियों के देश की रही है। आज का भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। उपग्रह प्रक्षेपण, सैन्य शक्ति, विज्ञान, ऊर्जा, नवाचार के क्षेत्र के साथ-साथ आधुनिक भारत खेल-कूद में भी रोजाना नए प्रतिमान गढ़ रहा है।

क्रिकेट में तो हम विश्व की सबसे अच्छी टीमों में से एक हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि घरेलू और रणजी क्रिकेट प्रतियोगिताओं के अलावा आईपीएल भी कई होनहार और प्रतिभावान खिलाड़ियों को पैदा कर रहा है। आईपीएल के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को लाभ होता है, बल्कि पूरा इकोसिस्टम- स्टेडियम, तकनीक, मीडिया, मनोरंजन उद्योग भी विकसित होता है। आईपीएल एक व्यावसायिक फ्रेंचाइजी-आधारित लीग है, जिसमें बड़े निवेश होते हैं। खिलाड़ियों की खरीद-फरोख्त, स्टेडियम, प्रकाश व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं में भारी खर्च होता है। इससे खेल के बुनियादी ढांचे और प्रतिभा विकास को बढ़ावा मिलता है। आज ऐसे निवेश से सैकड़ों खिलाड़ियों की किस्मत चमक चुकी है, हजारों लोगों को रोजगार मिला है, लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं और करोड़ों लोगों का मनोरंजन हो रहा है। छोटे गांवों के खिलाड़ी भी आईपीएल के मंच से करोड़ों में बिकते हैं, वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी इसके साक्षी हैं।

कुछ लोग इस चमक-दमक को अनावश्यक खर्च कह सकते हैं, लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि इससे रोजगार, मनोरंजन और राष्ट्रीय पहचान को मजबूती मिलती है। हाल ही में एक मैच के दौरान लाइट जाने की घटना के कारण पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हुई थी। इससे पता चलता है कि व्यवस्थित आयोजन और अच्छे बुनियादी ढांचे का कितना अधिक महत्व है। आईपीएल की लाइटिंग, गाजे-बाजे या गाने-बजाने को भारत का एक वर्ग, खासकर युवा बेहद पसंद करता है और इसके लिए हजारों रुपये खर्च करने को तैयार है। इसी आईपीएल की चमक-दमक से सैकड़ों क्रिकेटर इस खेल को लेकर संजीदा हो रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है,और लोगों में क्रिकेट के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। अब तो लोग बेटियों के भी क्रिकेट खेलने को बुरा नहीं मानते। यह खेल एक बड़ा सामाजिक बदलाव लेकर आया है। अतः आईपीएल की चमक-दमक को फिजूल का खर्च कहना उचित नहीं है।