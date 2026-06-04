पर्यावरण दिवस की महत्ता समझिए

प्रतिवर्ष हम 5 जून को ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ मनाते हैं। यह विडंबना ही है कि एक तरफ हम जल, थल और नभ, यहां तक कि भूगर्भ तक को प्रदूषित करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ एक दिवस मनाकर…

प्रतिवर्ष हम 5 जून को ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ मनाते हैं। यह विडंबना ही है कि एक तरफ हम जल, थल और नभ, यहां तक कि भूगर्भ तक को प्रदूषित करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ एक दिवस मनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ले रहे हैं। फिर भी, इस दिवस की सार्थकता कम नहीं हो जाती। इस तरह के दिवसों की हमें जरूरत है। दरअसल, आधुनिक जीवनशैली में सुविधा और दिखावे की प्रवृत्ति प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। जहां एक ओर साधनहीन व्यक्ति सीमित संसाधनों में जीवन जीता है, वहीं दूसरी ओर विलासिता और उपभोग की अंधी दौड़ पर्यावरण पर भारी पड़ रही है। ई-कचरा, पॉलिथीन, विषैले रसायन, सिंगल यूज वस्तुएं, जल का अत्यधिक दोहन और रासायनिक खेती जैसे कारक पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले समाज में पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली थी। थैले, पत्तल, कुल्हड़ और पुनः उपयोग की वस्तुएं प्रचलन में थीं, लेकिन आज इनको पिछड़ेपन की निशानी मान लिया गया है। भारतीय परंपरा में प्रकृति को पूजनीय माना गया है। वृक्ष, नदियां आदि की पूजा तो आज भी हम करते हैं, लेकिन असलियत में मनुष्य प्रकृति से दूर होकर केवल भौतिक उन्नति को ही विकास मान बैठा है। परिणामस्वरूप, प्रदूषण बढ़ रहा है और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां भी। ऐसे में, आज हमें अपनी सोच को बदलने की सख्त जरूरत है। इतना ही नहीं, छोटे-छोटे उपाय भी अपनाने होंगे, जैसे एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक थैलियों का त्याग, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ऊर्जा की बचत और पर्यावरण-अनुकूल वस्तुओं का उपयोग। विश्व पर्यावरण दिवस तभी सार्थक होगा, जब हर व्यक्ति प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे।

मनोज कुमार शर्मा, टिप्पणीकार

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी होगी, जब हम संजीदगी से पर्यावरण बचाने के लिए काम करेंगे। सबसे पहले पॉलिथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। आखिर इसका उत्पादन ही क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है? पॉलिथीन से पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। बारिश आने पर सड़कों पर नाले का पानी इसलिए बहने लगता है, क्योंकि नाला पॉलिथीन की वजह से जाम पड़ा होता है। इसलिए, अगर हमें एक स्वस्थ जीवन चाहिए, तो इस तरह के दिवसों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। हरी-भरी धरती को उसके प्राकृतिक रूप में ही रहने देने में हम सभी को तत्परता दिखानी चाहिए। सभी लोग अपने-अपने घर में पांच पौधे जरूर लगाएं, तभी यह दिन सार्थक होगा।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

एकदिवसीय आयोजन से क्या होगा जब हवा जहर बन जाए, नदियां प्यास बुझाने के बजाय बीमारियां बांटने लगें और जून की धूप शरीर ही नहीं, जीवन को भी झुलसाने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि प्रकृति नाराज है। विडंबना यह है कि जिस पर्यावरण दिवस को हमें आत्ममंथन का अवसर बनाना चाहिए था, वह कई बार केवल औपचारिक भाषणों और पौधरोपण की तस्वीरों तक सिमटकर रह जाता है। हर साल 5 जून को पर्यावरण संरक्षण की बातें, संगोष्ठियां और वादे तैरने लगते हैं, लेकिन असलियत में उन पर अमल शायद ही होता है। ऐसे में,सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 5 जून सिर्फ एक तारीख बनकर रह गया है?

आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा युद्ध की विभीषिका झेल रहा है। मिसाइलों के धुएं, बारूद के विस्फोट और रासायनिक हथियारों ने न केवल इंसानी बस्तियों को उजाड़ा है, बल्कि सदियों पुराने जंगलों, नदियों और बेजुबान जीव-जंतुओं के अस्तित्व को भी संकट में डाल दिया है। युद्ध की यह आग सीधे तौर पर हमारी जलवायु को प्रभावित कर रही है। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि पर्यावरण के नष्ट होने से जो सुरक्षा कवच हमारा छिन रहा है, उसके बिना हमारी आने वाली पीढ़ी का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। आज हमारी धरती धधक रही है। देश का आधा से ज्यादा हिस्सा हर साल गर्मी के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नदियां सूखकर नालों में तब्दील हो रही हैं। पहाड़ धसक रहे हैं, और मौसम का चक्र भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। दूसरे देशों का हाल भी इससे अलग नहीं है- कहीं बेमौसम बाढ़ तबाही मचा रही है, तो कहीं सूखा इंसानी वजूद को निगल रहा है। यह प्रकृति का कोई सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि उसकी तरफ से मानवता को दी जा रही आखिरी चेतावनी है। नष्ट होते पेड़-पौधे और सिमटते जंगल इस बात के प्रमाण हैं कि हमने विकास की अंधी दौड़ में विनाश का रास्ता चुन लिया है।

यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, तो हमें आज ही चार स्तरों पर काम करना होगा। केवल विलासिता नहीं, बल्कि टिकाऊ विकास को अपनी आदत बनाना होगा। जीवन के हर विशेष अवसर (जैसे जन्मदिन या वर्षगांठ) पर कम-से-कम एक पौधा लगाना और उसे पेड़ बनने तक पालना अनिवार्य करना होगा। पानी की हर बूंद को बचाना और सिंगल-यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से पूरी तरह बाहर करना अनिवार्य है। जब तक हम सब एकजुट होकर प्रकृति की ढाल बनकर खड़े नहीं होंगे, पर्यावरण को नुकसान होता रहेगा। फिर, पछताने के लिए हमारे पास समय भी नहीं बचेगा।