गाय को घोषित किया जाए राष्ट्रीय पशु

कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। मुस्लिम नेताओं द्वारा इस मांग की प्रमुख वजह यह है कि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा और

कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। मुस्लिम नेताओं द्वारा इस मांग की प्रमुख वजह यह है कि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा और कथित गोकशी को लेकर होने वाले विवादों को रोका जा सकेगा। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में आखिर दिक्कत क्या है? इसके लिए आवश्यक कानून बनाने में विलंब नहीं होना चाहिए। यूं भी गाय को लेकर आए दिन देश के किसी न किसी कोने में तनाव फैलाने की कोशिश होती रहती है। हिंसा भी की जाती है, जिससे माहौल विषाक्त और तनावपूर्ण बना रहता है। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने से गोकशी पर रोक लगती है और विवादों का अंत होता है, तो इससे अच्छी नेक बात आखिर क्या हो सकती है। इससे बहुसंख्यकों की आस्था व धर्म का सम्मान होगा। हालांकि, इन सबसे गाय के नाम पर सियासत करने वाले बचाव की मुद्रा में आ गए हैं, क्योंकि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तौर-तरीकों की बात कहकर मुद्दा को टालने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में, मुस्लिम नेताओं के साथ-साथ हिंदू धर्म के गौ-प्रेमियों को आगे आना होगा और सरकार को इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने हेतु विवश करना होगा।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मुद्दा इन दिनों गर्म है। हो भी क्यों न, आखिर यह हमारे लिए पूजनीय है। इससे एक काम और होगा कि बीफ कारोबार में शुद्धता आएगी, क्योंकि इसमें कहने के लिए गो-वंश के मवेशियों, यानी भैंस, बैल आदि के मांस का कारोबार होता है, लेकिन कथित तौर पर गोकशी भी कर दी जाती है। इसी कारण गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग हो रही है, ताकि ऐसे अवैध काम रुक सकें और गोकशी करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिल सके। यह सही है कि पहले से ही अपने देश में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन जब मामला संवेदनशील है, तो उसमें सोच-विचार कर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। अमेरिका जैसे कई देशों में एक से अधिक राष्ट्रीय पशु घोषित किए जा चुके हैं, ताकि वे अपनी जैव विविधता को बचा सकें। हमें भी अपनी विविधता को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए।

अमृतेश कुमार, टिप्पणीकार

जिसे माता कहते हों, उसे पशु कैसे कहें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने वाले अज्ञानी हैं। उनको यह बात पता होनी चाहिए कि रॉयल बंगाल टाइगर (बाघ) पहले से ही राष्ट्रीय पशु घोषित है। फिर, बात यह भी है कि गाय हमारे लिए कोई पशु नहीं है। इसे पशु मानना ही मूर्खता है। चूंकि गाय को कई लोग पशु मान रहे हैं, इसीलिए उसके साथ अत्याचार हो रहा है। चोरी-छिपे गोकशी हो रही है। इसलिए जिस दिन हम गाय को ‘माता’ मानना शुरू कर देंगे, गोहत्या स्वत: बंद हो जाएगी।

सनातन संस्कृति में गाय देवी है। स्वयं प्रभु ने भी गाय को अपनी माता माना है, यानी जिन्होंने सृष्टि रची, उन्होंने भी गाय को मां का दर्जा दिया है। इन सब बातों का वेद-पुराणों अथवा शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है, तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि गाय की पदवी हिंदू धर्म में कितनी ऊंची है। ऐसे में, सवाल यह है कि जिस गाय की सदियों से पूजा होती आई है, उस पर संकट बनकर कौन खड़ा हो रहा है? जगत पालनकर्ता गौमाता को ‘राष्ट्रीय पशु’ कहने और घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या हमने कभी यह मांग की है कि भगवान को ‘राष्ट्रीय भगवान’ घोषित करोगे, तभी हम उनका सम्मान करेंगे, उन्हें पूजेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे? क्या किसी ने यह मांग की है कि ‘गॉड’ या ‘अल्लाह’ को राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल करेंगे, तभी हम उनका सम्मान करेंगे? क्या अपने माता-पिता के लिए भी हमारे मन में यही भाव आते हैं कि जब तक उनको घर का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक हम उनको प्रमाणित नहीं करेंगे, या उन्हें सम्मान नहीं देंगे। तो, जब भगवान को हमने राष्ट्रीय घोषित नहीं किया है, और हम उनमें आस्था व विश्वास रखते हैं; अल्लाह के प्रति जब हमारी पूरी आस्था है और सम्मान है; माता-पिता के प्रति हमारा सम्मान है, तो फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद ही उसे मान-सम्मान देने का भला क्या तुक है?

यह समझना चाहिए कि गाय हमारी जननी है, और कोई अपनी जननी को पशु नहीं कहता। गाय का दर्जा हमारे माता-पिता से कम नहीं है। इसलिए हमें गाय का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के राजनीतिक अभियानों से बचना चाहिए। जिस दिन हम गाय को सही मायने में माता मानने लगेंगे, गोकशी अपने आप बंद हो जाएगी। इसके लिए किसी विशेष नियम-कानून की जरूरत नहीं होगी। गाय को लेकर बेवजह का विवाद खड़ा मत कीजिए। पहले उसे उचित सम्मान दीजिए, फिर देखिए कि उसकी स्थिति किस तरह बदल जाती है।