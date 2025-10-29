सोना को पूंजी न मानना गलत सोच

संक्षेप: कार्ल मार्क्स ने अपनी महान कृति दास कैपिटल में लिखा है- ‘सोना और चांदी स्वभावतः मुद्रा नहीं हैं, जबकि मुद्रा स्वभावतः सोना और चांदी है।’ यह कथन अर्थशास्त्र में सोने जैसी बहुमूल्य धातुओं के महत्वपूर्ण स्थान को गहराई से उजागर करता है…

कार्ल मार्क्स ने अपनी महान कृति दास कैपिटल में लिखा है- ‘सोना और चांदी स्वभावतः मुद्रा नहीं हैं, जबकि मुद्रा स्वभावतः सोना और चांदी है।’ यह कथन अर्थशास्त्र में सोने जैसी बहुमूल्य धातुओं के महत्वपूर्ण स्थान को गहराई से उजागर करता है। औद्योगिक युग में स्वर्ण मानक मौद्रिक प्रणाली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, और कोई भी अन्य धातु या अधात्विक पदार्थ सोने की बराबरी नहीं कर सका है। पूरी दुनिया में अब तक लगभग 2,00,000 टन सोने का खनन किया गया है, और विभिन्न देशों की सरकारें स्वर्ण भंडार को राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानती हैं। जैसे कि अमेरिका के पास करीब 8,000 टन सोना है, जबकि चीन और रूस, दोनों के पास 2,000 टन से अधिक सोना है।

भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है, लगभग 25,000 टन के ऊपर। हालांकि, इस सोने का अधिकांश हिस्सा आम लोगों के पास है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक है, फिर भी यहां करोड़ों लोग गरीब हैं। इसके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तुरंत धन की जरूरत है, जबकि भारत में अंतरराष्ट्रीय व घरेलू, दोनों ही स्तर पर निवेश ज्यादा नहीं है। ऐसे में, यदि भारत के निजी स्वर्ण भंडार, जिसका मूल्य एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, का उपयोग किया जा सके, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी, किसी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए निजी स्वर्ण का उपयोग कोई नई बात नहीं है। दक्षिण कोरिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। अपने अद्वितीय आर्थिक गुणों के कारण, पर्याप्त स्वर्ण भंडार किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक ठोस आधार साबित हुआ है।

पूरी दुनिया में सोना धन, प्रतिष्ठा, निवेश और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसका मूल्य किसी भी कागजी मुद्रा, बॉन्ड या क्रिप्टोकरेंसी से कहीं अधिक है। इस तरह देखें, तो सोना अंततः पूंजी का ही एक रूप है। इस विशाल धन का निवेश न करना आर्थिक विकास के लिए नुकसानदेह है। भारतीय समाज में लगभग 25,000 टन सोने का भंडार है, जो खरबों मूल्य का है। यदि इसका एक अंश भी निवेश किया जाए, तो यह भारत की आर्थिक वृद्धि को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा देगा। हालांकि, भारत में ऐसा नहीं किया जाता, उल्टे प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार का अरबों डॉलर वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीद पर खर्च करता है, जिससे उसका व्यापार घाटा बढ़ता है और रुपये पर दबाव पड़ता है। लंबे समय से चली आ रही यह धारणा अब बदलनी चाहिए।

ह्युमिन शी, टिप्पणीकार

भारत में बचत का एक बहुमूल्य साधन भारत में सोना को लेकर लोगों में हद से अधिक रुझान जरूर है, लेकिन वे इसे बचत का एक साधन मानते हैं, निवेश का रास्ता नहीं। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल वे अच्छे वक्त में पूंजी बनाने में नहीं करेंगे, बल्कि बुरे वक्त में इसे बेचकर या बंधक लगाकर रुके काम को पूरा करने में जरूर करेंगे। लोगों में यह भरोसा इसलिए है, क्योंकि उनको लगता है कि सोना उनके बुरे वक्त का साथी है।

मगर अभी दिक्कत यह है कि सोना काफी महंगा हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि एक वर्ष में इसमें 35 से 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अब इसके 10 ग्राम की कीमत सवा लाख रुपये के आसपास हो गई है। अगर यह यूं ही महंगा होगा, तो लोग इसे कम खरीदेंगे। सोने की कीमतें बढ़ने से कई तरह की अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं। जैसे- देश का आयात बिल बढ़ सकता है। चूंकि भारत स्वर्ण आयात के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है, इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा होता है, तो भारत को उतना ही सोना खरीदने के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा (डॉलर) खर्च करनी पड़ती है। इससे व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है और देश के पास डॉलर का भंडार कम हो सकता है। सोने का महंगा होना रुपये पर भी दबाव बढ़ा सकता है, क्योंकि सोने का आयात बढ़ने से रुपये की मांग कम हो जाती है और डॉलर की मांग बढ़ जाती है। इससे रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकती है और रुपये का अवमूल्यन हो सकता है। एक कमजोर रुपया आयातित वस्तुओं (जैसे- तेल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स) को और भी महंगा बना देता है, जिससे पूरे देश में महंगाई बढ़ सकती है। वैसे, महंगा सोना तस्करी भी बढ़ा सकता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो सकता है और यह देश की सुरक्षा के लिए चिंता का एक बड़ा कारण भी बन सकता है।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस कारण यह पारंपरिक व भरोसेमंद बचत का बहुमूल्य साधन भी है। शादी-ब्याह के मौके पर ही इसलिए सोने-चांदी के गहने दिए जाते हैं, ताकि प्रतिकूल हालात में यह नवदंपति का सहारा बने। यह माना जाता है कि रुपये-पैसे तो कुछ दिनों में खर्च हो जाएंगे, लेकिन सोने-जेवरात तिजोरियों में रखे रहेंगे और बुरे वक्त में काम आएंगे। हालांकि, इस सोच को बदलने की बात बार-बार की जाती है, लेकिन मेरा यही मानना है कि जब निवेश के इतने साधन हमारे पास हैं, तो सोना पर दांव क्यों लगाना? इसका इस्तेमाल बचत के रूप में ही होना चाहिए। बेवजह इसे बाजार के हवाले करने का कोई मतलब नहीं है।