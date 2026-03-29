बदलाव जरूरी, इसे सहजता से लेना चाहिए

भारतीय रेलवे ने आगामी 1 अप्रैल से नियमों में कई बदलाव करने की घोषणा की है। रेलवे समय-समय पर ऐसे बदलावों को अंजाम देता रहता है। आमतौर पर ये सारे बदलाव जरूरी ही होते हैं, इसलिए इन बदलावों को गंभीरता से और सहजता से लिया जाना चाहिए…

भारतीय रेलवे ने आगामी 1 अप्रैल से नियमों में कई बदलाव करने की घोषणा की है। रेलवे समय-समय पर ऐसे बदलावों को अंजाम देता रहता है। आमतौर पर ये सारे बदलाव जरूरी ही होते हैं, इसलिए इन बदलावों को गंभीरता से और सहजता से लिया जाना चाहिए। अभी जिन बदलावों की बात की गई है, वे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और ट्रेन की गति बढ़ाने पर केंद्रित हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि मोदी सरकार पांच बड़े सुधार लागू करने की तैयारी में है, जिससे रेलवे की सेवा बेहतर होगी। सबसे बड़ा बदलाव टिकट कैंसिल कराने को लेकर है।

नए नियमों के अनुसार, अगर ट्रेन छूटने से आठ घंटे के भीतर कंफर्म टिकट रद्द कराया गया, तो कोई राशि नहीं मिलेगी। इसी तरह, अगर टिकट ट्रेन चलने के समय से आठ घंटे पहले से 24 घंटे के बीच रद्द कराया, तो टिकट का आधा पैसा वापस मिलेगा और आधा रद्दीकरण प्रभार के तौर पर काट लिया जाएगा। ट्रेन के समय से 24 घंटे पहले से लेकर 72 घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर 75 प्रतिशत ही वापस होगा। इस बदलाव का मकसद आखिरी समय में होने वाले रद्दीकरण को रोकना और सीटों का सही इस्तेमाल करना है।

आम तौर पर देखा जाता है कि रेल टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलाल पहले से ही बड़ी संख्या में टिकट कटवाकर रख लेते हैं। ये टिकट संकेताक्षर नामों से लिए जाते हैं, ताकि उस अक्षर से आने वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मनमानी राशि लेकर गलत टिकट दिया जा सके। इससे लोगों को कितनी परेशानी होती है, यह कल्पना से परे है। दलालों का गिरोह कालाबाजारी कर अवैध धन अर्जित करता है और बच गए टिकटों को अंतिम समय में नाममात्र का शुल्क देकर रद्द करा देता है। इसलिए इसको रोकने के लिए ये नियम-संशोधन अति आवश्यक हो गए थे। अब कालाबाजारी पर नकेल कसने की संभावना बढ़ गई है।

दूसरा बड़ा बदलाव बुकिंग प्रणाली में सुधार पर केंद्रित है। इसके तहत, टिकट बुकिंग प्रणाली में भी सुधार किए जा रहे हैं। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना शुरुआती स्टेशन बदल सकेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा सुविधा मिलेगी। वहीं, तत्काल टिकट बुकिंग में आधार ओटीपी वेरिफिकेशन लागू किया गया है। रेलवे ने ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए एंटी-बॉट सिस्टम भी लागू किया है, जिसके चलते करीब तीन करोड़ संदिग्ध या निष्क्रिय यूजर आईडी को बंद कर दिया गया है। ये सभी सुधार रेलवे को अत्याधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं। इन सबसे यात्रियों को ही लाभ होगा।

सुधीर कुमार ठाकुर, टिप्पणीकार

बार-बार नियम बदलने से भारी परेशानी देश में रेल यात्रा अब कितनी तकलीफदेह साबित हो रही है, इसका अंदाजा केवल वही लगा सकता है, जिसे ट्रेनों में बार-बार सफर करने की जरूरत पड़ती है। कोढ़ में खाज यह कि रेल मंत्रालय ने हर छह माह पर कोई न कोई नियम बदलकर यात्रियों को तंग करने का बीड़ा उठा लिया है।

रेलवे के नियमों में होने वाले बदलाव कई बार गैर-जरूरी होते हैं। ये नए नियम यात्रियों को परेशान करते हैं, क्योंकि आम यात्रियों को इनको समझने में ही अच्छा-खासा समय लग जाता है। इसके कारण कई बार यात्रियों और रेल कर्मचारियों के बीच नोक-झोंक तक हो जाती है। रेलवे टिकट रद्दीकरण को लेकर जो नियम संशोधित किए गए हैं, लोग-बाग तो इसे सरकार द्वारा रेलवे के माध्यम से ‘वसूली अभियान’ तक बताने लगे हैं।

यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही कि आखिर चार घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने के नियम को बढ़ाकर आठ घंटे क्यों कर दिया गया है? 24 घंटे के बजाय 72 घंटे पहले टिकट रद्द कराना क्यों जरूरी है? असल बात यह है कि लोग अपनी यात्रा तभी रद्द करते हैं, जब आखिरी वक्त में कोई अपरिहार्य कारण उनके सामने आ जाता है। अमूमन लोग तफरीह करने के लिए यात्रा नहीं करते, बल्कि बहुत जरूरी होने पर रेलगाड़ियों में जाते हैं। ऐसे में, अगर उन्हें कहा जाता है कि या तो 72 घंटे पहले टिकट रद्द कराओ, नहीं तो मनमानी राशि काट ली जाएगी, तो यह सरासर नाइंसाफी है।

माना कि सरकार पर बहुत बोझ है और रेलवे को संभालना उसके लिए असहनीय होता जा रहा है, लेकिन इसके लिए यात्रियों को सजा देना भला कहां तक उचित है? सरकार को चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों और रेल विभाग की लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। ऐसा करने से रेलवे की आय में इजाफा हो सकता है। आखिर, रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी क्यों हो रही है? सरकार हर चीज से पल्ला क्यों झाड़ना चाहती है?

सरकार को यात्रियों की जेब पर डाका डालने से तो बचना ही चाहिए, साथ ही अनाप-शनाप नियम न बनाए या बने-बनाए नियमों में बिला वजह संशोधन न करे। इसकी जगह वह रेलों को सही समय पर चलाने, यात्रियों को सुविधाएं देने की ओर ध्यान दे, तो आमदनी यूं ही नियमित हो जाएगी। लोगों का रेलवे पर भरोसा बढ़ेगा। हर साल और कई बार तो साल में दो-तीन बार प्रकारांतर से यात्रियों की जेब काटने की इस रणनीति से लोगों का रेलवे से विश्वास उठ जाएगा और देश का सबसे बड़ा यह उद्यम गर्त में चला जाएगा। क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी?‌