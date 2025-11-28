कर्मचारियों की निष्ठा का अपमान न करें

संक्षेप: लंबे समय से देश में फर्जी मतदान का ढिंढोरा पीटकर कुछ राजनीतिक दल अपनी हार का कारण कभी ईवीएम को बताते रहे, तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को, जबकि इन्हीं अधिकारियों की कर्मठता…

लंबे समय से देश में फर्जी मतदान का ढिंढोरा पीटकर कुछ राजनीतिक दल अपनी हार का कारण कभी ईवीएम को बताते रहे, तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को, जबकि इन्हीं अधिकारियों की कर्मठता से निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो पाते हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर ध्यान देते हुए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर की शुरुआत की है, जिसके बाद देश के कई राज्यों में मतदाता सूची को अद्यतन करने का काम शुरू हो गया है। ‘एक व्यक्ति, एक मताधिकार’ की स्पष्ट नीति के तहत सिर्फ एक स्थान पर मतदाता सूची में नाम होना और मृतक अथवा पलायन कर गए मतदाता का नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची से हटाना इस विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य मकसद है। विडंबना है कि जो लोग मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाकर चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर रहे थे, वही मतदाता सूची को अद्यतन करने की इस प्रक्रिया का विरोध भी कर रहे हैं।

देश के तमाम राज्यों में चुनाव आयोग के निर्देशन में चल रही इस एसआईआर में जुटे कर्मचारियों की निष्ठा व कर्तव्य-परायणता को संकीर्ण नजरिये से देखना बंद कीजिए। इस तरह की सियासत देश में अराजक वातावरण बनाती है। बीएलओ या अन्य अधिकारी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। दबावों के बावजूद वे समय-सीमा के भीतर इस काम को पूरा करने को लेकर संकल्पित हैं। फिर भी, आम लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ दल इन अधिकारियों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि ऐसे दल चुनाव सुधार के पक्षधर होते, तो वे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में एसआईआर के विरोध में यूं मुखर न होते। वे तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं की पहचान में सहयोग ही करते।

हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से आयोजित होते रहे हैं। मतदान पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की देख-रेख में चुनाव कर्मियों को मतदान और मतगणना के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कर्मियों की अथक मेहनत से ही सटीक चुनाव परिणाम आते हैं, किंतु मतदाताओं द्वारा नकारे जाने से आहत कुछ दल अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़कर उन कर्मचारियों की निष्ठा व कर्तव्य-परायणता पर प्रश्नचिह्न लगाने का काम करते हैं। मतदाता सूची में यदि गड़बड़ी है, तो उसे ठीक करना ही होगा। इसके लिए चुनाव आयोग को दोषी बताने का भला क्या औचित्य है?

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

बीएलओ की मुश्किलों को समझना होगा चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) काम के दौरान पोर्टल के लगातार धीमे होने, एप की समस्या और फील्ड में आने वाली चुनौतियों ने बीएलओ के काम को गंभीर रूप से धीमा कर दिया है। तय समय-सीमा का आधा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस काम का एक बड़ा हिस्सा अब भी लंबित है। ऊपर से कड़ाके की ठंड और विवाह का मौसम होने के कारण बीएलओ की अपनी व्यस्तताएं भी काफी ज्यादा हैं। इस कारण उनके सामने तमाम तरह की मुश्किलें पैदा हो रही हैं। हालांकि, यह भी समझ से परे है कि जहां हाल-फिलहाल चुनाव नहीं हैं, वहां भी आनन-फानन में एसआईआर करवाने का क्या मतलब है? मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है, जहां अभी कोई चुनाव प्रस्तावित नहीं है और न ही संशोधित मतदाता सूची की कोई तत्काल आवश्यकता है, फिर भी प्रशासनिक अमला व बीएलओ पर इतनी अव्यावहारिक समय-सीमा का बोझ लाद दिया गया है। आखिर क्यों? चुनाव आयोग को निवेदन के साथ कहा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश जैसे उन राज्यों के लिए, जहां अभी चुनाव नहीं है, वहां एसआईआर की समय-सीमा आगे बढ़ाई जानी चाहिए। इससे न केवल बीएलओ को राहत मिल सकेगी, बल्कि कार्य की गुणवत्ता, डाटा की सटीकता और पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। समय-सीमा बढ़ाना एक व्यावहारिक, आवश्यक और जिम्मेदारी भरा फैसला होगा, जिससे एसआईआर का कार्य बिना तनाव के सुगमता से संपन्न हो सकेगा।

आरके जैन ‘अरिजीत’, टिप्पणीकार

राजनीति को यदि किनारे कर दें, तो हाल-फिलहाल देश में 25 से अधिक बीएलओ की मौत क्या चिंता की वजह नहीं है? बेशक, एसआईआर एक जरूरी कवायद है, लेकिन अभी जिस जल्दबाजी से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, वह संदेह तो पैदा करता ही है, चिंता भी बढ़ाता है। खासकर जिन राज्यों में अभी चुनाव नहीं, वहां तो बीएलओ पर समय-सीमा का दबाव नहीं बनाना चाहिए। हमें समझना ही होगा कि अगर कोई व्यक्ति वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने में जुटा हुआ है, तो उस पर इस कदर दबाव क्यों है कि उसे मौत को गले लगाना पड़ रहा है? यह कहीं-न-कहीं तंत्र की नाकामी की ओर इशारा कर रहा है और विपक्षी दल मूलत: यही कहना चाहते हैं। उनका मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया समय लेकर की जानी चाहिए। उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया है, वे तो तरीके पर आपत्ति जता रहे हैं। लिहाजा, चुनाव आयोग पूरे मामले को मानवीय नजर से देखे।