बाघ संरक्षण में हम दुनिया के लिए आदर्श

हर साल 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि इनका अवैध शिकार, व्यापार या नुकसान रोका जा सके। इसका सकारात्मक असर पड़ा है…

हर साल 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि इनका अवैध शिकार, व्यापार या नुकसान रोका जा सके। इसका सकारात्मक असर पड़ा है। 2010 में रूस में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें यही घोषणा की गई थी कि बाघ आबादी वाले देश 2022 तक बाघों की संख्या को लगभग दोगुना करने का प्रयास करेंगे। इस बाबत भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसका फायदा हुआ है।

वर्ष 1973 में केंद्र सरकार ने बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया, साथ ही ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करना है। जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, तब हमारे पास नौ बाघ अभयारण्य थे। आज हमारे पास 58 बाघ अभयारण्य हैं। इस परियोजना के 53 साल पूरे हो गए हैं, और इस बीच 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नामक एक वैधानिक निकाय की स्थापना की जा चुकी है। यहां वर्ष 2013 में शुरू की गई ‘कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स’ पहल भी अहम है, जिसके तहत लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक तय किए जाते हैं। यह संरक्षण क्षेत्रों में मानकों के उचित मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। देश में प्रत्येक चार वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विभिन्न राज्यों के वन विभागों और भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ साझेदारी में बाघों की गणना की जाती है। वर्ष 2006 में बाघों की गिनती के दौरान बाघों की संख्या 1,411 थी, जो 2018 में 2,967 हो गई थी, यानी भारत ने बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य को चार वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। 2026 में भी बाघों को गिनती की जा रही है, जिसके आंकड़े 2027 में सामने आएगें। हालांकि, सच यही है कि भारत दुनिया के 70 प्रतिशत से अधिक बाघों का घर है।

वर्तमान में भारत में 3,682 बाघ हैं, जो वैश्विक संख्या का 75 प्रतिशत है। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व पश्चिमी घाट में बाघों की संख्या में कुछ गिरावट आई है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान आता है। साफ है, सरकार के समर्थन से ऐसे-ऐसे प्रयास हो रहे हैं, जिनसे इस वन्यजीव की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। उम्मीद है, आने वाले दिन बाघों के लिए और अच्छे होंगे।

प्रत्यूष शर्मा, टिप्पणीकार

संख्या में सुधार के बाद भी कई चुनौतियां बाघ केवल जंगल का एक शक्तिशाली वन्यजीव नहीं है, बल्कि वह पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का महत्वपूर्ण संकेतक भी है। किसी जंगल में बाघों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण होती है कि वहां पर्याप्त वन क्षेत्र, जलस्रोत और शिकार प्रजातियां मौजूद हैं, इसलिए बाघ का संरक्षण जंगल, जैव विविधता और मानव जीवन के भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास भी है। हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस इसी संदेश को दुनिया तक पहुंचाने का अवसर है।

बाघों की घटती संख्या और उनके तेजी से सिकुड़ते प्राकृतिक आवास ने दुनिया को चिंतित किया, जिस कारण 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ‘टाइगर समिट’ में 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कभी एशिया के बड़े भूभाग में बाघों का व्यापक विस्तार था। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस तक बाघों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती थीं, लेकिन एक शताब्दी के भीतर बाघों की संख्या में भारी गिरावट आई। जंगलों का विनाश, मानव आबादी का विस्तार, अवैध शिकार, बाघों की खाल व अंगों की तस्करी और जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और गंभीर बनाया। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में बाघों की संख्या एक लाख के आसपास मानी जाती थी, जो आज तुलनात्मक रूप से बहुत कम रह गई है। हालांकि, बाघ संरक्षण के प्रयासों से कुछ देशों में बाघों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन यह सफलता अब भी नाजुक है। बाघों के प्राकृतिक आवास लगातार दबाव में हैं और उनकी कई आबादियां छोटे-छोटे क्षेत्रों में बिखरी हुई हैं। ऐसी स्थिति में किसी प्राकृतिक आपदा, अवैध शिकार या मानव-बाघ संघर्ष का प्रभाव अत्यंत गंभीर हो सकता है।

भारत दुनिया में बाघ संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरा है। वर्ष 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर ने देश में बाघ संरक्षण की दिशा बदल दी। उस समय बाघों की घटती संख्या को देखते हुए विशेष बाघ अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों का विकास किया गया। शिकार पर नियंत्रण, वन क्षेत्रों की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और वैज्ञानिक गणना जैसे कदमों से भारत ने बाघ संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि, इसके साथ कई नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। बाघों की संख्या बढ़ने के साथ उनका प्राकृतिक क्षेत्र पर्याप्त होना आवश्यक है। यदि जंगलों के क्षेत्र सीमित रहे और बाघों की संख्या बढ़ती रहे, तो मानव-वन्य जीवन संघर्ष बढ़ सकता है। हमें इन सब पर भी गंभीरता से सोचना होगा।