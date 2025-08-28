दहेज लोभियों की भेंट चढ़ रही बेटियां

ग्रेटर नोएडा की निक्की की दर्दनाक मौत से हमारे समाज और व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े होते हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को जब आर्थिक लेन-देन और लालच से जोड़ा जाता है, तो उसका परिणाम अक्सर हिंसा और मौत के रूप में सामने आता है…

ग्रेटर नोएडा की निक्की की दर्दनाक मौत से हमारे समाज और व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े होते हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को जब आर्थिक लेन-देन और लालच से जोड़ा जाता है, तो उसका परिणाम अक्सर हिंसा और मौत के रूप में सामने आता है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि साल भर में 6,450 महिलाएं दहेज हत्या की शिकार हुईं, यानी भारत में हर दिन औसतन 54 महिलाएं दहेज लोभियों के हाथों अपनी जान गंवा रही हैं। यह आंकड़ा बताता है कि दहेज की समस्या सिर्फ कानून बनाने से खत्म नहीं होने वाली। इसके लिए सामाजिक और प्रशासनिक, दोनों स्तरों पर गहरी पहल की जरूरत है।

ऐसा नहीं है कि दहेज हत्या को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया, जिसके बाद आईपीसी की धारा 304बी और 498ए, और 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम लागू किए गए। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना था। हालांकि, जमीन पर स्थिति निराशाजनक ही है। धीमी जांच, वर्षों तक खिंचने वाली सुनवाई, गवाहों का मुकर जाना और सामाजिक दबाव के चलते दोषियों को सजा नहीं मिल पाती। नतीजतन, पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता रहता है। हालांकि, दहेज विरोधी कानूनों का दुरुपयोग भी एक बड़ा मसला है। कई बार झूठे मामले दर्ज करके ससुराल वालों को प्रताड़ित किया जाता है और बदला लेने की मानसिकता से काम किया जाता है। इस कारण पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों पर संवेदनशील होकर काम करने के बजाय संदेह करने लगे हैं।

इस स्थिति में सुधार बेहद जरूरी है। सबसे पहले, जांच और सुनवाई की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाना चाहिए। दूसरा, पुलिस और प्रशासन को इस कदर प्रशिक्षण दिया जाए कि वे संवेदनशीलता दिखाएं और हर शिकायत को गंभीरता से लें, चाहे मामला असली हो या झूठा। तीसरा, झूठे मामलों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई की व्यवस्था हो, ताकि कानून का गलत इस्तेमाल रुक सके और इसकी विश्वसनीयता बनी रहे। चौथा, समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाएं कि बेटियां बोझ नहीं हैं और शादी किसी आर्थिक सौदेबाजी का नाम नहीं। यदि हमें अपनी बेटियों को सचमुच सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना है, तो कानून को केवल किताबों में नहीं, बल्कि जमीन पर लागू करना होगा। इसके साथ ही जरूरी यह भी है कि समाज की सोच व्यापक बने। ऐसा होने पर ही निक्की जैसी मासूम जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

ऐसी हत्याओं के मामले लगातार घट रहे देश में दहेज-हत्या के मामले लगातार कम हो रहे हैं। यकीन न हो, तो एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, जिसमें कहा गया है कि साल 2020 में दहेज-हत्या के 6,966 मामले सामने आए थे, जबकि 2021 में 6,753। इसी तरह, साल 2022 में 6,450 मामले सामने आए थे। ये नवीनतम आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से दहेज-हत्या के मामले घट रहे हैं। अगर यह गिरावट यूं ही जारी रही, तो यकीनन जल्द ही देश में दहेज-हत्या के मामले बहुत कम हो जाएंगे।

यह इसलिए संभव हो सका है, क्योंकि दहेज के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ी है और पहले की तुलना में इसका चलन कम हुआ है। मैं यह नहीं कह रही कि दहेज का लेन-देन अब नहीं हो रहा, लेकिन सच यह भी है कि आज कई तबकों में दहेज लेने वालों को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। बेशक, कोई उनके मुंह पर कुछ न कहे, लेकिन पीठ पीछे सभी उनकी बुराई ही करते हैं। निक्की मामले में ही उसके ससुराल पक्ष को सब घेर रहे हैं, क्योंकि सभी यह मानते हैं कि उसने गलत किया है। अब तो कई परिवार यह भी कहने लगे हैं कि बेटियों में दहेज देना भले उनकी मजबूरी हो, पर बेटों में दहेज लेना नहीं, इसलिए वे बेटों का विवाह किसी भी तरह के लेन-देन के बिना करने लगे हैं। जब इस तरह की सोच पूरे समाज में व्याप्त हो जाएगी, तो निश्चय ही दहेज का दानव भी खत्म हो जाएगा।

दहेज के खिलाफ इसलिए भी लोगों में बेरुखी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया जाता। माता-पिता अपनी हर संतान को समान भाव से पढ़ाते-लिखाते हैं। यही कारण है कि बेटियां अब किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं होतीं। वे न सिर्फ बेटों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर पढ़ाई-लिखाई करती हैं, बल्कि नौकरी के मामले में भी पीछे नहीं दिखतीं। वे सभी तरह के काम करने लगी हैं। इस कारण बेटियां भी बेटों के समान अच्छी-खासी कमाई करती हैं। तो, जब बेटियां अपने पांव पर खड़ी हैं, तो भला वे क्यों दहेज देने को तैयार होंगी? अगर कोई वर पक्ष इसकी मांग करता भी है, तो उसे टका सा जवाब सुना दिया जाता है कि मेरी बेटी तो अब अपने पांव पर खड़ी है, उसे क्या दिक्कत है, आप न सही, तो कोई दूसरा लड़का उसका हाथ थाम ही लेगा। इसका एक मतलब यह भी है कि अगर हम दहेज जैसी कुरीति को समाज से खत्म करना चाहते हैं, तो बेटियों को अपने पांव पर खड़े होना सिखाना होगा। उनको सशक्त बनाना होगा। पढ़ी-लिखी और काबिल बेटियों के लिए कोई मां-बाप क्यों दहेज देने को मजबूर होगा?