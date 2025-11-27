कोच और कप्तान जिम्मेदारी समझें
अपने ही घर में, अपने ही मैदान पर प्रिंस शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम जब कोलकाता के ईडन गार्डेन में दक्षिण अफ्रीका के हाथों पहले टेस्ट में तीसरे ही दिन बुरी तरह पराजित होकर पैवेलियन लौटी थी, तभी क्रिकेट के जानकारों ने…
अपने ही घर में, अपने ही मैदान पर प्रिंस शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम जब कोलकाता के ईडन गार्डेन में दक्षिण अफ्रीका के हाथों पहले टेस्ट में तीसरे ही दिन बुरी तरह पराजित होकर पैवेलियन लौटी थी, तभी क्रिकेट के जानकारों ने साफ कर दिया था कि गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में भी अफ्रीकी गेंदबाजों की रफ्तार के आगे भारतीय टीम बिखर जाएगी। मगर वह इतनी बुरी तरह बिखर जाएगी, ऐसी कल्पना शायद क्रिकेट के पंडितों ने भी नहीं की थी! खेलों में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन संघर्ष करके हारने वाली टीम अक्सर जीतने वाले से भी अधिक सम्मान पाती है। भारतीय टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ।
टीम इंडिया के साथ संभवत: यह विडंबना है कि वह चाहे जीते या हारे, दोनों ही परिस्थितियों में रिकॉर्ड अपने नाम करती ही है। गुवाहाटी टेस्ट में हार के बाद उसके नाम टेस्ट क्रिकेट में 408 रनों से सबसे बड़ी हार का कीर्तिमान भी दर्ज हो गया। विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन के संन्यास के बाद भी टीम इंडिया के पास बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन नए अनुभवहीन कप्तान और कोच के अड़ियल रवैये के चलते खिलाड़ियों को मैदान में कभी खुलकर खेलने का मौका ही नहीं मिला। इसी कारण अपने ही घर में भारत को इस तरह करारी शिकस्त मिली है। जब जीत का सेहरा कप्तान और कोच, दोनों बराबर बांटते हैं, तो हार की जिम्मेदारी भी उनको समान रूप से स्वीकार करनी चाहिए। खिलाड़ियों पर दोषारोपण कर देने मात्र से कप्तान और कोच अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
असलियत यही है कि टीम इंडिया के कोच अक्सर हाथ बांधे, मुंह चढ़ाए बैठे रहते हैं। उन्हें शायद ही कभी खिलाड़ियों को मुस्कराकर प्रेरित करते या उनमें जोश भरते देखा गया है। वह अपना चेहरा इतना ‘गंभीर’ बनाए रखते हैं कि युवा खिलाड़ियों से सजी टीम अपना नैसर्गिक खेल ही नहीं खेल पाती। यह तस्वीर अब बदलनी चाहिए। कोच और कप्तान को मिलकर ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, जिससे टीम इंडिया फिर से अर्श पर पहुंचती दिखे।
यह सच है कि अपने ही घर में एक छोटे कद के अफ्रीकी कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट में हमें इतनी बड़ी हार दी है कि उसके घाव जल्द भर नहीं पाएंगे, लेकिन उम्मीद का दामन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आज हम फर्श पर हैं, तो कल फलक पर फिर चमकेंगे। कोच और कप्तान चाहें, तो आपस में मिलकर यह भरोसा क्रिकेटप्रेमियों को दे सकते हैं।
अरविंद रावल, टिप्पणीकार
भारी पड़ गई चयनकर्ताओं की चूक
भारतीय क्रिकेट टीम कभी अपनी तकनीक, संतुलन और आत्मविश्वास के कारण दुनिया में सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती थी, लेकिन हाल के वर्षों में लगातार हार, अस्थिर टीम संयोजन और कमजोर प्रदर्शन ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर टीम इंडिया को होता क्या जा रहा है? ग्रेग चैपल के दौर में जो संकट आया था, कमोबेश वैसा ही कुछ अब दिखने लगा है। टीम प्रबंधन में बार-बार के बदलाव, खिलाड़ियों के चयन में अनिश्चितता और सही रणनीति के अभाव ने टीम का मनोबल गिराया है।
सबसे बड़ी समस्या यह है कि टीम में भरोसे की जगह प्रयोगों ने ले ली है। खिलाड़ियों के बल्लेबाजी-क्रम में लगातार फेरबदल किया जा रहा है। कभी लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन के नाम पर, तो कभी ‘फ्लेक्सिबिलिटी’ के बहाने बल्लेबाजों को उनके स्वाभाविक नंबर से हटाने से उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। दूसरा बड़ा संकट अनुभवी खिलाड़ियों की उपेक्षा है। उम्र के नाम पर सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करना और युवा खिलाड़ियों को बिना तैयारी के बड़े मैचों में उतार देना टीम को अस्थिर कर रहा है। अनुभव और युवा ऊर्जा, दोनों का सही संतुलन ही टीम को मजबूती दे सकता है। विडंबना ही है कि खिलाड़ियों में तकनीक, धैर्य और पारी को संभालने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। तेज क्रिकेट की प्रवृत्ति ने ‘लंबी पारी खेलने’ की कला को लगभग खत्म कर दिया है। नतीजतन, टीम में ऐसे बल्लेबाज नहीं तैयार हो पा रहे, जो क्रीज पर टिककर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकें। यही हाल गेंदबाजों के चयन में भी है। ऑलराउंडर की तलाश में कई ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो किसी एक विभाग में भी पूरी मजबूती से योगदान नहीं दे पा रहे। ऐसे में, टीम का संतुलन टूट जाता है व मैच जीतना और मुश्किल हो जाता है।
साफ है, बीसीसीआई को समय रहते कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उसे सबसे पहले चयन-प्रक्रिया पारदर्शी और प्रदर्शन-आधारित बनानी चाहिए। खिलाड़ियों को उनकी स्वाभाविक भूमिका में टिककर खेलने दिया जाए, ताकि उनका आत्मविश्वास और प्रदर्शन, दोनों निखरे। घरेलू क्रिकेट को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है, ताकि तकनीकी रूप से तैयार खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टिक सकें। अनुभवी खिलाड़ियों के मार्गदर्शन और युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा का संतुलित मिश्रण भी जरूरी है। इससे टीम में स्थिरता आती है। निस्संदेह, भारतीय क्रिकेट की नींव काफी मजबूत है, इसलिए यदि प्रबंधन और खिलाड़ी सही रणनीति अपनाएं, तो हमारी टीम शीर्ष पर फिर आ सकती है।
नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार
लेखक के बारे मेंHindustan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।