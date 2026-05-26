गिरते रुपये से बढ़ रही हमारी मुश्किलें

रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर है। एक डॉलर की कीमत 97 रुपये के करीब पहुंच गई है और अनुमान है कि जल्द ही यह 100 का आंकड़ा छू लेगी। आर्थिक जगत में यह गिरावट चर्चा का विषय बनी हुई है।

रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर है। एक डॉलर की कीमत 97 रुपये के करीब पहुंच गई है और अनुमान है कि जल्द ही यह 100 का आंकड़ा छू लेगी। आर्थिक जगत में यह गिरावट चर्चा का विषय बनी हुई है। रुपया अभी इतनी तेजी से क्यों गिरा, इसके पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण हैं। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ भारी-भरकम टैरिफ लगाए। नतीजतन, भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में कमी आई। इससे रुपया प्रभावित हुआ। दूसरी तरफ, ट्रंप के इस कदम से भारत के प्रति वैश्विक निवेशकों के बीच अनिश्चितता बढ़ी और विदेशी पूंजी भारतीय बाजार से निकलने लगी। रही-सही कसर पश्चिम एशिया के तनाव ने पूरी कर दी।

व्यापक स्तर पर देखें, तो रुपये की कमजोरी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। चूंकि भारत आयात, खासकर ऊर्जा के मामले में अधिक निर्भर है, इसलिए रुपये के कमजोर होने से ‘आयातित महंगाई’ बढ़ जाती है। इसी तरह, रुपया यदि कमजोर होता रहा, तो सबसे पहला असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। इसका असर दिखने भी लगा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने तो यहां तक कह दिया कि यदि कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचता है और गैस की कीमतें युद्ध-पूर्व स्तर से 50 प्रतिशत ऊपर बनी रहती हैं, तो भारत का आयात बिल हर महीने लाखों डॉलर बढ़ सकता है। इससे महंगाई और चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका है। तेल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ेगी और फल, सब्जियां, राशन आदि महंगे हो जाएंगे। इसके साथ ही, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनके अधिकांश पुर्जे विदेश से आतेे हैं। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेश यात्रा करने वालों पर भी इसका असर पड़ेगा। अब डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपये देने होंगे। इसके अलावा, यदि रुपये को स्थिर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है, तो होम लोन, कार लोन और अन्य लोन महंगे हो जाएंगे।

साफ है, सरकार को गैर-जरूरी आयात, विशेषकर सोना और लग्जरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण तथा आवश्यक होने पर टैक्स बढ़ाने चाहिए, ताकि डॉलर की अनावश्यक निकासी कम होे। दीर्घकालिक समाधान यही है कि भारत आयात पर निर्भरता घटाए, ‘मेक इन इंडिया’ को अधिक प्रभावी बनाए, विनिर्माण और निर्यात क्षमता बढ़ाए तथा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। ऐसे समन्वित प्रयास ही रुपये को अधिक स्थिर बना सकते हैं।

मोहम्मद जुबैर, टिप्पणीकार

हमारे लिए यह एक बड़ा आर्थिक अवसर यह सही है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ती महंगाई के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए दबाव का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा बचत की अपील और आर्थिक मंदी की आशंका व्यक्त करना इसी चिंता को दर्शाता है। होर्मुज जलमार्ग में तनाव के कारण कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है, जिससे भारत का आयात बिल काफी बढ़ गया है। इसका सीधा असर भारतीय रुपये पर पड़ रहा है। कमजोर रुपये का सबसे बड़ा प्रभाव आम लोगों पर महंगाई के रूप में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार से लगातार पूंजी निकाले जाने ने भी रुपये पर दबाव बढ़ाया है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका के कारण निवेशक सुरक्षित बाजारों की ओर भाग रहे हैं, जिससे भी भारतीय मुद्रा कमजोर हो रही है। निश्चित तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से रुपये को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वैश्विक परिस्थितियां उसके लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रही हैं।

इन सबके बीच हमें यह भी जानना चाहिए कि रुपये का अवमूल्यन केवल नकारात्मक प्रभाव ही नहीं लाता, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। जब रुपया कमजोर होता है, तो भारत से निर्यात होने वाले उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इससे भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। वस्त्र उद्योग, आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद और ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सकता है। भारत का आईटी सेक्टर पहले भी कमजोर रुपये से लाभ कमाता रहा है, क्योंकि उसे भुगतान डॉलर में मिलता है।

इसके अलावा ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी योजनाओं को भी इससे गति मिल सकती है। आयात महंगे होने से घरेलू उद्योगों को स्थानीय उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सरकार यदि विनिर्माण क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि सुधारों पर तेजी से काम करे, तो भारत आयात पर निर्भरता कम कर सकता है। साफ है, आज आवश्यकता केवल रुपये को संभालने की नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की भी है। ऊर्जा संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विस्तार, निर्यात को बढ़ावा और वित्तीय अनुशासन जैसे कदम ही भारत को इस वैश्विक आर्थिक संकट से सुरक्षित निकाल सकते हैं। यदि सही नीतियां अपनाई जाएं, तो रुपये की कमजोरी भी भारत के लिए नए आर्थिक अवसरों का द्वार खोल सकती है।