Hindustan लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 11:05 PM
धर्म और विज्ञान को अलग-अलग रखिए

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर एक स्कूल में छात्रों से बातचीत के दौरान जो कहा, उससे एक बार फिर विज्ञान बनाम धर्म की बहस तेज हो गई है। उनका कहना था कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने यह बयान तब दिया, जब बच्चों ने अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में नील आर्मस्ट्रांग का नाम लिया। हालांकि, बच्चों का जवाब भी गलत था, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, और इसका सही जवाब है, यूरी गागरीन, जो सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे। मगर इस सवाल-जवाब का वीडिया सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वीडियो में भाजपा नेता ने यह भी कहा कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति में कई ऐसे प्रसंग हैं, जो प्रेरणा दे सकते हैं। लगे हाथ उन्होंने छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों से बाहर निकलकर वेदों, परंपराओं और प्राचीन ज्ञान को समझने की भी सलाह दी। बेशक, हमें हमारी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि बच्चों को हर तर्कों को विज्ञान की कसौटी पर कसने की शिक्षा दी जाए। उनको समझाया जाए कि आधुनिक युग विज्ञान का है और वैज्ञानिक सोच ही उन्हें देश-दुनिया में तरक्की दिला सकती है। एक अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि धर्म को विज्ञान के नजरिये से देखना चाहिए, लेकिन बच्चों को विज्ञान को ही धर्म की दृष्टि से देखने की सलाह दी गई। यह कहां तक उचित है? क्या आज के वैज्ञानिक युग में इसकी कल्पना उचित है? वैसे, मेरी जिज्ञासा यह भी है कि कोई छात्र परीक्षा में यदि पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में हनुमान जी का नाम लिखेगा, तो क्या उसे अंक मिलेंगे या काट लिए जाएंगे?

नरेश पाराशर, बीमा अधिकारी

आज से कुछ वर्ष पूर्व त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके बिप्लव देब ने दावा किया था कि महाभारत काल में भी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध थीं। उन्होंने कहा था कि युद्ध के मैदान से दूर बैठे संजय भला कैसे अपनी आंखों से युद्ध देख सकते थे, जिसका मतलब है कि उस समय इंटरनेट व सैटेलाइट कम्युनिकेशन मौजूद था। अनुराग ठाकुर का नया वीडिया बिप्लव देब के बयान की ही अगली कड़ी है। ऐसे बयान के बाद उचित ही लोग मौजूदा सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाने लगे हैं। क्या शिक्षा प्रणाली में मिथकों को वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में थोपने की कोई कोशिश हो रही है? अगर हां, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

परंपराएं और दर्शन भारत की प्राचीन पहचान

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान को संदर्भ से काटकर जिस तरह से प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है, वह दुखद है। यह घटनाक्रम कई पहलुओं को सामने लाता है। पहला, भाजपा नेता का मंतव्य छात्रों को विज्ञान से विमुख करना नहीं था। वह तो भारतीय दर्शन और परंपरा से बच्चों का परिचय करा रहे थे। दरअसल, मैकाले की शिक्षा पद्धति का यह नुकसान हुआ है कि हम आधुनिक शिक्षा के नाम पर अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। जबकि, कोई समाज यदि अपनी जड़ों से कट जाता है, तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचता। भारत पर भी यह खतरा बना हुआ है, जिससे भाजपा नेता गाफिल नहीं हैं। उन्होंने यही सीख बच्चों में पिरोने की बात कही। उनका कहना भी था कि अंग्रेजों द्वारा दी गई पाठ्य-पुस्तकों से आगे हमें ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए और बच्चों को वेदों व भारतीय दर्शन से परिचय कराना चाहिए।

हमें यह समझना ही चाहिए कि पहले भारत विश्वगुरु की हैसियत में क्यों था और गुलामी के दिनों में उससे यह दर्जा कैसे छिन गया? देखा जाए, तो आज हमारे पास फिर से मौका है कि हम दुनिया भर में अपनी विद्वता का लोहा मनवा सकते हैं, जिसके लिए हमें फिर से अपनी परंपराओं को जीना होगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि विज्ञान और धर्म साथ-साथ आगे बढ़ें, ताकि बच्चों को वैज्ञानिक तर्कों का भी ज्ञान हो और भारतीय संस्कृति का भी। वास्तव में, भारत अपनी विविध व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन परंपराओं, रीति-रिवाजों, कला-संगीत व नृत्य के लिए ही दुनिया भर में जाना जाता है। इसे एक अनूठा देश इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के लोग परंपराओं पर भरोसा करते रहे हैं, जो विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों के मिलन से तैयार हुई है। इसे आगे बढ़ाने ही बात अगर कोई इंसान करता है, तो इसमें क्या गलत है?

इस पूरे प्रकरण का एक पहलू यह भी है कि जिस तरह संदर्भ से काटकर किसी एक बयान को दुष्प्रचारित करने की मानिसकता पनपने लगी है, उससे हमें गहरे नुकसान हो सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। किसी भी नेता के एक वाक्य को संदर्भ से काटकर प्रचारित किया जाता है, उसके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह की प्रवृत्ति के खिलाफ कोई मजबूत कानून बनना चाहिए, ताकि जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, उनको सबक मिल सके। जरूरी संदर्भ को काटकर गलत नीयत से बयानों को तोड़ना-मरोड़ना भी गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। हमें अनुराग ठाकुर के बयान को समग्रता में देखना चाहिए और उनकी नीयत को ध्यान में रखकर ही उनके बयान की समीक्षा करनी चाहिए।

अंकुरी मिश्र, टिप्पणीकार

