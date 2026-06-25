समाज के सामने खड़ा नैतिक संकट

पुणे में सामने आए एक चर्चित हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जिस रिश्ते को विश्वास और जीवन भर के साथ का आधार माना जाता है, उसी रिश्ते के भीतर कथित साजिश और हत्या की कहानी

पुणे में सामने आए एक चर्चित हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जिस रिश्ते को विश्वास और जीवन भर के साथ का आधार माना जाता है, उसी रिश्ते के भीतर कथित साजिश और हत्या की कहानी ने समाज के सामने कई कठिन सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर, शादी की तैयारियां चल रही थीं। करोड़ों रुपये खर्च कर भव्य आयोजन की योजनाएं बनाई जा रही थीं। दूसरी ओर, इस रिश्ते की सतह के नीचे अविश्वास और अनैतिक संबंध का ऐसा जाल बुना जा रहा था, जिसने एक युवा कारोबारी की जान ले ली।

यह मामला एक आपराधिक घटना भर नहीं है, बल्कि बदलते सामाजिक परिवेश में रिश्तों की गंभीर चुनौतियों को भी उजागर करता है। आज समाज का एक बड़ा वर्ग इस घटना को सिर्फ हत्या के रूप में नहीं, बल्कि भरोसे की हत्या के रूप में देख रहा है। सवाल यह भी है कि क्या हमारे समाज में संवाद की जगह छल ने ले ली है? क्या सच बोलने का साहस कम होता जा रहा है? क्या लोग अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने के बजाय गलत रास्ते चुनने लगे हैं?

भारतीय समाज में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है। विवाह से पहले होने वाली सगाई और दूसरी रस्में भविष्य के जीवन की नींव मानी जाती हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो उसके पास उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता छल और अपराध नहीं हो सकता।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

देश में एक बार फिर रिश्ते बनने से पहले रिश्ते का खून कर दिया गया और समाज और कानून देखते रह गए। सिया द्वारा केतन की हत्या शर्मसार करने वाली घटना है। केतन की जान लेने से पहले उसने यह क्यों नहीं सोचा कि वह किसी के घर का चिराग है? जब शादी नहीं करनी थी, तो साफ मना कर देती, जान लेने से आखिर हासिल क्या हुआ? देरी से ही सही, पर कानून के शिकंजे में तो आना ही था। शादी एक गृहस्थी की शुरुआत होती है और इसकी नींव विश्वास और स्नेह भाव पर टिकी होती है। परंतु आज के नवयुवाओं ने इस मजबूत और घनिष्ठ सामाजिक बंधन का मजाक बनाकर रख दिया है। जब हत्या जैसा आपराधिक निर्णय ले सकती है, तो शादी से इनकार का निर्णय तो हम ही कठिन होता। काश! आज की युवा पीढ़ी क्षणिक आनंद की तरफ न जाकर रिश्तों की अहमियत को समझती, तो आज किसी के घर का चिराग नहीं बुझता।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

मां-बाप अब अपनी मर्जी थोपना बंद करें दुनिया आज बड़ी तेजी से आधुनिकता की ओर दौड़ रही है, लेकिन इसके अनुकूल हमारे समाज की सोच नहीं बदल रही। ऐसी स्थिति से उपजे द्वंद्व का नतीजा है पुणे जैसी घटनाएं। इसलिए, हमें समाज की बदलती संरचना पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज व्यस्त जीवन शैली के कारण परिवारों के बीच संवाद कम होते जा रहे हैं। कई युवा अपनी भावनात्मक समस्याओं और व्यक्तिगत संघर्षों को साझा नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप, वे गलत निर्णयों की ओर बढ़ जाते हैं। यदि परिवारों में खुला संवाद और विश्वास का वातावरण हो, तो अनेक संकटों को समय रहते रोका जा सकता है।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी रिश्ते में मतभेद, असंतोष या अलगाव की स्थिति असामान्य नहीं होती। आधुनिक समाज में व्यक्ति को अपनी पसंद और स्वतंत्रता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई रिश्ता सफल नहीं हो रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए कानूनी और सामाजिक, दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं। समस्या समाज में इसे स्वीकार करने को लेकर झिझक के कारण आती है। पारिवारिक मान-मर्यादा में बंधी युवतियां नापसंदगी व्यक्त नहीं कर पातीं। समाज की सोच में लड़की का विवाह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई है, जो उसके पिता, भाई या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों के कंधों पर होती है।

इस दकियानूसी सोच के तहत आज भी लड़कियों की इच्छा जाने बिना किसी के साथ रिश्ता जोड़ देने की प्रवृत्ति घातक बन रही है। वे पारिवारिक सम्मान की खातिर कुछ बोल तो नहीं पातीं, मगर छिपकर गलत कदम उठाने लगी हैं। अगर, उनके साथ खुला संवाद हो और उन्हें अपना भविष्य चुनने का मौका मिले, तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं हो पाएंगी।

नृपेन्द्र अभिषेक ‘नृप’, टिप्पणीकार

इंदौर के नवविवाहित राजा रघुवंशी को भी इसी प्रकार से मेघालय में मौत के घाट उतारा गया। मेरठ में तो क्रूरता की हद हो गई, जब वासना में अंधी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की नृशंस हत्या करके उसके शव को नीले ड्रम में सीमेंट के घोल से जमा दिया। ये तो केवल चंद उदाहरण हैं। इन घटनाओं से सबक लेकर समाज को ऐसी दरिंदगीपूर्ण हरकतों पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं अपराधियों को हत्या के नए-नए तरीके भी सुझाने लगी हैं। वासना में अंधे नौजवान अब दरिंदगी की हदें पार करने में कतई नहीं हिचक रहे। पारंपरिक विवाह संबंध विश्वसनीयता के भारी संकट से गुजर रहे हैं।