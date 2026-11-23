विश्व राजनीति में कुछ मुलाकातें केवल देशों के आपसी रिश्तों तक सीमित नहीं रहतीं, उनका असर पूरी मानवता पर पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी…

विश्व राजनीति में कुछ मुलाकातें केवल देशों के आपसी रिश्तों तक सीमित नहीं रहतीं, उनका असर पूरी मानवता पर पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 19 नवंबर, 2026 को चीन के शेनझेन में हुई मुलाकात ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना है। दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों के शीर्ष नेताओं का एक साथ बैठना अपने आप में ऐतिहासिक है। इसकी अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है, क्योंकि मौजूदा दौर में दुनिया युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, ऊर्जा संकट और परमाणु हथियारों की बढ़ती होड़ जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। लिहाजा इन तीनों नेताओं के बीच संवाद और सहमति की कोशिश पूरी दुनिया के हित में है।

यह सही है कि तीनों देशों के बीच कई मुद्दों पर गहरे मतभेद रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक और ताइवान को लेकर तनाव है, जबकि रूस और अमेरिका के रिश्ते यूक्रेन युद्ध के कारण लंबे समय से तल्ख बने हुए हैं। चीन और रूस की नजदीकी भी अमेरिका की वैश्विक रणनीति के लिए एक चुनौती रही है। इसके बावजूद तीनों नेताओं का एक मंच पर आना इस बात का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्द्धा और मतभेदों के बीच संवाद के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चार बिंदुओं पर बनी सहमति है। तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत स्वीकार की है, ताकि यह वैश्विक संस्था बदलती परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सके। दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। तीनों देशों ने पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन व आपूर्ति बढ़ाने और ऊर्जा प्रवाह को स्थिर रखने पर सहमति जताई है। इस सहयोग का असर वैश्विक बाजार और आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।

तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिमों को कम करना है। परमाणु हथियारों से संपन्न इन तीनों देशों की यह सहमति इसलिए अहम है कि इनके बीच किसी भी तरह का सैन्य टकराव पूरी दुनिया को विनाश के मुहाने पर पहुंचा सकता है। और, चौथा बिंदु अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था और देशों की संप्रभुता से जुड़ा है। साफ है, यदि तीनों देश परमाणु जोखिम घटाने, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रखने, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को प्रभावी बनाने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में मिलकर काम करते हैं, तो इसका लाभ इनको ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मिलेगा। इसलिए इस बैठक को वैश्विक शांति की दिशा में एक जरूरी शुरुआत के रूप में देखना चाहिए।

गौरव कुमार, टिप्पणीकार

पहले अपने गिरेबान में झांकें ये तीनों नेता चीन के शेनझेन में अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्रपति एक मेज पर बैठे और दुनिया को शांति का नया पाठ पढ़ा दिया। घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम घटाने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की बातें की गईं। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले ये गुरुजी खुद क्या हैं? वही तीन देश, जिनके पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियारों के भंडार हैं। यानी, जिस कमरे में बारूद के सबसे बड़े गोदाम हों, वहीं बैठकर धूम्रपान न करने की अपील जारी हो रही है। दुनिया को समझाया जा रहा है कि परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना चाहिए, लेकिन जिनके पास हजारों परमाणु हथियार हैं, वे पहले यह बताने की कृपा करें कि उनका अपना हथियारों का गोदाम कब छोटा होगा? यह ठीक वैसा ही है, जैसे मोहल्ले का सबसे बड़ा लड़ाका बच्चों को समझाए कि लड़ाई-झगड़ा बहुत बुरी चीज है।

अब संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात। तीनों महाशक्तियां कह रही हैं कि संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुधारना चाहिए, पर सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र को कमजोर किसने किया? यानी, परीक्षा में प्रश्न-पत्र भी खुद बनाना है, उत्तर पुस्तिका भी खुद जांचनी है और नंबर भी खुद देने हैं। फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव भी खुद ही पारित करना है। सबसे दिलचस्प बात अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को लेकर है। घोषणा-पत्र में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय व ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सवाल है कि यह चिंता अचानक क्यों जागी? अंतरराष्ट्रीय अदालत की व्यवस्था जब दूसरों के दरवाजे तक जाती है, तो न्याय का झंडा लहराता है और जब उसके सवाल महाशक्तियों के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो अचानक संप्रभुता, अधिकार क्षेत्र और सरकारी छूट याद आ जाती है। न्याय भी बेचारा सोच रहा होगा कि आखिर उसकी सीमा रेखा तय कौन करेगा- कानून या महाशक्ति?

इन महाशक्तियों की समस्या शायद यह है कि इन्हें दुनिया बहुत छोटी और अपनी भूमिका बहुत बड़ी दिखाई देती है। तीनों के पास आर्थिक ताकत है, सैन्य शक्ति है, परमाणु क्षमता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट है, इसलिए शायद उनको लगता है कि दुनिया की दिशा तय करने का नैसर्गिक अधिकार भी उन्हें मिला है। मगर दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसके भविष्य का फैसला तीन शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष मिलकर नहीं कर सकते।