सुखद बदलाव लेकर आया टेलीविजन

टेलीविजन का आविष्कार 1925 में हुआ। इसके बाद 1926 में लंदन में पहली बार इसका प्रसारण हुआ। तब से समाज में टेलीविजन की भूमिका लगातार बढ़ती ही गई है। भारत में, टेलीविजन की शुरुआत 1959 में दिल्ली में प्रायोगिक प्रसारण के माध्यम से हुई थी और इसे यूनेस्को जैसे संगठनों से सहायता मिली थी। कालांतर में इसने ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के प्रसार और शिक्षा, कृषि एवं राष्ट्रीय एकीकरण जैसे उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह समाज में सुखद बदलाव लेकर आया।

आजकल तो यह बहुत काम की और जरूरी जानकारियां दे रहा है। टेलीविजन से बड़ी संख्या में दर्शकों का जुड़ना साफ बताता है कि यह यंत्र कितने काम का है और दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने में कितना सक्षम है। भरोसेमंद जानकारी के लिए लोग न्यूज चैनलों का रुख कर रहे हैं। कई चैनल हमें दुनिया भर में मौजूदा हालात के बारे में लगातार अपडेट करते रहते हैं। कोरोना काल में तो यह लोगों को सुरक्षित रहने के तरीके बताने में अहम भूमिका निभा रहा था।

भारत में टेलीविजन की कमाई मुख्य रूप से विज्ञापनों से होती हैै। टीवी चैनल फिल्मों या लोकप्रिय शो के विज्ञापन ब्रेक से प्रति फिल्म लाखों से करोड़ों तक कमाते हैं, वहीं कलाकार अपनी फीस के आधार पर प्रति एपिसोड लाखों में कमाते हैं। टेलीविजन पर चलने वाले बड़े-बड़े शो, खेल प्रसारण या फिल्मों के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन की कमाई लाखों रुपये में होती है। भारत में एक फिल्म दिखाकर चैनल करोड़ों तक कमा सकते हैं। चुनाव परिणामों के विशेष कार्यक्रमों के दौरान भी समाचार चैनल करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं। कहा जाता है, मशहूर अभिनेता सलमान खान बिग बॉस जैसे कार्यक्रम से 250 करोड़ रुपये की फीस वसूलते हैं। इसी तरह, कपिल शर्मा को अपने शो से करोड़ों रुपये की कमाई होती है।

टेलीविजन लोगों का नजरिया बदलने और समाज-संस्कृति के प्रति सजग करने में अहम रोल निभा रहा है। जरूरत है कि समाज में हम उसे सकारात्मक रूप से लें। हां, इतना है कि टेलीविजन के माध्यम से जो संदेश हमारे पास आते हैं, उनको हमें सोच-समझकर अपनाना चाहिए। इस माध्यम पर हिंसा, गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। समग्रता में देखें, तो टेलीविजन का हमारे जीवन पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। अपने समाचारों और संदेशों के जरिये यह लोगों की सोच को आगे बढ़ाता है। हम टेलीविजन की ताकत और समाज में जागरूकता फैलाने में इसकी भूमिका को नकार नहीं सकते।

निती शाण्डिल्या, टेकनीशियन

टीवी ने समाज का बड़ा नुकसान किया टेलीविजन के आविष्कार ने भारतीय समाज को फायदा पहुंचाने के बजाय उसका नुकसान ही अधिक किया है। इसे जानने के लिए किसी बड़े शोध और दार्शनिक विमर्श की जरूरत नहीं है, आप अपने जीवन, घर-परिवार और बच्चों की जिंदगी पर गहराई से नजर डाल देखिए। जब हमारी जिंदगी में इस यंत्र की घुसपैठ नहीं हुई थी, तब हमारे पास शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय था। लोग अपने मवेशियों के साथ वक्त गुजारा करते थे, दोस्तों के साथ कहकहे लगाते थे। महिलाएं अपनी रुचि की कलाओं को वक्त दिया करती थीं और बच्चे मैदान में खेल खेला करते थे, जिससे उनका शरीर मजबूत बनता था। इन सबको इस यंत्र ने ग्रहण लगा दिया।

आप आंखों के किसी अस्पताल के आगे खड़े होकर देख लीजिए कि कितने छोटे-छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे चढ़े हैं? ज्यादातर संपन्न बच्चे अब पार्कों और मैदानों में नहीं खेलने जाते, क्योंकि टीवी और दूसरे गैजेट्स ने उन्हें इनडोर गेम्स में उलझा दिया है। उन्हें सुस्त, आलसी और मोटापा का शिकार बनाने में टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी एकाग्रता बहुत प्रभावित हुई है और वे पढ़ने में कमजोर हुए हैं। यही नहीं, तमाम अध्ययन यह साबित कर चुके हैं कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर टीवी ने काफी बुरा असर डाला है। देर रात तक धारावाहिक देखने की लत ने लोगों से नींद छीन ली है। पहले गांव-देहात में लोग 9-10 बजे तक सो जाया करते थे। मगर अब गांवों में भी 11-11.30 तक वे सोते हैं। सेहत के लिए नींद कितनी जरूरी है, यह न्यूरो-विज्ञानी से पूछिए। ऐसी स्थिति में मनोरोगियों की संख्या बढ़ रही है।

सामाजिकता के अलावा पारिवारिक जिंदगी पर भी इसका दुष्प्रभाव कम नहीं पड़ा। इस माध्यम से परोसी जाने वाली सामग्रियों ने घर-घर में नकारात्मक अपेक्षाओं को हवा दी। नतीजतन, पिछले चार-पांच दशकों में संयुक्त परिवारों के टूटने और तलाक की दर तेजी से बढ़ी है। निस्संदेह, टीवी ने कई लोगों को राहत भी पहुंचाई। कामकाजी दंपति वाले परिवारों के बुजुर्ग एकाकीपन के शिकार होने से बचे, मगर इसका दूसरा पहलू यह भी है कि उन्हें टीवी के हवाले छोड़ दिया गया। पोते-नातिन ही नहीं, बेटे-बेटी भी उनसे दूर होते चले गए। परिवार जिस भावनात्मक डोर से बंधे थे, वह लगातार कमजोर पड़ती गई है। विडंबना यह है कि टेलीविजन ने जिस जिंदगी की नींव रखी, मोबाइल ने उसे और विस्तार दे दिया। अब नई नस्ल के पास इतना धैर्य नहीं है कि वह बैठकर, आपका हाथ थामकर इत्मीनान से आपकी दिलजोई करे। इस यंत्र ने समूची इंसानियत को अपने जैसा यंत्र बनाने का काम किया है।