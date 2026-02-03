पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया जाए

संक्षेप: पाकिस्तान ने ट्वंटी-20 विश्व कप में भारत के साथ होने वाले मैच का बहिष्कार करके क्रिकेट को नूराकुश्ती का मैदान बना दिया है…

पाकिस्तान ने ट्वंटी-20 विश्व कप में भारत के साथ होने वाले मैच का बहिष्कार करके क्रिकेट को नूराकुश्ती का मैदान बना दिया है। यह अचरज का विषय है कि पाकिस्तान ने आयोजन में भागीदारी तो स्वीकार की, पर भारत से मुकाबले का बहिष्कार करके खेल को राजनीति से अलग रखने के अपने दावों पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा लिया। करीब एक सप्ताह की अनिश्चितता के बाद लिया गया यह फैसला स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान सरकार की प्राथमिकता खेल भावना नहीं, बल्कि घरेलू और कूटनीतिक दबाव हैं। विश्व कप जैसे वैश्विक मंच पर किसी एक मुकाबले से पीछे हटना न केवल टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्द्धा की भावना को प्रभावित करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की साख पर भी असर डालता है।

यह भी विडंबना है कि पाकिस्तान अन्य देशों के खिलाफ खेलने को तैयार है, लेकिन भारत के सामने उतरने से परहेज कर रहा है। यदि हर देश राजनीतिक मतभेद के आधार पर मैच खेलने से इनकार करने लगे, तो अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। बेहतर होता कि पाकिस्तान खेल को संवाद और सौहार्द का माध्यम मानते हुए मैदान पर उतरता। यहां दिख रहा है कि पाकिस्तान का उद्देश्य टकराव का है, इसीलिए भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर कराने का प्रयत्न करे, जैसे उसने बांग्लादेश के मामले में किया है।

अमृतलाल मारू ‘रवि’, टिप्पणीकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी-20 विश्व कप में हिस्सेदारी को तैयार है, किंतु वह 15 फरवरी को भारत के विरुद्ध मैच का बहिष्कार करेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ खेल संबंधों की तिलांजलि देने को आतुर है।

विश्व कप का आयोजक भारत है और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से यह बहुप्रतीक्षित मैच कोलंबो में खेला जाना था,मगर पाकिस्तान ने अंतिम समय में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद से इस्लामी देश पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध माहौल बना हुआ है और वे लोग डरे हुए भी हैं। भारत सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाए। भारत को पाकिस्तान से खेलने या न खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान को इससे जो आर्थिक नुकसान होगा, वह उसके लिए एक अच्छा सबक होगा। जरूरी है कि भारतीय टीम भी पाकिस्तानी टीम का बहिष्कार करे।

मोहित सोनी, टिप्पणीकार -------------------------------------

खेल में राजनीति को घसीटने का नतीजा ट्वंटी-20 विश्व कप प्रतियोगिता में टीम इंडिया के साथ श्रीलंका में निर्धारित मैच न खेलने का पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे उप-महाद्वीप के क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ने वाला है। अव्वल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था कि इस बचकानी हरकत से उसे ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, दूसरा अगर वह आगे नॉकआउट मैच में भारत के सामने होगा, क्या तब भी उसका यही रुख होगा?

इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत और पाकिस्तान के कटु राजनीतिक रिश्तों ने दोनों देशों के क्रिकेट मुकाबलों को दिलचस्प बनाया। सरहदी अदावतों ने क्रिकेट को भी जंगी अंदाज में खेलने का जुनून पैदा किया। इस भावना का दोहन करने के लिए बाजार ने भी इनके मुकाबलों में खूब मिर्च-मसाले लगाए। इसके बावजूद यह खेल इस खित्ते के दो मुल्कों के प्रति, जो कभी भारत का ही हिस्सा थे, एक भीतरी एहसास का भाव रखते थे। सुनील गावस्कर, कपिलदेव, महेंद्र सिंह धौनी और विराट कोहली को चाहने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कम न थे, इसी तरह इमरान, वसीम अकरम, बाबर आजम के खेल की तारीफ खुले दिल से हिन्दुस्तानियों ने की। कई ऐसे मौके आए, जब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारतीयों ने पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश की टीम की जीत के लिए चीयर्स किए।

सवाल है कि अगर आप दूतावास नहीं बंद कर सकते, उनके साथ आर्थिक रिश्ते खत्म नहीं कर सकते, तो फिर खेलों की बलि क्यों देते हैं? एक क्रिकेटर अपने देश का ‘गुडविल एंबेस्डर’ होता है, फौजी नहीं। इस तरह के रवैये पर सभी देशों की सरकारों को सोचने की जरूरत है। क्रिकेट को भद्र लोगों का खेल माना जाता है, मगर अब यह देखना बेहद अफसोसनाक है कि खिलाड़ी मैदान पर एक-दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे, एक-दूसरे के अच्छे खेल की तारीफ नहीं कर रहे। भारत और पाकिस्तान मुकाबले को भारत-पाकिस्तान और बांग्लादेश के लगभग 175 करोड़ लोगों में मकबूलियत हासिल है। लोग बड़े चाव से इनके मुकाबलों को देखते हैं। ऐसे में, इस तरह, एक-दूसरे का बहिष्कार करके हम किसका नुकसान पहुंचा रहे हैं? सीधे तौर पर इससे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है और क्रिकेटर इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के बौने राजनेताओं ने अपने देश में क्रिकेट का बंटाधार कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से कोई समझौता न करते हुए भी यह देखना चाहिए कि उसके किसी कदम से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कोई नुकसान न पहुंचे।