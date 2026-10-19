रावण आज भी हमारे समाज में जीवित

राम ने रावण का वध किया था, जिसके उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। हर साल रावण वध के अनेक कार्यक्रम होते हैं और दशहरा मनाते हुए रावण को जलाने की विधि पूरी की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि रावण मारा जाता है…

राम ने रावण का वध किया था, जिसके उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। हर साल रावण वध के अनेक कार्यक्रम होते हैं और दशहरा मनाते हुए रावण को जलाने की विधि पूरी की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि रावण मारा जाता है। वह तो हमारे समाज में हमारे आसपास ही जिंदा रहता है। जिस तरह रावण ने सीता का अपहरण किया था, उसी प्रकार आज भी अनेक लड़कियां अपहृत हो रही हैं। बहुत सी महिलाएं अपने ही लोगों द्वारा प्रताड़ना झेल रही हैं, यहां तक कि छोटी-छोटी मासूम बच्चियां भी इन सबसे अछूती नहीं हैं। वे तो अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को समझ ही नहीं पातीं और यदि समझ लेती हैं, तो बता नहीं पातीं। साफ है, आज रावण हमारे इर्द-गिर्द जिंदा घूम रहा है, परंतु उसके ‘वध’ के लिए एक भी राम नहीं है। काश, जैसा रावण रूपी राक्षस हमारे बीच है, उसी प्रकार राम भी हमारे बीच होते, तो कोई लड़की, महिला या बच्ची आज रावण का शिकार नहीं होती। अगर हमें सचमुच में दशहरा मनाना है, तो हमारे समाज के रावणों का अंत करना होगा। आज के समाज में राम की कहीं अधिक जरूरत है, ताकि ‘सीता’ बचाई जा सके।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

दशहरा का पर्व हमें याद दिलाता है कि जब-जब बुराई बढ़ती है, तब-तब उसके विनाश के लिए अच्छाई को आगे आना पड़ता है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या रावण का पुतला जलाने भर से बुराई का अंत हो जाता है? क्या बेटियों की सुरक्षा केवल नारों और भाषणों से सुनिश्चित हो सकती है? आज रावण किसी एक चेहरे या रूप में नहीं, बल्कि उस मानसिकता में जीवित है, जो बेटियों को भोग की वस्तु समझती है, उनकी स्वतंत्रता पर पहरे लगाती है और अपराधियों को संरक्षण देती है। कभी घर की चारदीवारी में, कभी स्कूल-कॉलेज में, तो कभी सड़क और कार्यस्थलों पर बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में, समाज को ऐसे राम की जरूरत है, जो नारी का सम्मान करें, अन्याय के विरुद्ध खड़े हों और अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। हालांकि, बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों पर भी है। उनको कानून सख्ती से लागू करने होंगे और न्याय व्यवस्था को पीड़िताओं के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। आज राम किसी अवतार के रूप में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के रूप में चाहिए, जो अन्याय के सामने चुप न रहे। रावण के पुतले हर साल जलते हैं, लेकिन असली विजय तब होगी, जब समाज की सोच बदलेगी और हर बेटी बिना भय के जी सकेगी।

दीप्ति, टिप्पणीकार

पहले अपने अंदर के दानव को मारिए दशहरा क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब यही दिया जाता है कि इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था। और, हर कोई यह जानता है कि रावण असुर था। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मानवता को नष्ट करने के लिए करता था। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के कागज के पुतले जलाकर हम खुशी-खुशी दशहरा मना लेते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि हमारे अंदर जो रावण लालच, लोभ, लालसा, मोह-माया, क्रोध, स्वार्थ, हेराफेरी, बेईमानी, अनैतिकता और न जाने कितनी ही व्याधियों के रूप में समाया हुआ है, उसका अंत कैसे होगा? उसे कैसे खत्म करेंगे हम? इस कारण आज समाज, देश और दुनिया में गलत कामों में वृद्धि होती जा रही है, जिसे पाप की परिभाषा दी जा सकती है। अगर धरती पर पाप ऐसे ही बढ़ता रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब स्वर्ग जैसी धरती नरक बन जाएगी।

इस सूरतेहाल में, दशहरा मनाने का मतलब यह होना चाहिए कि हम उसकी भावना और उसमें छिपे संदेशों को समझें। हमें भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलना चाहिए। यह हम सभी जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती आई है। हमारे देश में मनाया जाने वाला दशहरा त्योहार भी हमें यही शिक्षा देता है कि हमें हमेशा अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। अच्छाई की राह पर चलने वालों का दुनिया कुछ समय के लिए तो मजाक बना सकती है, लेकिन जब उसकी जीत होती है, तो वही दुनिया उसकी अच्छाई की प्रशंसा करते नहीं थकती। जो व्यक्ति अच्छाई की नेक राह पर चलता है, वह मानसिक शांति भी पाता है। बुराई की राह चलने वाले व्यक्ति का शैतानी दिमाग हमेशा बुराई के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके दिन का चैन और रात की नींद उड़ी रहती है। ऐसा व्यक्ति समाज में मान-सम्मान भी नहीं पाता।

कलयुग में रावण के दस से भी ज्यादा सिर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्याधियों के रूप हैं, जो मुख्यत: स्वार्थ, बेईमानी, हेराफेरी, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, शोषण, नशा, धर्म-जाति पर आधारित हिंसा आदि के रूप में हमारे अंत:स्थल में घूमते रहते हैं। इनका अंत कब और कौन करेगा? हमें बुराई पर अच्छाई के इस त्योहार पर यही प्रण लेना चाहिए कि हम अच्छाई के रास्ते को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने अंतस के रावण का जल्द अंत कर देंगे।