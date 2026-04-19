आज दांव पर रंगमंच का अस्तित्व

आज के डिजिटल युग में, जहां मनोरंजन हर व्यक्ति की हथेली पर रखे स्मार्टफोन में सिमट आया है, रंगमंच के अस्तित्व पर प्रश्न-चिह्न लगना हैरानी की बात नहीं है। ओटीटी, यू-ट्यूब और फिल्मी मायाजाल के बीच लाइव थिएटर आज भी अपनी सांसें बचाए हुए है, पर यह स्वीकार करना…

आज के डिजिटल युग में, जहां मनोरंजन हर व्यक्ति की हथेली पर रखे स्मार्टफोन में सिमट आया है, रंगमंच के अस्तित्व पर प्रश्न-चिह्न लगना हैरानी की बात नहीं है। ओटीटी, यू-ट्यूब और फिल्मी मायाजाल के बीच लाइव थिएटर आज भी अपनी सांसें बचाए हुए है, पर यह स्वीकार करना आवश्यक है कि वह अपनी मूल पहचान और व्यापक पहुंच खोता जा रहा है। विशेषकर प्रोसेनियम थिएटर, जिसे हमने तकनीक और भव्यता के नाम पर अपनाया था, आज हमारे रंगमंच के लिए एक ‘स्वर्ण पिंजरा’ बन गया है। यह ढांचा, जो कभी भारतीय परंपरा में नहीं था, अब नाटक को आम जनता से दूर ले जा रहा है। ऑडिटोरियम के भारी-भरकम किराये और बढ़ते खर्चों ने टिकटों को इतना महंगा कर दिया है कि निम्न और मध्यम वर्ग के लिए नाटक देखना एक ‘लग्जरी’ बन गया है। जब रंगमंच केवल ‘पैसा फेंक तमाशा देख’ की संस्कृति में बदल जाता है, तो वह अपनी आत्मा, यानी प्रतिवाद, जन-सरोकार और समाज-दर्शन, को खो देता है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है, मानो जान-बूझकर रंगमंच से उसके तीखे सवाल और लोक-कल्याणकारी चरित्र को बेदखल कर दिया गया है।

इस गतिरोध को तोड़ने का एकमात्र प्रभावी हथियार ‘जनता का नाटक’ है। हमें उस रंगमंच की ओर लौटना होगा, जो लचीला और किफायती तो हो ही, उसमें अभिनेता की कला ही सर्वोपरि हो। इसमें हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए : कलात्मक संवाद और सीधी भागीदारी। हमें एक ऐसे नाट्य की आवश्यकता है, जो तकनीकी तामझाम से मुक्त होकर संवाद प्रधान हो; जहां मुद्दे सामयिक हों और सवाल तीखे, लेकिन लहजा पूरी तरह कलात्मक हो। यहां मनोरंजन केवल समय बिताने का साधन नहीं, बल्कि चेतना जागृत करने का एक सशक्त माध्यम होना चाहिए।

रंगमंच को पुनर्जीवित करने के इस अभियान में शैक्षणिक संस्थान सबसे उर्वर भूमि के रूप में उभरे हैं। यहां हमें वह दर्शक मिलता है, जिसका मन साफ है, जो पूर्वाग्रहों से मुक्त है और जो विचारधारा के स्तर पर कलाकार से जुड़ने को तत्पर है। अक्सर ‘बड़े’ कहे जाने वाले रंगकर्मियों ने इस मंच की उपेक्षा की है। हमें रंगमंच को ड्राइंग रूम की चर्चाओं से निकालकर मैदानों, चौपालों और क्लासरूम तक ले जाना होगा। हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी है, जहां नाटक केवल एक प्रदर्शन न रहकर एक साझा अनुभव बन जाए। संसाधनों की कमी का रोना छोड़कर, हमें संभावनाओं के नए द्वार खोलने होंगे, ताकि रंगमंच अपनी खोई हुई गरिमा और जन-जुड़ाव को पुनः पा सके।

लकी जी गुप्ता, रंगकर्मी

अब भी थियेटर के मुरीद कम नहीं कुछ साल पहले की बात है। तब 3डी फिल्मों का दौर शुरू ही हुआ था। दोस्तों की एक पार्टी से मैं जल्दी निकलकर नाटक के रिहर्सल के लिए जा रहा था। एक दोस्त ने कहा, ‘अब 3डी फिल्मों का जमाना आ गया है दोस्त। थिएटर तो अब खत्म हुआ ही समझो।’ ऐसी भविष्यवाणियां जाने कितनी बार की जा चुकी हैं- 19वीं सदी की शुरुआत में फिल्मों के आगाज से लेकर टॉकीज, टेलीविजन और स्मार्टफोन के आने तक। क्या लाइव थिएटर का आकर्षण कम हो गया है?

वास्तव में, रंगमंच जीवंत आर्ट का रूप है। इसमें सब कुछ दर्शकों के सामने रचा जाता है। अभिनेता जितना भी रिहर्सल कर ले, हर शो कुछ नया अनुभव देता है। मराठी में नाटक के शो को ‘प्रयोग’ कहते हैं। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है! सच में, हर बार जैसे रंगकर्मी एक नया प्रयोग करने मंच पर आते हैं। यही नाटक को खास बनाता है, मनोरंजन के अन्य साधनों से ज्यादा कलात्मक और एडवेंचर से भरपूर। यही कारण है कि आज के आधुनिक युग में नाटक के दर्शक कुछ बंट जरूर गए हैं, लेकिन रंगमंच को चाहने वाले आज भी लाइन लगाकर इसे देखने आते हैं। ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म पर अब रंगमंच का एक अलग सेक्शन जरूर मिलता है, जिसमें फिल्मों से ज्यादा नाटकों के शो दिखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में टेलीविजन और फिल्मों के कलाकार भी नाटकों में अभिनय करने के लिए वापस लौट रहे हैं। जो दल बड़े ऑडिटोरियम का खर्चा नहीं उठा पा रहे, उनके लिए छोटे बेसमेंट जैसे कम खर्चीले मंच खुल रहे हैं। यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में आम है।

ओटीटी हो या फिल्म, आज थिएटर से जुड़े कलाकारों की उनमें तूती बोल रही है। दर्शक इसे समझते भी हैं। किसी भी आम दर्शक से पूछकर देख लीजिए, वह एक स्टार और अभिनेता का फर्क बता देगा। ज्यादातर अच्छे अभिनेता थिएटर से आए हैं। यही कारण है कि थिएटर को नए दर्शक मिल रहे हैं। पहले के मुकाबले जेंडर, जाति और राजनीति में अनछुए मुद्दों पर अधिक नाटक खेले जा रहे हैं। कॉलेजों के छात्र थिएटर-सोसाइटी के नुक्कड़ नाटकों में भी नए प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कमी है, तो सिर्फ प्रचार की और अधिकाधिक स्तरीय नाटकों के लिखे जाने की। उस दिन मैंने अपने दोस्त को जवाब दिया था, ‘नाटक दुनिया का सबसे पुराना 3डी आर्ट रूप है। यह कभी खत्म नहीं हो सकता।’ यह सुनकर मेरे दोस्त ने जीवन में पहली बार नाटक देखने का निर्णय लिया था। आज वह नियमित रूप से नाटक देखने जाता है। दरअसल, खुद से इस तरह जोड़ लेना ही रंगमंच की असली ताकत है।