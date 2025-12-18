Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन hindustan cyber world column 19 December 2025
अपने खिलाड़ियों की भी सुध लेनी चाहिए

अपने खिलाड़ियों की भी सुध लेनी चाहिए

संक्षेप:

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी का भारत दौरा अच्छा था, पर हमें पंजाब फुटबॉल क्लब के निदेशक की बातों पर भी गौर करना चाहिए। मीडिया खबरों की मानें, तो उन्होंने यह कहा कि अगर मेसी के किसी दौरे पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने के…

Dec 18, 2025 10:46 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी का भारत दौरा अच्छा था, पर हमें पंजाब फुटबॉल क्लब के निदेशक की बातों पर भी गौर करना चाहिए। मीडिया खबरों की मानें, तो उन्होंने यह कहा कि अगर मेसी के किसी दौरे पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय यह राशि भारतीय फुटबॉल की तरक्की में लगाई जाती, तो देश में ही 10 मेसी तैयार हो जाते। उनके अनुसार, असली जरूरत विदेशी सितारों की नहीं, बल्कि मजबूत और टिकाऊ फुटबॉल तंत्र बनाने की है। वाकई, सही योजना, आधुनिक कोचिंग और बेहतर बुनियादी ढांचे की तरफ ध्यान दिया जाए, तो भारत में भी मेसी जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। वैसे भी, अपने देश में फुटबॉल को लेकर दीवानगी कम नहीं है। कई उम्दा खिलाड़ी यहां मौजूद हैं, जिनकी मदद ली जा सकती है। यदि जमीनी स्तर पर निवेश किया जाए, तो यहां के लड़के-लड़कियां फुटबॉल को एक बेहतर विकल्प के रूप में देख सकेंगी। अभी होता यह है कि बाजार के कारण क्रिकेट का बोलबाला है। नतीजतन, बच्चे भी क्रिकेट की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि फुटबॉल जिस तरह का खेल है, उसमें हम विश्व स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जाहिर है, फीफा विश्व कप जीतने का सपना केवल बड़े नामों को भारत बुलाने से साकार नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए मजबूत व्यवस्था भी बनानी होगी। हमें इस तरफ संजीदगी से ध्यान देना चाहिए।

सुजीत कुमार, टिप्पणीकार

मेसी को देखकर क्या मिलेगा, उसका खेल देखिए? वैसे, यह बात गलत नहीं जान पड़ती कि अगर घरेलू माहौल बेहतर बनाया जाए व युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाए, तो भारत भी फुटबॉल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी पैदा कर सकता है। जब सुविधाएं मिलती हैं, तो किस तरह हालात बदल जाते हैं, इसकी बानगी क्रिकेट है। इसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों की कतार लग गई है। इसको छोड़कर बाकी खेलों में शायद ही हमारे देश में बहुत कुछ सोचा जाता है। मेसी निश्चय ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें यहां लाकर जिस तरह से उनको नुमाइश की चीज बना दिया गया, वह गलत है। उनके इस दौरे पर जितनी राशि खर्च की गई है, वह घरेलू फुटबॉल की बेहतरी पर खर्च किए जा सकते थे। मेसी के दौरे में फुटबॉल प्रेमी कोलकाता की जनता ठगी गई। इसके लिए आयोजक जिम्मेदार हैं, मगर वे लोग भी समझदार तो नहीं ही हैं, जो मेसी को देखने के लिए दस-बीस हजार रुपये की टिकट लेकर वहां जुटे थे। हमें अपने देश के खेल माहौल को सुधारने पर निवेश करना चाहिए।

हितेंद्र पटेल, टिप्पणीकार

सार्थक और मूल्यवान रहा मेसी का दौरा

महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने स्वदेश लौटने के बाद कहा- ‘धन्यवाद भारत, उम्मीद है कि फुटबॉल में आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, और मैं फिर आऊंगा।’ उनके मुंह से ये शब्द अनायास नहीं निकले हैं। मेसी का भारत में जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ, वह उनकी इस भावना में झलकता दिख रहा है। यह उनके प्रति दीवानगी ही थी कि उनके लिए फुटबॉलप्रेमियों ने हजारों रुपये खर्च किए। कुछ लोग ताना मार रहे हैं कि इतने पैसों में तो देश में ही कई मेसी पैदा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि कोई यूं ही मेसी नहीं बनता। यह बनता है जुनून और निरंतर अभ्यास से। मेसी ने भारत आकर यही मूलमंत्र यहां के खिलाड़ियों को दिया है कि वे इस खेल को अपना जीवन बना लें। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो फिर वह आपसे दूर नहीं रहता।

वास्तव में, यही वह पड़ाव है, जहां हमें मेसी जैसे खिलाड़ियों के दौरों की अहमियत समझ में आती है। बेशक, उनकी इस यात्रा में काफी खर्च हुआ है, लेकिन इस तरह के खिलाड़ी जब हमारे बीच होते हैं, तो नई ऊर्जा हमारे अंदर भरते हैं। यह ऐसी ऊर्जा होती है, जो सही दिशा में बढ़ जाए, तो न सिर्फ हमारा जीवन सफल हो सकता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की साख भी बढ़ सकती है। माराडोना, पेले, रोनाल्डो, मेसी, रोनाल्डिन्हो, जैसे खिलाड़ी आपको प्रेरित करते हैं। यह आपको उल्लसित करते हैं। यह ऐसी संजीवनी देते हैं, जिसे आप रुपये-पैसों से नहीं तौल सकते। वह बहुमूल्य होती है। इसीलिए, मेसी के दौरे पर होने वाले खर्च को मुद्दा बनाने से हमें बचना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं है।

ऐसा नहीं है कि भारत में फुटबॉल के विकास पर काम नहीं हो रहा है। नई उम्र के बच्चे लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस खेल के प्रशंसक पश्चिम बंगाल या केरल में नहीं, बल्कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार जैसे तमाम राज्यों में भी मिलेंगे। यहां तक कि गांव-देहातों तक में लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देखा जा सकता है। इस खेल को स्थानीय स्तर पर लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह सही है कि बुनियादी ढांचों के मामले में अभी काफी कुछ कमी है, लेकिन उनको भी दूर करने के प्रयास अनवरत किए जा रहे हैं। घरेलू टूर्नामेंट भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और उनमें प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिशें भी हो रही हैं। खुद भूटिया काफी सक्रिय हैं। ऐसे में, मेसी इन तमाम खिलाड़ियों के लिए ‘माइटोकॉन्ड्रिया’ जैसे हैं, जो उनके लिए जरूरी ‘पावरहाउस’ का काम करेंगे।

साकेत कुमार, टिप्पणीकार