दरवाजे खुले और बिना टिकट, नियम तोड़ने के जुर्म में हर एक शख्स के हाथ में 3,000 रुपये जुर्माने की पर्ची थमा दी गई। यह घटना करीब तीन दिन पहले की है। दरअसल, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 12 लोग अपने परिजनों को ‘वंदे भारत’ में…

दरवाजे खुले और बिना टिकट, नियम तोड़ने के जुर्म में हर एक शख्स के हाथ में 3,000 रुपये जुर्माने की पर्ची थमा दी गई। यह घटना करीब तीन दिन पहले की है। दरअसल, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 12 लोग अपने परिजनों को ‘वंदे भारत’ में बैठाने आए थे। अपनों को छोड़ने का वही पुराना मोह, वही प्यार भरी बातें करते-करते वे ट्रेन के अंदर चले गए। सोचा होगा, अभी तो ट्रेन खड़ी है, आराम से उतर जाएंगे। तभी एक हल्की सी हिस की आवाज हुई और वंदे भारत के ऑटोमैटिक दरवाजे लॉक हो गए। इसके बाद ट्रेन ने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ ली। वे लोग इधर-उधर भागे, ताकि किसी भी तरह से दरवाजा खुल जाए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद जो दहशत का माहौल बना होगा, उसकी कल्पना करके देखिए। जो लोग कुछ मिनट पहले हंसते हुए विदाई दे रहे थे, वे अब दरवाजे पीट रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि कोई ट्रेन रोक दे। किंतु यह तो पुरानी पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, यह आधुनिक वंदे भारत थी, जिसके दरवाजे मशीनों के गुलाम हैं, भावनाओं के नहीं।

लगभग 140 किलोमीटर तक सभी लोग दहशत और पछतावे के साए में सफर करते रहे। जब ट्रेन इटावा जंक्शन पर रुकी, तो वहां मदद नहीं, बल्कि नियमों की किताब लिए आरपीएफ खड़ी थी। कुल 36,000 रुपये उन लोगों से वसूला गया! जरा सोचिए, उन मध्यमवर्गीय परिवारों पर क्या बीती होगी, जिनके लिए 36 हजार रुपये जोड़ना महीनों की तपस्या होती है। अपनों को प्यार से विदा करने गए थे, और बदले में मिली 140 किलोमीटर की दहशत और 36 हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना। वक्त बदल रहा है, तकनीक बदल रही है। मशीनें हमारी भावनाएं, हमारा प्यार और हमारा ‘बस दो मिनट और’ नहीं समझतीं। अब वह जमाना लद गया, जब हम चलती ट्रेन से कूद जाया करते थे। वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनों में मेट्रो का सिस्टम है। अपनों को जो गले लगाना है, जो प्यार जताना है, वह प्लेटफॉर्म पर ही कर लें। दरवाजे के अंदर कदम रखने का मतलब है एक ऐसा सफर, जो आपको सिर्फ पछतावा देगा। अपना और अपने परिवार के खून-पसीने की कमाई का खयाल रखें। प्यार जताने के लिए कर्जदार होना जरूरी नहीं है।

क्या पूर्व में आपने कभी स्टेशन पर विदाई देते वक्त ऐसी घबराहट महसूस की है? यह घटना आप अपने हर उस दोस्त और परिजनों से साझा करें, जिनकी आदत ट्रेन के अंदर तक जाने की है। तकनीकी प्रगति के इस दौर में आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा बचाव है।

वर्षा, टिप्पणीकार

नियमों का पालन हर किसी के लिए जरूरी कभी-कभी दिखावे या जरूरत से ज्यादा औपचारिकता निभाना कितना महंगा पड़ सकता है, इसकी ताजा मिसाल 15 नवंबर, 2026 को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। अपने रिश्तेदारों को विदा करने आए कुल 12 लोग सामान रखने और अच्छे से विदाई देने के चक्कर में वंदे भारत के कोच में चढ़ गए। यहां इस ट्रेन का ठहराव सिर्फ दो मिनट का है और इसके दरवाजे पूरी तरह ऑटोमैटिक (स्वचालित) तरीके से बंद होते हैं। बातचीत में उन्हें समय का अंदाजा नहीं रहा और दरवाजे लॉक हो गए। कानपुर के बाद ट्रेन का अगला नियमित ठहराव सीधा नई दिल्ली था। अंदर फंसे लोगों के हंगामे और सूचना मिलने पर रेलवे ने 136 किलोमीटर दूर इटावा जंक्शन पर विशेष रूप से ट्रेन रोककर सभी लोगों को नीचे उतारा, लेकिन नियम तोड़ने और बिना टिकट प्रीमियम ट्रेन में सफर करने पर इन सभी से कुल मिलाकर 36,000 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। इस घटना में हर यात्री और उनके परिवार के लिए तीन जरूरी सबक छिपे हुए हैं। पहला, ट्रेन के अंदर न चढ़ें। किसी भी रिश्तेदार या परिजन को छोड़ने जाएं, तो प्लेटफॉर्म से ही विदाई दें। दूसरा, वंदे भारत के ऑटोमैटिक दरवाजों का ध्यान रखें। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों में दरवाजे पारंपरिक रूप से नहीं खुलते, बल्कि केंद्रीकृत नियंत्रण के अधीन होते हैं; एक बार दरवाजा बंद हुआ, तो वह अगले ठहराव पर ही खुलेगा। और तीसरा, प्लेटफॉर्म टिकट जरूर खरीदें, वरना चेकिंग में भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जाहिर है, किसी को ट्रेन में बैठाने या विदा करने के लिए जल्दबाजी करना कभी-कभी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ी बात। नियमों का पालन करें। नियम सबके लिए समान है। अगर आप बिना नियम रेल सेवा का किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो जुर्माना आपको चुकाना ही होगा।

दीक्षा, टिप्पणीकार

कानपुर में वंदे भारत में अपने परिजनों को छोड़ने आए लोगों की जो दशा हुई, वह उनके लिए सबक है। उनको अब यह बात समझ में आ गई होगी कि नियमों का पालन क्यों जरूरी है? इस घटना से हर किसी को कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली, रेलवे के नियमों का पालन करें। दूसरी, चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें। तीसरी, यात्रियों को विदा करने के लिए प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और चौथी, रेलवे के सुरक्षा निर्देशों का सम्मान करें। याद रखिए, नियमों का पालन करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी सवाल है।