प्रहसन बन गया मैच में हाथ न मिलाना

भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच आराम से जीत लिया। यह कोई चौंकने वाली बात नहीं रह गई है। पिछले दस साल में भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरह से बनी है, उसकी फिटनेस, बेंच स्ट्रेंथ, घरेलू ढांचा और आईपीएल से निकली प्रतिभा ने उसे एक स्थिर, पेशेवर और लगातार जीतने वाली टीम बना दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम अक्सर बिखरी हुई दिखती है। यह खेल की सच्चाई है। हालांकि, भारत-पाकिस्तान मैच में हर बार एक नाटक होता है- औपचारिकताओं के दौरान हाथ न मिलाना, चेहरे पर सख्ती, कैमरे की तरफ देखते हुए रुखा संदेश। जैसे यह जताना हो कि यह सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं, कुछ और है।

अगर सच में ऐसा है, तो मैच के दौरान रोहित शर्मा का वसीम अकरम से हंसते हुए मिलना क्या था? रोहित, वसीम से हाथ भी मिला रहे थे? कमेंट्री बॉक्स में हरभजन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और मिसबाह उल हक का साथ बैठकर विश्लेषण करना क्या था? मिसबाह ‘भाई’ पुकारा गया। भारतीय टीवी स्टूडियो में पाकिस्तानी खिलाड़ी विशेषज्ञ बनकर बैठाए जा रहे हैं। तो, सवाल यह है कि हाथ न मिलाने का प्रदर्शन आखिर किसके लिए है? कहा जाता है यह एक संदेश है, लेकिन संदेश किसे दिया जा रहा है- विपक्षी टीम को? दुनिया को? या सिर्फ घरेलू दर्शकों को?

सच यह है कि भारत-पाकिस्तान मैच दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट प्रोडक्ट है। प्रसारण अधिकार, विज्ञापन, डिजिटल व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप- सब कुछ इसी मुकाबले पर टिका होता है। पूरा तंत्र इस एक मैच से कमाई करता है। जब आप साथ खेल रहे हैं, साथ कमेंट्री कर रहे हैं, साथ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तब सिर्फ एक औपचारिक ‘हैंडशेक’ रोक देना किस नीति का हिस्सा है? अगर देश की नीति है कि संबंध सामान्य नहीं हैं, इसलिए द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं होना चाहिए, तो यह समझ में आता है। यह बंद भी है, लेकिन बाकी जगहों पर साथ खेलते हैं, साथ काम करते हैं, पर टॉस के समय हाथ नहीं मिलाते। राष्ट्रीय स्वाभिमान इतना कमजोर नहीं होता कि महज हाथ मिलाने से टूट जाए। कैमरे के सामने कठोरता और कैमरे के पीछे सहजता का जो विरोधाभास है, वह न तो खेल की गरिमा के अनुकूल है और न उस स्वाभिमान के, जिसकी रक्षा का दावा किया जाता है। स्वाभिमान स्पष्टता से आता है। या तो मत खेलिए, सिद्धांत के आधार पर पूरी दूरी बनाकर रखिए, या फिर खेलिए, पेशेवर तरीका अपनाइए और हाथ मिलाइए। क्रिकेट में श्रेष्ठता बल्ले और गेंद से साबित होती है, इशारों से नहीं।

दिलीप मिश्रा, टिप्पणीकार

राष्ट्रभक्ति के आगे हर भावना छोटी

पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने जो कहा, वह सही नहीं है। उनका कहना था कि ‘हाथ नहीं मिलाना बेहद बेवकूफी भरी बात है, जो भारत ने शुरू की है। यह ठीक नहीं है। या तो खेल भावना के साथ ठीक से खेलो या बिल्कुल मत खेलो।’ निस्संदेह, संजय मांजरेकर की अपनी राय हो सकती है, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि आखिर क्यों कोई भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाना चाहता? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का मजाक उड़ाते हुए भंगिमाएं जाहिर की थीं। जब उनके खिलाड़ियों में इतना ‘जहर’ भरा हुआ है, तो भला हम क्यों उनके साथ हाथ मिलाएं। यहां मुझे हरभजन सिंह की बात सही लगती है, जिन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह खिलाड़ियों की इच्छा पर निर्भर है कि वे हाथ मिलाएं या नहीं। किसी किताब में नहीं लिखा है कि मैच के बाद हाथ मिलाना या गले मिलना जरूरी है। साफ है, हम क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही देख रहे हैं, लेकिन लगता है कि हाथ न मिलाने को लेकर टीम इंडिया को ‘टारगेट’ करने वाले लोग इस खेल में ‘कूटनीति’ के बीज ढूंढ़ रहे हैं और इस खेल को पाकिस्तान से संबंध सुधारने का जरूरी माध्यम मान रहे हैं।

जो लोग यह तर्क देते हैं कि क्रिकेट को खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए, उनको यह बात समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रभक्ति की भावना हर भावना से ऊपर होती है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, बाकी सब बाद की बातें हैं, क्रिकेट भी। अगर पाकिस्तान हमारे देश के प्रति दुर्भावना नहीं पालता, या हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, तो संभव है कि हमारे खिलाड़ी न सिर्फ द्विपक्षीय टूर्नामेंट खेलते, बल्कि पाकिस्तान भी जाते, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। पाकिस्तान की सरकार, वहां के लोग (क्रिकेट खिलाड़ी भी) भारत को दुश्मन की नजर से देखते हैं। वे हमारे देश के खत्म होने की कामना करते रहते हैं। वे आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब उस देश की यह सोच हो, तो उसके खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलाने पर इतनी हाय-तौबा क्यों मचाई जा रही है?

वैसे भी, यह दौर राष्ट्रवाद का है। हमें खुद को मजबूत करना होगा, ताकि कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर न देख सके। इसके लिए हमें अपनी मजबूती का एहसास बार-बार कराना होगा। अच्छी बात है कि क्रिकेट के मैदान पर हमारे खिलाड़ी हमेशा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बीस साबित होते हैं। इससे उनको पता चल जाता होगा कि भारत, पाकिस्तान से कितना मजबूत हो चुका है?