जेहादी आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती

ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला केवल एक देश या समुदाय पर हमला नहीं था, बल्कि यह आधुनिक विश्व के लिए एक खौफनाक चेतावनी है कि जेहादी आतंकवाद किसी भौगोलिक सीमा को नहीं मानता। हनुक्का पर्व के अवसर पर जब यहूदी परिवार उत्सव और आस्था के साथ समुद्र तट पर एकत्रित थे, तभी उन पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया। हमलावरों की पहचान सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वे कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा से प्रेरित थे।

यह घटना इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक घृणा और वैश्विक कट्टरपंथ किस हद तक मानवता के खिलाफ खड़ा हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस हमले को आतंकवादी कृत्य घोषित किया, पर उस पर यह आरोप भी लगे कि उसने पहले से सक्रिय चरमपंथी इस्लामी गुटों को हल्के में लिया। यह हमला गाजा में हमास और इजरायल के बीच चले लंबे संघर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे साफ होता है कि मध्य-पूर्व की आग अब पश्चिमी देशों की सड़कों तक पहुंच चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि वैश्विक समुदाय आज भी आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा तय नहीं कर पाया है और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि आतंकवादी संगठनों को संरक्षण, फंडिंग और वैचारिक समर्थन देने वाले देशों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे देशों में पाकिस्तान का नाम बार-बार सामने आता है, जहां आतंकवाद को कभी ‘रणनीतिक संपत्ति’, तो कभी ‘राजनीतिक हथियार’ के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

आतंकवाद की सबसे खतरनाक सच्चाई यह है कि इसके सहयोगी केवल जंगलों या सीमापार ठिकानों में छिपे नहीं होते, बल्कि समाज के भीतर बैठे रसूखदार लोग, धनदाता, वैचारिक समर्थक और राजनीतिक संरक्षक भी होते हैं। केवल हमलों की निंदा करने से आतंकवाद नहीं रुक सकता। इसके लिए विश्व समुदाय को दिखावटी नैतिकता से बाहर निकलकर ठोस इच्छाशक्ति दिखानी होगी, आतंक को पालने वाले देशों को अलग-थलग करना होगा और उनके खिलाफ वास्तविक आर्थिक व कूटनीतिक कार्रवाई करनी होगी। इतना ही नहीं, जनता को भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कट्टरपंथ की पहली पहचान अक्सर आसपास के व्यवहार, भाषा और सोच में दिखाई देती है। जब तक आतंकवाद के समर्थकों, संरक्षकों और विचारधारात्मक पोषकों को चिह्नित करके कुचला नहीं जाएगा, तब तक ऑस्ट्रेलिया जैसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती रहेंगी।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

आतंकी घटनाओं को धर्म की नजर से न देखें सिडनी ने अपने हीरो अहमद अल अहमद को सिर्फ सलाम नहीं किया, उसके साहस और इंसानियत की सराहना के लिए कई मिलियन डॉलर भी जुटा लिए। अहमद ने बिना डर के, गोलियों के सामने हमलावर को निहत्था किया और कई जिंदगियां बचाईं। बहादुरी का कोई धर्म नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमला हुआ। हमलावर मुसलमान था। फौरन उसे धर्म से जोड़कर पेश किया गया। मगर अहमद ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे रोका। लोगों को बचाया। वह मुस्लिम नहीं, हीरो बन गया। अगर मुस्लिम अपराध करे, तो उसका धर्म दोष बन जाता है। अगर वही इंसानियत दिखाए, तो धर्म छुप जाता है। अहमद ने डर और नफरत के सामने खड़े होकर जिंदगियां बचाईं। पूरा ऑस्ट्रेलिया जान गया कि बहादुरी का कोई धर्म नहीं। अमेरिका को देखें। स्कूलों में बच्चों को मारने वाले ज्यादातर गोरे पुरुष हैं। गोरों को कभी ‘आतंकवादी’ नहीं कहा गया। बस ‘डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल’ कहा गया। यह दोहरा मापदंड है। पिछले दो साल से फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। वे ज्यादातर मुस्लिम हैं। पीड़ित समुदाय आतंकवादी बना दिया जाता है, पर बम गिराने वाले का आतंकी नहीं माना जाता। सोचिए, इन सबसे किसे फायदा होता है? यही खेल है। इस सूरतेहाल में अहमद सिर्फ नाम नहीं, एक जवाब है- नफरत के खिलाफ, झूठे नैरेटिव के खिलाफ, इंसानियत के साथ। सच हमेशा यही रहा है- आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मगर सत्ता हमेशा धर्म चुन लेती है, जिसे दोषी ठहराया जा सके।

अपूर्व भारद्वाज, टिप्पणीकार

अधिकतर मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, फिर भी विश्व में उन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता है, आखिर क्यों? कहीं आतंकी घटना हुई नहीं कि लोग उसमें धर्म के तत्व ढूंढ़ निकालते हैं। यह गलत है। हमें आतंकवादियों को निशाना बनाना चाहिए, न कि आतंकियों के बहाने उसके धर्म को। अगर हम किसी घटना को धर्म के चश्मे से देखेंगे, तो कहीं न कहीं उस धर्म के प्रति समाज में नफरत फैलाने में मददगार माने जाएंगे। इससे समाज में वैमनस्य और बढ़ेगा। अगर इस्लाम आतंकवादी सोच का ही पोषण करने वाला धर्म है, तो ऑस्ट्रेलिया में आतंकियों से सीधे टकराने वाले अहमद का धर्म भी जरा जान लीजिए। वह भी इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक आतंकी से हथियार छीन लिए और कई जिंदगियां बचा ली। हमें यह समझना होगा कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग राह से भटके हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की मानसिकता का इलाज करना है।