स्वास्थ्य सेवाओं को पंगु बनाने का खेल

किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का निपुण चिकित्सकों द्वारा संचालित किया जाना अपेक्षित होता है। अक्षम और अयोग्य चिकित्सकों के भरोसे स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं छोड़ा जा सकता। चिकित्सकों को विशेष रोगों का विशेषज्ञ बनने के लिए एमडी व एमएस पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है, जिसके लिए उनको नीट परीक्षा पास करनी पड़ती है। पीजी में प्रवेश के लिए अर्हता के मापदंड पूर्व-निर्धारित हैं, जिनके अनुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पचास प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए चालीस प्रतिशत अंक अनिवार्य बनाया गया था। हालांकि, इस बार पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हजारों सीटें अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम अर्हता पूरी न कर पाने के कारण खाली रह जाने की आशंका थी, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामान्य वर्ग के लिए पर्सेंटाइल पचास प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए चालीस प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय भले ही पर्सेंटाइल में इस कमी को उचित ठहराए, मगर सामान्य समझ का कोई भी व्यक्ति इस निर्णय को तर्कसंगत करार नहीं दे सकता। स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, फिर सात प्रतिशत या शून्य पर्सेंटाइल पर पीजी में प्रवेश को तर्कसंगत कैसे ठहराया जा सकता है? विचारणीय बिंदु यह भी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक जन-उपयोगी सेवाओं में निपुणता के मानक पूरे किए जाने चाहिए। ऐसे में, नई कवायद से इन सेवाओं के पंगु बनने का खतरा बढ़ जाएगा। यदि एक बार इस प्रकार की छूट देकर बिना उचित अर्हता के अभ्यर्थियों को पीजी में प्रवेश दिया जाएगा, तो मुमकिन है कि भविष्य में अक्षम चिकित्सक लोगों का उपचार करते दिखें। विडंबना है कि कहीं शून्य अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विषय विशेषज्ञ बताकर शिक्षक बनाया जा रहा है, तो कहीं चिकित्सा जैसे जीवन से जुड़े गंभीर विषय का मखौल उड़ाने से भी परहेज नहीं किया जा रहा। ऐसे मे, जरूरी है कि देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता न किया जाए।

नीट-पीजी की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए दी गई इस छूट पर पुनर्विचार आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह निर्णय घातक सिद्ध हो सकता है। सरकार को इस मुद्दे पर संजीदगी दिखानी चाहिए, ताकि योग्य डॉक्टर ही सेवा में आ सकें।

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

इससे अस्पतालों पर दबाव कम होगा नीट-पीजी में दाखिले को लेकर जो फैसला लिया गया है, उसका दूरगामी असर पड़ेगा। देश भर में हजारों स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें खाली रहने के कारण अब कटऑफ स्कोर घटा दिया गया है। खबर है कि राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने काउंसलिंग के दूसरे चरण के बाद योग्यता प्रतिशत में भारी कटौती की है। नए मानक के मुताबिक, सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 50 से घटाकर सात पर्सेंटाइल और आरक्षित वर्गों के लिए 40 से घटाकर शून्य पर्सेंटाइल कर दिया गया है। यह करना जरूरी था। दरअसल, इस साल 2.4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने नीट-पीजी परीक्षा दी थी, जबकि भारत में स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए सीटें लगभग 80 हजार हैं। माना जा रहा है कि इनमें करीब 20 हजार सीटें खाली रह गई थीं। ऐसे वक्त में, जब अस्पतालों पर मरीजों का बोझ अधिक हो और विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत महसूस की जा रही हो, तब हजारों सीट खाली रखने का कोई औचित्य नहीं है।

कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि इससे अक्षम चिकित्सक संस्थानों में आ जाएंगे। यह गलत सोच है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि नीट-पीजी की परीक्षा कोई आम नौजवान नहीं देता, बल्कि एमबीबीएस पास चिकित्सक देते हैं। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण भी आवश्यक है। यानी, नीट-पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी खुद डॉक्टर होते हैं और उनको सेवा देने के योग्य माना जाता है। ऐसे में, सिर्फ इसलिए कि वे ऊंची डिग्री हासिल करने के लिए जरूरी अंक नहीं पा सके, उनको अक्षम कह देना, उनकी योग्यता पर सवाल उठाना होगा। हम अपने आसपास ही देखें कि कितने एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम खुशी-खुशी उनसे इलाज कराते हैं। वे कोई झोला छाप नहीं होते।

इस फैसले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने उचित कहा कि इसका मकसद उपलब्ध सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे दबाव कम किए जा सकें। कोरोना काल में हमने देखा था कि किस तरह डॉक्टरों की कमी से देश जूझ रहा था। आज डॉक्टरों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन गांव-गांव तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए हमें कई डॉक्टर चाहिए। इसलिए, पर्सेंटाइल कम करने को लेकर बहस खड़ा करने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा की पढ़ाई को केवल अंकों से मत तौलिए। यह मरीज की सुरक्षा और समाज के भरोसे का भी सवाल है। ऐसी बहस खड़ी करने से लोगों का भरोसा चिकित्सकों पर से डिग सकता है। इससे हमें बचना चाहिए।