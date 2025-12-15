अपने संकटों से लगातार जूझ रही कांग्रेस

संक्षेप: दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि यह उस गहरे संकट की सार्वजनिक अभिव्यक्ति भी थी, जिससे आज देश की सबसे पुरानी पार्टी गुजर रही है। मंच से दिए गए भाषण, लगाए गए आरोप, लहराए गए बैनर…

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि यह उस गहरे संकट की सार्वजनिक अभिव्यक्ति भी थी, जिससे आज देश की सबसे पुरानी पार्टी गुजर रही है। मंच से दिए गए भाषण, लगाए गए आरोप, लहराए गए बैनर और जवाब में भाजपा का तीखा पलटवार- इन सबसे यही संकेत मिल रहा था कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की हड़बड़ी में है, लेकिन दिशा और भरोसा, दोनों का अभाव स्पष्ट है। सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्तारूढ़ दल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसने कांग्रेस का ‘वंदे मातरम्’ तक चुरा लिया है, साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि पार्टी की विचारधारा आज भी जिंदा है, हालांकि सवाल यह है कि क्या केवल विचारधारा के जीवित होने का दावा आज की राजनीति में पर्याप्त है, जब जनता ठोस मुद्दों और विश्वसनीय विकल्प की तलाश में है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला करने के साथ ही चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। मगर उनको समझना चाहिए कि चुनाव आयोग जैसे सांविधानिक संस्थान पर बिना ठोस सुबूत के सीधे आरोप लगाना केवल सत्तारूढ़ दल पर हमला नहीं होता, बल्कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा भी प्रभावित होता है। सभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता को अपने मताधिकार के महत्व का एहसास होना चाहिए। यह बात सुनने में सही लगती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस को वोट की कीमत का आभास तब हुआ, जब उसका जनाधार सिमटने लगा। यह विडंबना है कि जिस पार्टी ने दशकों तक सत्ता में रहकर मतदाता को स्वाभाविक समर्थक मान लिया था, वही आज जनता को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाती नजर आ रही है। खैर, कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी इस रैली को संबोधित किया।

वास्तव में, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह बिना तलवार के मैदान में उतरी है। उसके पास न तो कोई बड़ा सकारात्मक एजेंडा है और न ही ऐसा नेतृत्व मॉडल, जो मतदाताओं में उत्साह जगा सके। ऐसे में, राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का विकल्प बनने का उसका दावा कमजोर पड़ जाता है। रामलीला मैदान की सभा ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अपनी खोई राजनीति को दोबारा जन-भागीदारी में बदलने के लिए मेहनत तो कर रही है, लेकिन उसकी साख बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। यही कारण है कि भावनात्मक अपील, इतिहास की याद और आक्रामक आरोपों के बावजूद कांग्रेस को वह भरोसा नहीं मिल पा रहा, जिसकी उसे जरूरत है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

रामलीला मैदान की रैली से मिली संजीवनी दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने जो महारैली का आयोजन किया, वह खराब मौसम, धुंध और कोहरे के बावजूद काफी सफल रहा। इसमें जनता की व्यापक भागीदारी ने साबित कर दिया है कि देश के मतदाता अब अपने अधिकार को लेकर जागरूक हो गए हैं और समझ गए हैं कि किस तरह तंत्र की खामियों का फायदा उठाकर जनादेश को बदला जा रहा है। लोग अब यह खूब समझने लगे हैं कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है और कौन सी पार्टी उसका दुरुपयोग करके अपने हित साधने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठाया, तो उसे हाथों हाथ लिया गया। वोटों की चोरी करके चुनाव जीतने की जो परंपरा इन दिनों विकसित हुई है, उसने आम लोगों को नाराज कर दिया है। कांग्रेस के आयोजनों में उमड़ रही लोगों की भारी भीड़ से कम से कम यही संकेत मिल रहा है। यह बताता है कि देश की इस सबसे पुरानी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान फिर से बढ़ने लगा है और वे कांग्रेस नेता, खासतौर से राहुल गांधी को सुनना पसंद करने लगे हैं।

यह सही है कि साल 2025 कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा। विशेषकर बिहार चुनाव में उसकी खूब किरकिरी हुई, क्योंकि जितने दावे किए जा रहे थे, पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल सकीं, लेकिन अभी-अभी हुए केरल स्थानीय चुनाव में उसने जो प्रदर्शन किया है, उससे राजनीति के जानकार भी मानने लगे हैं कि साल 2026 कांग्रेस के लिए बुरा नहीं होगा। इस चुनाव को केरल विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें कांग्रेस को कई अहम सीटें मिली हैं। वैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी उसके लिए उम्मीदें बहुत थीं। चुनाव से पहले जो हवा चल रही थी, वह भी यही संकेत दे रही थी कि कांग्रेस के दिन बदलने वाले हैं, लेकिन चुनाव नतीजे इतने अप्रत्याशित रहे कि पार्टी को फिर से खड़ा होने में कुछ वक्त लग गया। हालांकि, इन चुनावों के बाद राहुल गांधी ने जांच-पड़ताल की और चुनाव प्रक्रिया की गड़बड़ियों को उजागर किया, जो बता रहा है कि चुनाव आयोग इशारे पर काम कर रहा है। वास्तव में, वह वोट चोरी में मदद पहुंचा रहा है और यही बात लोगों को पसंद नहीं आ रही।

मतदान में मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि उनके इस अधिकार में कोई सेंध लगाएगा, तो यह भला किसे पसंद आएगा? अभी ठीक यही हो रहा है। लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। कांग्रेस के प्रति लोगों के बढ़ रहे भरोसे का यही संकेत है।