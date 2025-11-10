हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात का दोषी कौन

Hindustan Hindi News
संक्षेप: जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, दीपावली की रात से बिगड़ी प्रदूषण की स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बद से बदतर होती जा रही है। वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट के कारण अब सांस लेना दूभर होने लगा है। एक्यूआई की तरह ही दिल्ली वालों की मायूसी भी खतरनाक स्तर…

Mon, 10 Nov 2025 11:04 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, दीपावली की रात से बिगड़ी प्रदूषण की स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बद से बदतर होती जा रही है। वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट के कारण अब सांस लेना दूभर होने लगा है। एक्यूआई की तरह ही दिल्ली वालों की मायूसी भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वे यही पूछ रहे हैं कि अब कहां जाएं हम? सुबह की सैर तो छोड़िए, प्रदूषण घर में घुसकर मार रहा है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? जिस सरकार पर दिल्ली की हवा को प्रदूषण से बचाने की पहली जिम्मेदारी है, उसने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर पटाखे चलाने की इजाजत मांगी और सिर्फ हरित पटाखे छोड़े जाएं, यह सुनिश्चित करने में बुरी तरह नाकाम रही।

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का पीएम10 सांद्रता के लिए दैनिक दिशा-निर्देश 45 माइक्रोग्राम/ प्रति घनमीटर है, जबकि दिल्ली में सोमवार को पीएम10 की सांद्रता 583 माइक्रोग्राम/ प्रति घनमीटर आंकी गई। इसी तरह, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जो बहुत खराब से गंभीर प्रदूषण की स्थिति को दिखाता है। आस-पास के शहरों में भी स्थिति बेहतर नहीं रही है। फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और नोएडा में भी बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में आते हैं। सोमवार सुबह-सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच गई थी। आमतौर पर 100 या उससे कम एक्यूआई मान संतोषजनक माना जाते हैं। जैसे ही यह 100 से ऊपर होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता जाता है। कई रिपोर्टों से यह पुष्ट हो चुका है कि वायु प्रदूषण के कारण देश में हर साल करीब 20 लाख लोग काल के गाल में समा रहे हैं।

दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर बैठकें कर रही है और पराली जलाने को लेकर चेतावनी दे रही है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से कृत्रिम बारिश की कोशिश, भारी वाहनों पर रोक, निर्माण कार्यों पर नियंत्रण और एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल जैसे कदमों के बावजूद हालात में ज्यादा सुधार नहीं दिख रहा है, तो यह साफ हो जाना चाहिए कि दिल्ली में प्रदूषण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा के स्तर पर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आरोप है कि जहां-जहां वायु गुणवत्ता दर्ज करने वाली मशीनें लगी हैं, वहीं-वहीं जल के छिड़काव ज्यादा किए जा रहे। ऐसे दिखावों से यह मुश्किल जंग नहीं जीती जा सकती। जरूरी है कि दिल्ली सरकार और पूरा सिस्टम इसको गंभीरता से ले।

आकाश, टिप्पणीकार

फिर सामने आया मध्यवर्ग का दोहरापन

इससे भला कौन इनकार कर सकता है कि राजधानी दिल्ली की आबोहवा साफ नहीं है? दिल्ली ही नहीं, देश के अनेक छोटे-छोटे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर इसके लिए सरकार और तंत्र को कोसने का जैसे रिवाज चल पड़ा है। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या इस स्थिति के लिए सिर्फ सरकार दोषी है?

दिल्ली में लगभग 80 लाख चौपहिया वाहन हैं। एक-एक कोठी के आगे आप चले जाएं, भिन्न-भिन्न तरह की कारें आपको अंदर ही नहीं, बाहर सड़क पर खड़ी मिलेंगी। जीवाश्म इंधन से चलने वाली ये तमाम गाड़ियां राजधानी की हवा को दूषित ही नहीं करतीं, वे सड़कों का अतिक्रमण भी करती हैं और दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ाती हैं, क्योंकि कई बार नाबालिग भी इनको लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। किसी भी समस्या को लेकर सरकार को घेरना और तपाक से नेताओं पर आरोप जड़ देना आसान है, मगर क्या ऐसा करने वाले लोग नागरिक कर्तव्य का पालन करते हैं? सरकार तो काफी समय से मना कर रही है कि इन दिनों में, खास तौर पर सूखे पत्ते न जलाएं, प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल न करें और किसान खेतों में पराली न जलाएं, मगर क्या हम सरकार का कहना मान रहे हैं? अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तमाम पर्यावरण विज्ञानियों ने मना किया कि पटाखे न जलाएं, इससे वायु प्रदूषण बहुत गहरा जाता है, फिर किसने जिद ठानी कि नहीं, हमें हरित पटाखे जलाने की छूट दी जाए?

दुनिया में कोई भी समस्या कभी सुलझाई नहीं जा सकती, अगर व्यापक जन-समुदाय का सहयोग न हो। हमारे पुरखों ने कारसेवा के जरिये ताल-तलैया बनाए, बाग-बगीचे लगाए और समाज को जिम्मेदारी सौंपी कि वह इनकी साफ-सफाई और हरियाली का ख्याल करे। हमने क्या किया? तालों को पाट दिया या उसे कचरे का कुंड बना दिया। बाग उजाड़ दिए गए या फिर समेट दिए गए। आर्थिक संपन्नता आने के बाद सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं, वे विवेक का त्याग करते हैं। आडंबर और दिखावे ने पूरे वातावरण को दूषित किया है। निस्संदेह, सरकारों की भी गलती है। उन्होंने सख्ती नहीं बरती। मगर जब कभी वे सख्ती बरतती हैं, इसे उनका दमन-चक्र करार दे दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के अतिक्रमण को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश पारित करने पड़े। इसलिए प्रदूषण की समस्या का हल तभी होगा, जब लोग दूसरों से त्याग और संयम की अपेक्षा छोड़कर खुद इनको अपनाएंगे।

वेदना सिंह, टिप्पणीकार