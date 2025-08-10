श्रमिक वर्ग के लिए मार्क्स आज भी प्रासंगिक

इसे स्वीकार करने का ठोस आधार नहीं है कि आज का बाजार 19वीं शताब्दी के बाजार से बहुत अलग है। वह मात्रात्मक रूप में भिन्न होते हुए भी गुणात्मक रूप में भिन्न नहीं है। मसलन, 19वीं शताब्दी में मार्क्स- एंगेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र में यूरोपीय देशों के…

इसे स्वीकार करने का ठोस आधार नहीं है कि आज का बाजार 19वीं शताब्दी के बाजार से बहुत अलग है। वह मात्रात्मक रूप में भिन्न होते हुए भी गुणात्मक रूप में भिन्न नहीं है। मसलन, 19वीं शताब्दी में मार्क्स- एंगेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र में यूरोपीय देशों के पूंजीपति वर्ग द्वारा माल उत्पादन और बाजार व्यवस्था को राष्ट्रीय सीमाओं से आगे वैश्विक बाजार व्यवस्था के रूप में विकसित करने का विश्लेषण किया था, वह प्रक्रिया आज भी जारी है।

दूसरा, मार्क्स ने बाजारवादी आर्थिक मंदी के बारंबार खड़े होने को अपरिहार्य बताया था, जो तब से लेकर आज तक जारी है। तीसरा, मार्क्स ने घोषणापत्र में पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था को दो परस्पर विरोधी वर्गों- साधन से संपन्न पूंजीपति वर्ग और साधनहीन होते सर्वहारा वर्ग में बंटते जाने का निष्कर्ष प्रस्तुत किया था। वह वर्गीय विभाजन हर देश में, हर समुदाय में बना हुआ है। चौथा, पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के साथ समाज का मध्यम वर्ग टूटकर थोड़े से उच्च और बहुसंख्यक मेहनतकश सर्वहारा वर्ग में बदलता रहा है। इसीलिए तब से लेकर अब तक साधनहीन सर्वहारा वर्ग ही स्थायी क्रांतिकारी वर्ग बनता गया है। पांचवां, बाजारवादी व्यवस्था में जन-साधारण श्रमजीवी वर्ग की जीविका एवं जीवन के बुनियादी हितों को सुधारने के प्रयास असफल साबित होते रहे हैं।

इसलिए श्रमजीवी जन-साधारण के व्यापक हितों की पूर्ति के लिए सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में जनवादी क्रांति अनिवार्य है। साथ ही उन व्यवस्थाओं में मार्क्स द्वारा निरूपित मेहनतकशों की तानाशाही राज्य को साम्यवाद की अवस्था तक बनाए रखना भी अत्यंत अनिवार्य है। अन्यथा क्रांतिकारी जनवाद और समाजवाद के विरोधी उसे टिकने नहीं देंगे।

इसके अतिरिक्त वर्तमान दौर के वैश्विक बाजार पर एकाधिकार स्थापित किए हुए देश भारत जैसे अल्प-विकसित देशों के बाजार को बढ़ाने के अधिकारों को अपनी अंतरराष्ट्रीय नीतियों के जरिये काटते-घटाते रहे हैं। ऐसी ही कटौतियां देश के शासक अंतरराष्ट्रीय नीतियों को लागू करने के नाम पर देश के साथ करते रहे हैं। फलस्वरूप, देश के किसानों से लेकर छोटे उद्यमियों आदि के जीविका के जनतांत्रिक अधिकार कटते-घटते रहे हैं। इन स्थितियों में भी मार्क्स द्वारा प्रस्तुत यह अवधारणा कहीं से गलत नहीं है कि अब राष्ट्र और समाज में व्यापक जनतंत्र को पुनर्स्थापित और व्यवस्थित करने का काम समाज का बहुसंख्यक श्रमजीवी तबका ही कर सकता है। हमें इसी रूप में मौजूदा माहौल को समझना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

बी एन गौड़, सामाजिक कार्यकर्ता

अब बीते जमाने की बात हो गया मार्क्सवाद आज का भारतीय युवा मार्क्सवाद को अतिवादी विचारधारा मानकर चलता है, हालांकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो बहुत महत्व की हैं और उसे स्वीकार करना आज के मेहनतकश लोगों के लिए अहम हो जाता है। फिर भी, मार्क्सवाद को मुकम्मल विचार नहीं कहा जा सकता। कुछ इसके व्यक्तिगत कारण हैं, तो कुछ देश-काल-परिस्थितियों के कारण इसके कुछ बिंदुओं में जन्मजात दोष माना जाता है। आज की युवा पीढ़ी मार्क्सवाद को नक्सलवाद या माओवाद का समानार्थी समझती है। इन सबको वामपंथी श्रेणी में ही देखा जाता है। कुछ तो यही समझते हैं कि मार्क्सवाद असल में यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक (यूएसएसआर) के समाप्त होने के साथ खत्म हो गया। ऐसे लोग मार्क्सवाद को सर्वहारा की तानाशाही, जनसंहार, अति सरकारी नियंत्रण और भ्रष्ट व बेलगाम लालफीताशाही से जोड़कर देखते हैं।

भारत में भी कई राज्यों में जब वामपंथी पार्टियां सत्ता में थीं, तब उनके कामकाज का रिकॉर्ड बड़ा औसत किस्म का था। इन पार्टियों के पास लोगों से कहने को कुछ रटे-रटाए और बंधे-बंधाए जुमले हैं, जिनके आगे वे कभी नहीं बढ़तीं और ये पार्टियां भारत के समाज को समझ पाने में नाकाम रही हैं। वे भारत में मौजूद जाति-व्यवस्था और उसकी सच्चाइयों, लोगों की भावना और आस्था तथा भारतीय संस्कृति को समझने में कामयाब कभी नहीं हो पाईं।

बेशक, कहने वाले कह सकते हैं कि मार्क्सवाद में ऐसा बहुत कुछ है, जिसको आधार बनाकर हम नए समाज की रचना बेहतर ढंग से कर सकते हैं, लेकिन असलियत में मार्क्सवाद अब बीते दिनों की बात हो गई है। आज का पूंजीवादी युग मार्क्सवाद पर भारी पड़ चुका है। अब हर किसी को बेहतर रहन-सहन चाहिए। वे अधिक से अधिक संपत्ति जमा करना चाहते हैं। उनकी मंशा पैसा कमाने की होती है। वे जल्द से जल्द इज्जत-शोहरत पाना चाहते हैं। इन सबमें मार्क्सवाद उनकी शायद ही मदद कर सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था के रथ पर जब अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं, तो समृद्धि के नए द्वार खुलते हैं, और आज इसी द्वार की जरूरत हर किसी को है, इसीलिए अब मार्क्सवाद हाशिये का विचार है। इसे मुख्यधारा में लाना मूर्खता होगी।

कहने की आवश्यकता नहीं, यह वक्त बदलाव का है। अगर हम सुविधा-संपन्न जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें पूंजीवाद की ओर ही मुड़ना होगा। सिद्धांत की किताबों में भले ही मार्क्सवाद अच्छा लगे, बराबरी की बात करता मानवीय लगे, मगर हकीकत की जमीन पर पूंजीवाद की फसल ही लहलहा रही है।