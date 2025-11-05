हमारी जरूरतें पूरी करने लगी हरित ऊर्जा

संक्षेप: दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल 15 लाख से अधिक लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है…

दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल 15 लाख से अधिक लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। ऐसे में, सवाल उठता है कि क्या विकास की कीमत प्रदूषण होनी चाहिए? क्या आधुनिक भारत प्रदूषण की छाया में ही आगे बढ़ेगा? इन्हीं सवालों का उत्तर खोजते हुए भारत ने एक नई राह अपनाई है, हरित ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सीओपी-26’ के दौरान जब वर्ष 2070 तक ‘नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन’ का लक्ष्य रखा, तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि भारत विकास करेगा, पर प्रकृति के साथ।

इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत लाखों परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाए हैं। नतीजा यह है कि अब वे हर महीने 200-300 यूनिट मुफ्त बिजली पा रहे हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी कर रहे हैं। अब तो गांवों में स्कूल, पंचायत भवन और छोटे उद्योग भी सौर बिजली से चल रहे हैं। हरित ऊर्जा का दूसरा मजबूत स्तंभ है, पवन ऊर्जा। तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य अब देश की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा हवा से पैदा कर रहे हैं। 2025 में शुरू हुई ऑफशोर विंड एनर्जी योजना के तहत समुद्र तटों पर विशाल टरबाइन लगाए गए हैं, जिनसे 30 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का उदाहरण है, बल्कि इससे तटीय इलाकों में रोजगार और पर्यटन के अवसर भी बढ़े हैं। वहीं भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन के जरिये भी विश्व को चौंका दिया है। 2030 तक भारत 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में बड़े संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है। इसी तरह, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में प्रदूषण घटाने और आयातीत तेल पर निर्भरता कम करने की इच्छाशक्ति दिख रही है।

हरित ऊर्जा सिर्फ पर्यावरण की रक्षा का जरिया नहीं, यह हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास का आधार बन चुकी है। 2025 की अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत हर वर्ष 20 लाख नए रोजगार हरित ऊर्जा क्षेत्र में पैदा कर रहा है। यह संख्या अगले पांच वर्षों में दोगुनी होने की संभावना है। जाहिर है, जब पूरी दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट व जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है, तब भारत में यह वरदान ही है। यह हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने लगी है।

नीलू तिवारी, टिप्पणीकार

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बनी रहेगी भारत आज भी जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि लगभग 80 प्रतिशत बिजली उत्पादन और कुल ऊर्जा खपत का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन से ही पूरा होता है। इसी कारण, तेल आयात पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है। बेशक, यह सच है कि गैर-जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया जा रहा है और सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से बिजली उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन हरित ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भरता अब भी दूर की कौड़ी है। प्रदूषण जैसे खतरे बेशक हों, लेकिन जीवाश्म ईंधन का पोषण अब भी हमारी मजबूरी है।

वास्तव में, कई ऐसी चुनौतियां हैं, जिस कारण अभी हरित ऊर्जा का सपना साकार नहीं हो सकता। सबसे पहली है, बुनियादी ढांचों का अभाव। कोयले से आगे बढ़कर हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपना सकें, इसके लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों में हमें बुनियादी ढांचों की बेहतरी पर काम करना होगा, जिसमें खासा वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य हमने तय किया है, उसे पूरा करने के लिए हर साल तकरीबन दो हजार अरब रुपये की जरूरत होगी। जाहिर है, बजट का एक बड़ा हिस्सा यदि हम इसी पर खर्च करेंगे, तो बाकी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकेंगे? बेशक, इसके लिए निवेशक ढूंढ़े जा सकते हैं और ढूंढ़े जा भी रहे हैं, लेकिन यह कोई छोटी पूंजी नहीं है और इस दिशा में निवेशकों का रुख भी बहुत उत्साहजनक नहीं दिख रहा। इसी तरह, सौर व पवन ऊर्जा की अस्थायी प्रकृति ग्रिड की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, जिसके लिए मजबूत ऊर्जा भंडारण और बेहतर बुनियादी ढांचों की दरकार है। हालांकि, आपूर्ति शृंखला की बात करें, तो भारत सौर सेल सबसे अधिक चीन से खरीदता है, साथ ही पवन टरबाइन आपूर्ति में भी उसी का प्रभुत्व है। इसका नुकसान भी हमें होता है और हमारी गति स्वाभाविक रूप से धीमी पड़ जाती है।

इन्हीं सब चुनौतियों को देखकर यह कहा जाता है कि हरित ऊर्जा की दिशा में भारत को काफी काम करना होगा। उसे कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ना होगा। उसे न सिर्फ बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाना होगा, बल्कि आपूर्ति शृंखला को भी विविध बनाना होगा। इतना ही नहीं, निवेशकों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जब ये तमाम काम हो जाएंगे, तब जीवाश्म ईंधन की विदाई की भविष्यवाणी की जा सकेगी। उससे पहले हमें अपनी ऊर्जा जरूरत को जीवाश्म ईंधन से पूरा करने के लिए ही दमखम दिखाना होगा।