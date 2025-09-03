भविष्य में सेमीकंडक्टर हमारी ताकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ‘सेमीकॉन इंडिया-2025’ के मंच से भारत ने तकनीक की दुनिया में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली स्वदेशी ‘विक्रम 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप’ प्रधानमंत्री को भेंट की…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ‘सेमीकॉन इंडिया-2025’ के मंच से भारत ने तकनीक की दुनिया में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली स्वदेशी ‘विक्रम 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप’ प्रधानमंत्री को भेंट की। इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में विकसित इस प्रोसेसर का इस्तेमाल विपरीत हालात में रॉकेट लॉन्चिंग में होगा। साफ है, भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। यह उपलब्धि केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मवश्विास और नवाचार का प्रतीक है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है, जिसने भारत को उपभोक्ता से निर्माता और अब तकनीकी नेतृत्वकर्ता बनने की राह पर अग्रसर किया है।

लुम्बाराम चौधरी, टिप्पणीकार

इलेक्ट्रॉनिक चिप के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है। सेमीकॉन इंडिया में स्वदेशी सेमीकंडक्टर का प्रदर्शन इस मंजिल की महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे दुनिया का विश्वास भारत पर बढ़ेगा। मुमकिन है कि कई देश अब भारत के साथ सेमीकंडक्टर को विकसित करने के लिए आगे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सेमीकॉन इंडिया’ का उद्घाटन करते हुए उचित ही कहा कि भारत लगातार सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। भारत में निर्मित इस छोटे चिप में 21वीं सदी की शक्ति समाहित है। अगर हम सफल रहे, तो निस्संदेह भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। यह करना जरूरी है, जिसे सरकार भी बखूबी समझ रही है। यही कारण है कि इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधियों को भरपूर मौका दिया गया। इससे एक अनुकूल माहौल का निर्माण होगा, जिसका हमें खूब फायदा मिलेगा। सेमीकॉन इंडिया-2025 का मुख्य उद्देश्य भारत को चिप बनाने के मामले में दुनिया भर में स्थापित करना है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से नई तकनीक, पैसा लगाने के मौके, नए स्टार्टअप और सरकारी नीतियों पर चर्चा हुई। इसके नतीजे हमें आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे। भारत अब तक चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा है। चूंकि आने वाले दिन तकनीकी तरक्की के हैं, यानी जो देश तकनीक के मामले में जितना संपन्न होगा, उसके आगे बढ़ने की संभावना उतनी अधिक होगी, इसीलिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर बनाना जरूरी था। अच्छी बात है कि हम ऐसा करने में सफल रहे हैं। उम्मीद है, यह गति आगे भी बनी रहेगी और सेमीकंडक्टर निर्माण के मामले में कोई दूसरा देश हमारा हाथ शायद ही पकड़ सकेगा।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

सही नीति और निवेश की चुनौती कायम सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत को महाशक्ति बनाने का आह्वान किया गया है। मगर क्या भारत आज निर्यात पर इतना निर्भर नहीं है कि वह अपने बूते आत्मनिर्भर नहीं बन सकता? बेशक, प्रधानमंत्री की मंशा ठीक है और हर कोई यही चाहता है कि भारत दुनिया में सिरमौर बने, लेकिन इसके लिए जरूरी नीति और निवेश की चुनौती बनी हुई है। आज भी अनुसंधान और विकास पर अपने देश में ज्यादा रकम खर्च नहीं की जाती। यह भारत के लिए ठीक नहीं, वह भी तब, जब हम दुनिया भर में अपनी सेवा देने के लिए जाने जाते हैं। अगर वाकई भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तो उसे न केवल नीतिगत प्रयास करने होंगे, बल्कि अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने होंगे। विडंबना यह है कि सरकार तो सरकार, निजी संस्थाएं भी इस ओर अग्रसर नहीं दिखतीं, जिस कारण हमारी कई परियोजनाएं समय-पूर्व दम तोड़ देती हैं। यह समझना होगा कि बिना नवाचार और अनुसंधान के हम चीन की चुनौती का सामना नहीं कर सकते। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को इस दिशा में आगे बढ़ाना हमारे हित में होगा।

गुंजन कुमारी, टिप्पणीकार

भारत में स्वनिर्मित पहली सेमीकंडक्टर चिप बताते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को भेंट की। यह ‘सबसे पहले’ प्रचार परंपरा, जो 2014 से शुरू हुई है, उसमें एक और इवेंट है। पचास साल पहले 1976 में भारत सरकार ने ‘सेमीकंडक्टर कॉम्प्लैक्स लिमिटेड’ (एससीएल), मोहाली की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि भारत खुद की इंटिग्रेटेड सर्किट बनाए और इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनर्भिर हो। 1980 के दशक की शुरुआत में एससीएल ने एमओएस और सीएमओएस तकनीक पर आधारित छोटे इंटिग्रेटेड सर्किट (जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, डिफेंस, और कंप्यूटर बोर्ड्स के लिए) बनाने शुरू किए। 1989 में एससीएल के मोहाली प्लांट में भीषण आग लग गई और उत्पादन ठप हो गया। यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसी समय ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ा निवेश शुरू कर दिया था। 2005 में इसका पुनर्जन्म हुआ और एससीएल को इसरो के अधीन कर दिया गया। इसका मुख्य फोकस अंतरिक्ष और सुरक्षा एप्लिकेशन के लिए चिप बनाने पर रखा गया। हालांकि, एससीएल की उत्पादन क्षमता बहुत सीमित रही। इसीलिए, सरकार को चिप उत्पादन की हायर टेक्नालॉजी पर काम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।