एक लोकतांत्रिक देश की अनोखी यात्रा

अमेरिका अपनी आजादी के ढाई सौ साल पूरे कर रहा है। इसलिए इस बार 4 जुलाई को मनाए जाने वाले स्वाधीनता दिवस में वहां खास जश्न का माहौल है। जाहिर है

अमेरिका अपनी आजादी के ढाई सौ साल पूरे कर रहा है। इसलिए इस बार 4 जुलाई को मनाए जाने वाले स्वाधीनता दिवस में वहां खास जश्न का माहौल है। जाहिर है, किसी भी देश की इतनी लंबी लोकतांत्रिक यात्रा खास मायने रखती है। यह महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है, जब विकास के बूते उस देश को ‘सुपर पावर’ का तमगा हासिल है।

यद्यपि आधुनिक लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे पुराना पन्ना ग्रेट ब्रिटेन का है। यह इतिहास तो सन् 1215 में मैग्ना कार्टा से ही शुरू हो गया था, जब राजा की ताकत कम कर दी गई थी। फिर धीरे-धीरे राजा की शक्ति संसद के सामने इतनी कम कर दी गई कि वह प्रतीकात्मक रह गया। ग्रेट ब्रिटेन भले एक राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, लेकिन वहां की व्यवस्था और समाज कम लोकतांत्रिक नहीं। लोकतांत्रिक देशों में हम अमेरिका व भारत जैसे देश का नाम ले सकते हैं। यद्यपि अमेरिका का इतिहास अनोखा है, क्योंकि 1492 तक यह देश दुनिया की आंखों से ओझल था, जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस के कदम वहां नहीं पड़े थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विकास के कारण यूरोपीय लोगों का वहां जाना बढ़ा। इसके बाद वहां के बाशिंदों ने अपने मूल देश की सरकार के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी इतिहास में अमेरिकी समाज की विविधता छिपी है, क्योंकि वहां के समाज में मूल निवासियों व प्रवासियों का काफी घालमेल है। इस नाते उसकी 250 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा भी काफी अनोखी है।

बहरहाल, इस बार के उसके स्वाधीनता दिवस पर विश्व भर की निगाहें वाशिंगटन पर टिकी होंगी, क्योंकि एक तो दुनिया को सदैव अमेरिका से उम्मीदें लगी रहती हैं। वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह कौतूहल का विषय होगा कि अमेरिका ने दुनिया भर में लोकतंत्र को प्रतिस्थापित करने में कैसी भूमिका निभाई है? दरअसल, इन 250 वर्षों में अमेरिका ने सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र होने के बाद भी ज्यादातर देशों में तानाशाहों को पैदा किया। लोकतांत्रिक सरकारों की संप्रभुता का समादर नहीं किया। ऐसा वह अपनी चौधराहट कायम करने के लिए किया। अमेरिका सदैव उसी का सम्मान करेगा, जिसकी तरफ शक्ति संतुलन है। लोकतंत्र के मामले में उसका अपने देश का इतिहास भी उतार-चढ़ाव वाला ही रहा है। खैर, विश्लेषण का मौका अमेरिका सहित उन देशों के लिए भी है, जहां की सरकारें लोकतांत्रिक होने का दंभ तो भरती हैं, मगर लोकतांत्रिक मानकों को पूरा नहीं करतीं। इस बार के अमेरिकी स्वाधीनता दिवस का शायद यही महत्व है। दुनिया को इस पर नई बहस छेड़नी चाहिए।

मुकेश कुमार मनन, टिप्पणीकार

लगता है, हम गुलाम मानसिकता वाला समाज हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप के मुखौटे दिल्ली में ऑटो रिक्शा पर लगाकर गली-गली घुमाए जा रहे हैं। वजह बताई जा रही है, अमेरिका की आजादी के 250 साल। इसकी अनुमति किसने दी? टैरिफ का अपमान भूल गए शायद हम। प्रशंसा का गुलाम और अपमान का कैदी कभी स्वतंत्र नहीं होता। हम बस इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम नीयत से चापलूस हैं। हमारी कोई स्वतंत्र राय नहीं है, जिस पर हम अडिग रह सकें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तो ट्रंप के नाम पर सड़क का नाम ही रख दिया है। भारत के इस बड़े शहर में रोड का नाम बदलकर रखा गया ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’! क्या आपने कभी सोचा था कि भारत के किसी हाईटेक शहर की सड़क का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया जाएगा? जी हां, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और इस फैसले ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। राज्य सरकार का कहना है कि यह अमेरिका के प्रति भारत का एक बड़ा सम्मान है और यह दिखाता है कि भारत-अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत हो चुके हैं। उधर, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह इस बात का सुबूत है कि अमेरिका के लिए अब हैदराबाद शहर कितना अहम बन चुका है, चाहे बात आईटी सेक्टर की हो या बिजनेस की। क्या हमारे देश में महापुरुषों की कमी पड़ गई थी, जो विदेशी नेताओं के नाम पर सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं? ऐसे कैसे विश्वगुरु हैं हम, जो भारत का उपहास उड़ाने वाले ट्रंप की वंदना में लीन हैं। जिस ट्रंप को अपने देश में वहां के जागरूक नागरिक, मीडिया, कोर्ट तक पीछा नहीं छोड़ रहे, इनकी नीतियों के कारण हमारे देश में उन्हें पूजा जा रहा है। कितना अजीब लगता है?

कैसर सानू, टिप्पणीकार

आज अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे हो रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि वॉशिंगटन का मशहूर लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल पहले से ज्यादा शानदार दिखे, लेकिन देशभक्ति का प्रतीक बनाने की यह कोशिश अब बड़ी विवादित कहानी बन गई है।

ट्रंप चले तो थे इसको अमेरिका का झंडा जैसा नीला बनाने, लेकिन इसमें ऐसी काई जमी कि यह पाकिस्तान के झंडे जैसा हरा दिखने लगा है। बढ़ते खर्च और खराब नतीजों की वजह से ट्रंप का यह प्रोजेक्ट आलोचनाओं में घिर गया है। अब लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर का न बिजनेसमैन बाहर जा रहा, न विवादों में रहने की उनकी आदत में कोई बदलाव हो रहा है। हर दूसरे दिन अमेरिका में एक नया लफड़ा सामने आ जाता है और पहले वाले से भी नायाब।