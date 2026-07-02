सांसदों के घर हमले से शर्मसार बंगाल

तृणमूल कांग्रेस की नेता और कृष्णानगर (नादिया) की सांसद महुआ मोइत्रा अपने लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने गई थीं। वह पार्टी ऑफिस में थीं कि अचानक एक भीड़ ने अंडे और बैंगन से

तृणमूल कांग्रेस की नेता और कृष्णानगर (नादिया) की सांसद महुआ मोइत्रा अपने लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने गई थीं। वह पार्टी ऑफिस में थीं कि अचानक एक भीड़ ने अंडे और बैंगन से उन पर हमला बोल दिया। महुआ ने पेट में लगी चोट भी दिखाई। पुलिस को सूचना दी, उनका आरोप है कि पुलिस काफी देर से पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करने के बजाय मूकदर्शक बनी रही।

यह घटना सिर्फ एक सांसद पर हमला नहीं, यह संसद पर हमला है। नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जवाबदेही नहीं दिख रही। क्या जन-प्रतिनिधियों पर अंडे फेंकना, महिला सांसद को निशाना बनाना या हिंसा इसका समाधान है? यदि आप प्रधानमंत्री से पूछेंगे, तो वह भी कहेंगे कि नहीं, यह कोई समाधान नहीं है।

देखिए, लोकतंत्र में जनता को बोलने का पूरा हक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, वोट से, सवाल पूछकर। चुने हुए प्रतिनिधि पर हमला लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तो चलो कह देते कि वह निष्प्रभावी हैं, क्योंकि उनके राज में हिंदुओं पर बांग्लादेश की तरह हमले हो रहे हैं, लेकिन भाजपा के राज में ऐसा होना दिखाता है कि बंगाल की जनता अभी बहुत कुछ सीख नहीं पाई है।

जान अब्दुल्लाह, टिप्पणीकार

बंगाल चुनाव संपन्न हुए ठीक-ठाक वक्त गुजर गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ‘ईमानदारी’ की बदौलत भाजपा ने बंगाल जीत भी लिया है, पर अराजकता पर विराम नहीं लग पाया है। महुआ मोइत्रा समेत तृणमूल नेताओं के साथ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चुनाव हार चुके प्रत्याशियों और करीबियों को पीटा जा रहा है। किसी के गले में जूतों की माला डाली जा रही है, तो किसी के कपड़े फाड़कर उस पर अंडे बरसाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों की नाराजगी अगर हिंसा का रूप धारण करती है, तो वह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। लोगों को नाराजगी जताने के लिए वोट का अधिकार दिया गया है, जिसका इस्तेमाल बंगाल में किया जा चुका है। अब जो हो रहा है, वह सिर्फ गुंडागर्दी है, अराजकता है। बंगाल में दूसरी बार किसी सांसद पर हमला हुआ है। इससे पहले अभिषेक बनर्जी के साथ हिंसा हुई। सवाल यह है कि जब संसद भवन पर होने वाला हमला आतंकी हमला है, तब सांसदों के घरों पर होने वाला हमला आतंकी वारदात क्यों नहीं? दिल्ली में ओवैसी और बंगाल में महुआ के मकान पर हमले आतंकी घटना क्यों नहीं? इन्हें भी आतंकी वारदात माना जाए और उसी कानून के तहत दोषियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

वसीम अकरम त्यागी, टिप्पणीकार

तृणमूल नेता किस मुंह से शिकायत कर रहे पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस तरह के दृश्य हमेशा देखने को मिले हैं। जब सीपीएम शासन में थी, उस दौरान कांग्रेस के नेताओं-कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले किए जाते थे। उन्हें धमकियां दी जाती थीं, हत्या के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस नाम से राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की। ममता बनर्जी पर वामपंथी शासन में बैठे लोग हमले करते रहे और बंगाल की जनता तालियां बजाती रही, लेकिन लगातार संघर्ष के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया और केंद्र में भाजपा के साथ मिलकर ममता अटल सरकार में मंत्री बन गईं। विधानसभा चुनाव में जब टीएमसी की जीत हुई, तब तृणमूल की ओर से सीपीएम नेताओं व कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, पार्टी दफ्तरों पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। इससे डरकर सीपीएम के हजारों कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया। आसनसोल से भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो पर तथाकथित टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। उस वक्त भी लोग तमाशबीन होकर तालियां बजाते थे, आज भी वही हो रहा है। बंगाल की राजनीति में इस तरह की हिंसा आम बात है।

शंकर यादव, टिप्पणीकार

तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के दफ्तर पर हमले के बाद देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल को ‘भारत में रहने में शर्मिंदगी’ महसूस करते हुए देखा। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी गुंडों द्वारा भाजपाइयों पर बर्बर हमले हुए थे। उनमें से कई की हत्या तक हो गई थी। तब कपिल सिब्बल को कोई शर्म नहीं आई थी। महुआ और अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने से वह अचानक शर्मिंदगी महसूस करने लगे। 2021 के बाद बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आतंक मचाया। अनील बर्मन, अरिंदम मिड्या, अरूप रॉयदास, अभिजीत सरकार, आशीष दास, बलराम मांझी, बापी दास, देबब्रत मैती, मनोज मंडल, चैतन्य मंडल समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मारे गए। कई महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ, लोग भागने को मजबूर हुए। राज्य में हिंसा की लहर दौड़ गई। तब वे सब चुप्पी साधे रहे।

इन नेताओं का बयान दिखाता है कि उनके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की जान की कोई कीमत नहीं है। भाजपा के खिलाफ हिंसा के समय कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इसे ‘सामान्य घटना’ बताकर पल्ला झाड़ लिया था। अब एक अंडा फेंकने पर उनकी नाराजगी एक पक्षपातपूर्ण सोच है।