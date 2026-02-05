संसद में शोर

Hindustan Hindi News
अवरोध की राजनीति में दबता दायित्व

लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं होती। वह देश की सामूहिक चेतना, राजनीतिक परिपक्वता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का आईना भी होती है। अभी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर लोकसभा के भीतर जो कुछ देखने को मिला, उसने इस आईने को धुंधला कर दिया। बार-बार का स्थगन, नारेबाजी, वेल में उतरना और अवरोध की राजनीति, यह सब किसी एक घटना या मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। यह विपक्ष की गहरी वैचारिक बेचैनी का संकेत है।

कांग्रेस की विचारधारा ऐतिहासिक रूप से समावेशी, संस्थागत लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के इर्द-गिर्द बुनी गई थी। आज संसद के भीतर कांग्रेस का आचरण यह सवाल खड़ा करता है कि क्या पार्टी अब भी उसी राष्ट्रीय दायित्व-बोध के साथ राजनीति कर रही है या वह तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए संस्थाओं को दबाव में लेने की रणनीति अपना चुकी है? व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख की कथित किताब को लेकर कांग्रेस का रुख इसी उलझन को उजागर करता है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल किस मंच पर, किस भाषा में और किस उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं?‌ जब सदन में चर्चा के बजाय हंगामा प्राथमिक हथियार बन जाए, तो संदेश सरकार तक कम और जनता तक ज्यादा जाता है। संदेश यह होता है कि विपक्ष के पास तर्कों से अधिक शोर है। मुद्दों की गंभीरता को नारेबाजी की तीव्रता से मापा जाने लगा। चीन सीमा विवाद जैसा संवेदनशील विषय हो या एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता, इन पर राष्ट्रीय हित के व्यापक फ्रेम में बात करने के बजाय विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करने तक सीमित रह जाता है। इससे यह धारणा बनती है कि उसका फोकस देश की रणनीतिक स्थिति पर कम और राजनीतिक बढ़त लेने पर अधिक है।

देश के प्रति निष्ठा केवल सरकार के समर्थन या विरोध से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि कठिन मुद्दों पर देश को कितना भरोसा दिया जा रहा है। जब संसद में सेना, कूटनीति या अंतरराष्ट्रीय समझौतों जैसे विषयों पर चर्चा होती है, तो विपक्ष से यह अपेक्षा होती है कि वह सवाल पूछे, विकल्प रखे और सरकार को जवाबदेह बनाए, लेकिन जब वही विपक्ष इन मुद्दों को सदन ठप करने का माध्यम बना ले, तो राष्ट्रीय विमर्श कमजोर पड़ता है। सरकार की जिम्मेदारी सदन को सुचारू रूप से चलाने की होती है, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य है कि वह संसद को संघर्ष का अखाड़ा नहीं बनाए, बल्कि विचारों का मंच बनाए।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

सवाल लोकतंत्र, संप्रभुता और रणनीति का

भारत-अमेरिका डील देश में विवादों और सवालों के घेरे में है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही और प्रधानमंत्री का संबोधन स्थगित किया जाना इस बात का संकेत है कि मामला सिर्फ व्यापार नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संप्रभुता और राजयनिक रणनीति से जुड़ चुका है।

इस समझौते को लेकर सबसे पहला और तीखा सवाल प्रक्रिया और पारदर्शिता का है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस डील की घोषणा भारत की संसद से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हुई। ऐसे में, सवाल स्वाभाविक है कि जब कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, उद्योगों और उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है, तब उसकी पूरी जानकारी पहले संसद के पटल पर क्यों नहीं रखी गई? सरकार ने केवल संक्षिप्त बयान देकर औपचारिकता पूरी की, जबकि मूल दस्तावेज, शर्तें, अपवाद और सुरक्षा के उपाय संसद से साझा नहीं किए गए। आपत्ति केवल राजनीतिक शोर नहीं है, बल्कि भारत की संसदीय परंपरा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। अतीत में चाहे डब्ल्यूटीओ समझौते हों, परमाणु करार हो या यूरोपीय संघ के साथ एफटीए, हर बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते पर संसद में विस्तृत चर्चा हुई है। ऐसे में, विपक्ष का यह पूछना कि डील का ‘टेक्स्ट आधारित विवरण’ क्यों नहीं दिया गया, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के दायरे में आता है। विपक्ष इसे राष्ट्रीय संप्रभुता से जोड़कर देख रहा है, इसीलिए विरोध उग्र हुआ।

दूसरा बड़ा विवाद कृषि और संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर है। टैरिफ कटौती का सीधा लाभ अमेरिकी कृषि उत्पादों, डेयरी और अन्य संवेदनशील वस्तुओं को मिलेगा, जिससे भारतीय बाजार में उनकी आसान पहुंच हो सकती है। भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना का आधार है। छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पहले ही महंगाई, जलवायु परिवर्तन और बाजार की अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे में, यह आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धा भारतीय किसानों को और कमजोर कर सकती है। विपक्ष ने ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। क्या इस डील के तहत भारत ने अपनी ऊर्जा नीति से किसी तरह का नकारात्मक समझौता किया है?

इसका विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 2026 केवल टैरिफ कटौती का मामला नहीं है। यह लोकतांत्रिक पारदर्शिता, घरेलू राजनीति, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा व भू- राजनीतिक समीकरणों का संगम है। विपक्ष के सवाल लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए जरूरी हैं।

किशन भावनानी, टिप्पणीकार