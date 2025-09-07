Grand launch of the song collection of young poetess Shailja Singh 'Main Geeton Ki Jadugani' युवा कवयित्री शैलजा सिंह के गीत संग्रह ‘मैं गीतों की जादूगरनी’ का भव्य लोकार्पण, Blog Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन Grand launch of the song collection of young poetess Shailja Singh 'Main Geeton Ki Jadugani'

युवा कवयित्री शैलजा सिंह के गीत संग्रह ‘मैं गीतों की जादूगरनी’ का भव्य लोकार्पण

युवा कवयित्री शैलजा सिंह के गीत संग्रह ‘मैं गीतों की जादूगरनी’ का लोकार्पण शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज के मुख्य सभागार में किया गया…

Pankaj Tomar लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 05:56 PM
share Share
Follow Us on
युवा कवयित्री शैलजा सिंह के गीत संग्रह ‘मैं गीतों की जादूगरनी’ का भव्य लोकार्पण

नई दिल्ली। युवा कवयित्री शैलजा सिंह के गीत संग्रह ‘मैं गीतों की जादूगरनी’ का लोकार्पण शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज के मुख्य सभागार में किया गया। वयम्, तारांजलि और राजधानी कॉलेज के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्त्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान काव्य-गोष्ठी का आयोजन भी हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ गीतकार प्रमिला भारती ने की। राजधानी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. दर्शन पाण्डेय का विशेष सान्निध्य रहा। वरिष्ठ साहित्यकार, केंद्रीय हिंदी संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल जोशी मुख्य वक्ता थे। वरिष्ठ कवि-दोहाकार और वयम् के अध्यक्ष नरेश शांडिल्य और वरिष्ठ साहित्यकार और तारांजलि की अध्यक्ष डॉ तारासिंह ‘अंशुल’ वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। वरिष्ठ गीतकार-ग़ज़लकार और वयम् के उपाध्यक्ष शशिकांत ने पुस्तक पर अपना आलेख-पाठ प्रस्तुत किया। राजधानी कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रभारी प्रो. जसबीर त्यागी कार्यक्रम के समन्वयक रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध कवि-ग़ज़लकार और वयम् के महासचिव अनिल मीत ने किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। मंत्रोच्चार हिमांशु दुबे ने किया। दिल्ली विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत करने के बाद सभी मंचस्थ अतिथियों का शॉल ओढ़ा कर स्वागत-सत्कार किया गया। वयम् की ओर से शैलजा सिंह और उनके पति राजबीर सिंह को शॉल व स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कवयित्री शैलजा सिंह ने अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कहा कि लेखन की शुरुआत नियमित डायरी, मुक्त छंद की कविताओं से हुई और बाद में गीतों की ओर स्वतः रुझान बढ़ा। प्रेम, विरह, देशभक्ति, सामाजिक समस्याओं आदि सभी विषयों पर गीत लिखे गए हैं।

शैलजा ने रचना प्रक्रिया को जटिल बताते हुए कहा कि एक रचनाधर्मी प्रसव पीड़ा जैसे दर्द से होकर गुजरता है तब जाकर ही कुछ रच पाता है। शैलजा सिंह ने सस्वर अपने कुछ गीत भी प्रस्तुत किए। जिनमें कुछ विशेष...

‘ जाने किसकी नज़र लग गई अपनी सोन चिरैया को...’

‘ ये लाओ तो वो है कम, आटा लाओ दाल ख़त्म...’

‘यही ज़िंदगी की हलचल’

‘थोड़ी मुश्किल थोड़ा हल’ आदि गीत शामिल रहे।

मुख्य वक्ता अनिल जोशी ने शैलजा सिंह के गीतों की सराहना करते हुए कहा कि प्रेम और विरह के भावप्रवण गीतों के साथ-साथ शैलजा ने अपने गीतों में अनेक विचारोत्तेजक विषयों पर भी सार्थकता से लिखा है, जिन्हें अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए। प्रो. दर्शन पाण्डेय ने शैलजा के गीतों की सहजता और पठनीयता के वैशिष्ट्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने मौजूदा समय में साहित्य से दूर होते समाज पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कॉलेज में लेखक से संवाद कार्यक्रम लगातार आयोजित होंगे, जिससे विद्यार्थी साहित्य से प्रत्यक्षतः जुड़ सकें।

नरेश शांडिल्य ने प्रेम और विरह पर शैलजा सिंह के दो विशेष गीतों के माध्यम से उनकी गीतोचित काव्य शैली और सहज अभिव्यक्ति की ताकत को सामने रखा और उन्हें प्रेम और विरह की कवयित्री बताया। डॉ. तारा सिंह ‘अंशुल’ ने बताया कि उनकी सुपुत्री शैलजा सिंह की शुरू से ही लेखन में रुचि रही और आज उनकी पहली पुस्तक के लोकार्पण पर वह भीतर तक भावविभोर हैं। शशिकांत ने पुस्तक पर अपना विस्तृत आलेख पाठ प्रस्तुत किया और शैलजा के गीतों को हर दृष्टि से आंकते हुए गीतों की प्रशंसा की।

कार्यक्रम की अध्यक्ष और महादेवी वर्मा की शिष्या रहीं प्रमिला भारती ने कहा कि काव्य शास्त्र की दृष्टि से परखने पर शैलजा के अधिकांश गीत एकदम खरे उतरते हैं। उन्होंने शैलजा के गीतों के भावपक्ष और कलापक्ष दोनों की खुलकर सराहना की। प्रमिला भारती ने गीतों के भाव, मात्रा और प्रभाव पर बात करते हुए कहा कि गीतों में प्रवाह एक अनिवार्य शर्त है और शैलजा के गीत अपने आप में विस्मयकारी हैं।

डायमंड बुक्स, दिल्ली से प्रकाशित ‘मैं गीतों की जादूगरनी’ के लोकार्पण के पश्चात दूसरे सत्र में काव्य-गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें 30 से अधिक कवि-कवयित्रियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। इनमें प्रो. जसबीर त्यागी, कुलदीप सलिल, मनोज अबोध, नीरज चौहान, मनोज कामदेव, डॉ. वी. के. शेखर, रूबी मोहन्ती, कल्याणी शर्मा, सोनिया सोनम, डॉ नीलम वर्मा, दिनेश सोनी मंजर, भरत जैन, शकुंतला मित्तल, वीणा अग्रवाल, भावना शुक्ल, शंभू भद्र, अनूप अनुपम, नरेश मालिक, रितु चौरसिया, जनार्दन यादव, पुनीता सिंह, सुप्रिया सिंह वीणा, डॉ परविंदर सिंह प्रमुख रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में सभागार अंत तक भरा रहा। अतिथियों, काव्य-पाठ करने वाले कवि-कवयित्रियों के अतिरिक्त अनेक गणमान्य व्यक्तियों, हिंदी प्रेमियों, आचार्यों और विद्यार्थियों की उपस्थित ने कार्यक्रम को शानदार बना दिया।

अंत में, राजधानी कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रभारी और कार्यक्रम समन्वयक प्रो. जसबीर त्यागी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

Delhi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।