गाजियाबाद की परमाउंट सिम्फनी सोसाइटी में भव्य छठ पूजा महोत्सव

नई दिल्ली। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी परमाउंट सिम्फनी में छठ पूजा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में परिवारों ने एक साथ अस्ताचलगामी एवं उदीयमान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

इस आयोजन की एक बेहद खास कहानी है बिहार के आरा की निवासी काजल सिंह की। लगभग पांच साल पहले उन्होंने परमाउंट सिम्फनी में छठ पूजा की शुरुआत की थी। उनकी श्रद्धा, आस्था और पहल का ही परिणाम है कि आज यहां 50 से अधिक परिवार एक साथ छठ महापर्व मना रहे हैं। एक छोटी-सी शुरुआत आज पूरे समुदाय की आस्था और एकता का प्रतीक बन गई है। छठ महापर्व हमें प्रकृति, सूर्य देव और जल के प्रति कृतज्ञता का संदेश देता है। यह पर्व परिवार, संस्कार, समर्पण और सामाजिक एकजुटता का अद्भुत उदाहरण है।