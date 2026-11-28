भाजपा ‘चित भी मेरी, पट भी मेरी’ के खेल में माहिर है। अप्रैल में जब नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पास नहीं हो सका था, तब आरोप लगाया गया कि विपक्ष देश की महिलाओं को उनके उचित स्थान से वंचित कर रहा है।

आइए, आपको पिछली 18 अप्रैल की ओर ले चलते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था- ‘मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटाकर रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अडिग है।’

उन्होंने अपनी बात यह कहते हुए खत्म की थी- ‘कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारे पास आगे अभी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए, इस संकल्प को पूरा करना ही है।’ इससे एक दिन पूर्व संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के साथ परिसीमन बिल भी लुढ़क गया था, पर मोदी अविचलित थे।

अब 28 नवंबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर उसी वीडियो को शेयर करते हुए अपना शिव संकल्प दोहराते हैं। 17 अप्रैल से 28 नवंबर के बीच क्या बदल गया? कैसे बदल गया?

प्रत्यक्ष तौर पर एनडीए आज भी संसद में दो-तिहाई बहुमत से बहुत पीछे है, पर राजनीति में आंखों-देखी हमेशा सच नहीं होती। यही वजह है कि कल से शुरू होने वाला सप्ताह भारत के संसदीय इतिहास और आते वर्षों की चुनावी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, दोनों सदनों के पटल पर रखने जा रही है। अगर इस विशेष बैठक और प्रधानमंत्री के बयानों को जोड़ें, तो सत्ता पक्ष का जबरदस्त आत्मविश्वास जगजाहिर होता है।

वजह? देश के राजनीतिक हलकों में अप्रैल के मुकाबले हालात पूरे तौर पर बदल चुके हैं।

याद करें। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने नई नवेली ‘नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया’ का दामन थाम लिया था। उन दिनों सवाल उठा था कि यह कौन सी पार्टी है, इसका तो कभी नाम भी नहीं सुना? आज वही पार्टी इस शक्ति-परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है।

वे अकेले नहीं हैं। पिछली बार द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, यानी द्रमुक के सुप्रीमो एमके स्टालिन ने सरेआम इस बिल की प्रतियां जलाकर प्रतिरोध जाहिर किया था। शुक्रवार की सुबह द्रमुक सुप्रीमो ने फरमाया कि यदि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो किसी भी परिस्थिति में लोकसभा में तमिलनाडु की वर्तमान 7.18 प्रतिशत की हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए। उनकी दूसरी शर्त थी कि 1971 की जनगणना के आधार पर तय राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात अगले 25 वर्षों तक यथावत रखा जाना चाहिए।

केंद्रीय काबीना ने उसी दोपहर उनकी मांगें पूरी कर दीं। कैबिनेट में पारित परिसीमन बिल का मसौदा कहता है कि सभी सूबों में लोकसभा की 50 फीसदी सीटों की अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ोतरी की जाएगी। प्रस्ताव के कानून में बदलते ही लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर 800 से ऊपर पहुंच जाएंगी, लेकिन इनको किसी भी हाल में 850 से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

इससे पुलकित द्रमुक ने शनिवार की सुबह अपने समर्थन की घोषणा कर दी। उनके साथ ही तेलंगाना की बीआरएस और आंध्र की वाईएसआरसीपी ने भी साथ देने का एलान किया है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दक्षिण के ये दल विरोधी से समर्थक कैसे बन गए? वजह इतिहास के अंधेरे बंद कोनों में छिपी है। 1963 के परिसीमन के बाद तमिलनाडु को दो और आंध्र को तीन सीट का नुकसान हुआ था।

इन राज्यों ने उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण पर खासा काम किया, इसीलिए यहां के लोग आशंकित थे कि अगर जनसंख्या को आधार बनाया गया, तो वे पुनः वंचित साबित हो सकते हैं। 50 फीसदी की यह बढ़ोतरी संसद में उनके प्रतिनिधित्व को जस का तस रख रही है। यहां आप याद कर सकते हैं। अप्रैल में इस मुद्दे पर उठे विवाद को शांत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विरोधियों से कहा था कि आप हमें सिर्फ एक घंटा दीजिए, हम सारे जरूरी संशोधन कर देंगे, पर तब बात नहीं बन सकी थी।

जाहिर है, इसके लिए पारदर्शी नीति के साथ खासा ‘पॉलिटिकल मैनेजमेंट’ करना पड़ा होगा। इंडिया ब्लॉक में बेहद खास भूमिका निभाने वाले शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो भी इसीलिए सकारात्मक संकेत दे रही है। द्रमुक के 22, वाईएसआर के ‘कन्फर्म’ चार और एनसीपी व झामुमो के संभावित आठ एवं तीन को जोड़ लें, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दो-तिहाई बहुमत के अंतराल को काफी कुछ भरने में कामयाब हो जाता है। अब उसे तीन सदस्यों की जरूरत रह बचेगी, जिसे पाने के कई प्रचलित रास्ते हैं।

मसलन, कुछ सांसद मतदान के दिन किसी न किसी वजह से संसद से दूरी बरत सकते हैं। इससे दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा सिकुड़ जाएगा। इसके अलावा एकाध दल बहिष्कार का रास्ता भी चुन सकते हैं। दिल्ली सेवा विधेयक 2023 और अनुच्छेद 370 को हटाने से जुड़े प्रस्तावों के दौरान हम ऐसा देख चुके हैं। यही वजह है कि इस पहलकदमी से विपक्ष में नाराजगी साफ दिख रही है। उसके नेता अपने-अपने तरीके से इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। अखिलेश यादव को यह सरकार की सबसे बड़ी भूल नजर आ रही है, तो राहुल गांधी को इसके जरिये आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय होता दिख रहा है।

शिव सेना (उद्धव ठाकरे) के संजय राउत तो इन दोनों से कई कदम आगे बढ़ गए। उनका दावा है कि 2029 के आम चुनाव में ‘हार’ की आशंका को देखते हुए सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। कुछ ऐसे ही ख्यालात आम आदमी पार्टी के हैं। क्या उनके आरोपों से कोई फर्क पड़ने जा रहा है? सत्ता-सदन की आश्वस्ति 3 दिसंबर की मुनादी अभी से कर रही है।

वैसे भी, भाजपा ‘चित भी मेरी, पट भी मेरी’ के खेल में माहिर है। अप्रैल में जब नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पास नहीं हो सका था, तब आरोप लगाया गया कि विपक्ष देश की महिलाओं को उनके उचित स्थान से वंचित कर रहा है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से ऐन पहले अगर ये दोनों विधेयक पास हो जाते हैं, तो महिला मतदाताओं का साथ और पुख्ता हो जाएगा। 2014 से आज तक महिलाओं के मत नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षित रहे हैं।

अंत में एक और बात। यह सारा सरंजाम मोदी-शाह की उस भाजपा ने जुटाया, जो 2024 में अपने दम पर बहुमत जुटाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन तब की राजनीति और राजनेता अलग थे। सियासी वैमनस्य के इस जहरीले माहौल में कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकार इतनी जल्दी अपने संकल्प को सिरे तक पहुंचा पाएगी।

@shekharkahin