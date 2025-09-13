खतरा विशेषज्ञों का मसखरा बन जाना

हिंदी का आम लेखक इन दिनों अपने समय, समाज और देशकाल के प्रति बेहद जागरूक है। वह सोशल मीडिया पर हर दिन, हर पल हमें चुनौतियों और खतरों के प्रति आगाह करता रहता है। कोई बताता है, यह ‘डेंजर’ समय है…

सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार हिंदी का आम लेखक इन दिनों अपने समय, समाज और देशकाल के प्रति बेहद जागरूक है। वह सोशल मीडिया पर हर दिन, हर पल हमें चुनौतियों और खतरों के प्रति आगाह करता रहता है। कोई बताता है, यह ‘डेंजर’ समय है; कोई कहता है कि ये जो इंडिया है, उसके रहने लायक नहीं रह गया, तो कोई कहता है कि यहां की ‘इकोनॉमी डेड’, ‘डेमोक्रेसी डेड’! कोई कहता है कि ‘फासिज्म’ आ रहा है; किसी की चेतावनी में फासिज्म आ चुका है। कोई कहता है, संविधान जा रहा है, तो कोई कहता है कि संविधान को बचाना है... संविधान बचाओ!

फिर एक दिन किसी लेखक ने कह दिया कि जो वहां हो रहा है, वह यहां भी हो सकता है। दूसरा भी ऐसा ही कहता दिखता है कि जो वहां, वहां और वहां हुआ, वह यहां भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तीसरा कहता है, जो वहां हुआ, उससे भी ज्यादा बुरा यहां हो सकता है। चौथा कहता है कि यहां कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।

ऐसे लेखकों को मैं अरसे से ‘फॉलो’ कर रहा हूं और हर बार उनकी दूरदृष्टि का कायल होता रहा हूं। हमारे आस-पास के खतरों के बारे में उनकी सजगता का लोहा मानता रहा हूं कि ये न होते, तो हमें आखिर कौन बताता कि किससे खतरा है? कितना खतरा है? कैसा खतरा है और क्यों खतरा है? मैं ऐसे लेखकों को हिम्मतवाला और अपना हीरो मानता हूं और ऐसी लेखिकाओं को भी वीरांगना व असली हीरोइन मानता हूं। मैं देखता हूं : उनकी नजर बेहद तेज है, वे सब कुछ पहले भांप लेते हैं कि यह होने वाला है और यह यह यह होगा।

तीस-चालीस साल पहले भी कई लेखक अपने समय के सवालों से इसी तरह टकराया करते थे। उनको भी हर चीज में ‘फासिज्म’ नजर आता था और तब भी ऐसे लेखक कहा करते थे कि निरंकुशता का खतरा बढ़ रहा है, निरंकुशता आ चुकी है और जनतंत्र जा चुका है। वे हमें किसी बिजली इंस्पेक्टर जैसे नजर आते, जो वोल्टेज मापकर बताता कि अब वोल्टेज खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है।

जैसे तब ‘खतरा एक्सपर्ट’ नजर आते थे, वैसे ही अब भी नजर आते हैं, फर्क इतना है कि उनमें से ज्यादातर ने दिल्ली में अब अपने मकान बना लिए हैं, एनजीओ खोल लिए हैं, बच्चे पढ़-लिखकर अमरीकी हो चुके हैं, वे स्वयं विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए जब-तब आते-जाते हैं। दिल्ली की बौद्धिक ‘मलाई की मलाई’ कहलाते हैं, ‘ग्लोबल बल’ वाले हैं, बड़े ‘नेटवर्क’ वाले हैं, पर हैं असली खतरावादी!

इसे देख कुछ लोग तो यह तक कहने लगे हैं कि यह जो खतरा है, अपने आप में डरपोक है, ऊपर से ही तगड़ा है, अंदर से बेदम है। वह अब गया, तब गया। यह फासिज्म भी अवसरवादी है। कभी नरम नजर आता है, कभी गरम। मैं आजकल पूछता रहता हूं- साथी, यह आपका फासिज्म भी कैसा फासिज्म है, जो गालियां खाकर भी आपसे कुछ नहीं कहता, वरना कोई ‘फासिस्ट’ कब इतनी सुनता है? सोचता हूं कि इस ‘फासिज्म’ का खतरा भी ‘कित्ता सोणा’ है कि उसके खतरे पर भी प्यार आता है।

मुझे लगता है कि यह फासिज्म और उसका खतरा भी कहानी के उस लड़के की तरह है, जिसे एक भेड़िए से गांव को बचाने के लिए गांव वालों ने पहरेदार नियुक्त किया था कि जैसे ही रात को भेड़िया आए, वह गांव वालों को चिल्लाकर जगा दे और उसे पकड़ लिया जाए। लड़का मसखरा था, वह रात को मजे लेने के लिए अक्सर चिल्लाने लगता भेड़िया आया...भेड़िया आया...भेड़िया आया और जब गांव वाले आते, तो वह उन पर हंसने लगता। लेकिन जब एक रात सचमुच भेड़िया आया, तो फिर चिल्लाने वाला लड़का नहीं बचा।