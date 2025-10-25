सरल शब्दों से मर्म छू लेने की महारत

संक्षेप: पीयूष पांडे ने विज्ञापन की कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं की थी, पर वह इंसानों और उनकी भावनाओं को पढ़ना जानते थे। उनके अंदर एक बच्चा हमेशा जिंदा रहा। स्मृति शेष-

नीलेश जैन, फिल्म निर्देशक व गीतकार मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा जैसी महान पंक्तियां लिखने वाले पीयूष पांडे का जाना विज्ञापन जगत ही नहीं, देश को भावना का खामोश पाठ पढ़ाने वाले एक बड़े उस्ताद का जाना है।

एक इंसान के रूप में वह बेहद भावुक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनके कहे वाक्य जितने प्रसिद्ध थे, उतने ही उनके आंसू भी। उन्होंने विज्ञापन की कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वह इंसानों और उनकी भावनाओं को पढ़ना जानते थे, जिसकी दिल को छू लेने वाली झलक एशियन पेंट्स के उनके विज्ञापनों में मिली। पीयूष जी के अंदर एक बच्चा था, जो खुद भी हंसना जानता था और दूसरों को हंसाना भी। फेविकोल के उनके विज्ञापन एक गुदगुदी पैदा करते थे। कैडबरी के लिए लिखी गई उनकी लाइन कुछ खास है जिंदगी में दरअसल उनकी जिंदादिली की फिलॉसफी ही थी।

बड़ी-बड़ी मूछें उनकी राजस्थानी पृष्ठभूमि के हस्ताक्षर सी लगतीं। शायद यह उनका अपनी संस्कृति के प्रति लगाव दर्शाने का ही एक तरीका था। सादगी अगर उनकी ताकत थी, तो सरल शब्दों में सलीके से, धीरे से कोई बात कह देना, उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उनकी एक और बड़ी खासियत थी, लोगों की काबिलियत को पहचानना और उनको मौके देना। पीयूष जी ही मुझे विज्ञापन की दुनिया में लेकर आए और फिर मुझ पर पूरा भरोसा जताया। एक अच्छे टीम लीडर की तरह उन्होंने सही काम के लिए सही क्रिएटिव को चुना। वह उन लोगों की तरह नहीं थे, जो असुरक्षा के भाव से घिरकर किसी और को न तो अवसर देते हैं या फिर हर काम खुद ही करना चाहते हैं।

पीयूष पांडे के साथ काम करते-करते मैंने एक बात और जानी-समझी कि वह कभी गलत या सही के तराजू पर किसी को नहीं तौलते थे। अगर उन्हें कभी कुछ अटपटा लगता भी था, तो वह बस इतना पूछते कि ऐसा क्या सोचकर लिखा है या इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हो? वह क्रिएटिव लोगों की बड़ी इज्जत करते थे। एक बार गूगल के एक विज्ञापन में मेरे एक गीत को सुनकर वह बहुत खुश हुए, बड़ी तारीफ की, यहां तक कि अपनी किताब तक में उस गीत का उल्लेख मेरे नाम के साथ किया। वह बड़े शायद इसीलिए थे कि वह लोगों को बड़ा बनाना चाहते भी थे और बड़े-बड़े मौके देकर लोगों को बड़ा बनाते भी थे।

उनके अंदर एक बहुत संवेदनशील इंसान बसता था। जब कोरोना महामारी आई, तो उन्होंने कहा- अब सारे सीनियर्स को आगे आना है, क्योंकि समय कठिन है। और जब तूफान बड़ा है, तो पतवार भी तजुर्बेकार लोगों को ही थामनी होगी। कोरोना के दौरान उन्होंने किसी का भी एक पैसा कम नहीं होने दिया और कहा कि अगर हालात हाथ से बाहर गए, तो सबसे पहले मेरा पैसा कटेगा। किसी की बीमारी में उसका हाल पूछना या किसी कर्मचारी को एक चुटकुला सुनाने के लिए फोन करने में हिचक न करना उनकी खासियत थी। जब भी वह कुछ अच्छा पढ़ते या सुनते, तो उसको तुरंत सबके साथ साझा करते थे। कई मामलों में उनके अंदर बच्चों जैसा भोलापन था और कुछ नया लिखने पर उसे सुनाने के लिए बिना घड़ी देखे फोन कर लेना बहुत आम बात थी।

हर साल मैं उनके जन्मदिन पर उनको एक कविता गिफ्ट करता था, जिसका वह बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते थे। उनके रहते हुए जो कविता उनको समर्पित करते हुए लिखी थी, वह कभी उनकी याद बन जाएगी सोचा न था-

एक इंसान जो उठा कभी जमीं से/ आज पहुंच गया फलक तक/ फिर भी जुड़ा है जमीं से/ उसके दिलों की धड़कन/ प्यार से आबाद है/ कहकहों में छिपे हैं जो अश्क/ उनमें गहरे दर्द का एहसास है/ उसके पास/ सबसे अलग एक आंख है/ जिसमें मंजर है दूर का/ पर वह देखता आस-पास है/ उसके लिए/ हर इंसान एक किताब है/ जिंदगी के तजुर्बों का सबक/ आज भी उसे याद है/ उसकी जिंदगी/ हम शागिर्दों के लिए नसीहत है/ हमारे हिस्से में जो आई/ उनके हुनर की ये वो वसीयत है/ उसका कागज, कलम और स्याही से तो/ बस कहने को रिश्ता है/ वह अपनी तहजीब, अपनी जुबान में/ बस जज्बात से लिखता है/ औरों को दिखती होंगी उसकी ऊंचाइयां/ मगर/ हमें तो वह बुनियाद सा दिखता है।

वह दरअसल अपने आप में एक ‘मैग्नेट’ थे। उनकी हाजिर-जवाबी का कोई जवाब नहीं था। कभी-कभी तो वह ‘क्लाइंट’ तक को अपने चुटीले अंदाज में वह सब कह देते थे, जो आमतौर पर कोई सीधे नहीं कह सकता था। वे भी ये जानते थे कि पीयूष जी जो कुछ कहते हैं, उसके पीछे कोई न कोई बड़ी बात जरूर होती है। एक बार एक पिच के दौरान ‘क्लाइंट’ ने अचानक कोई नई बात जोड़ दी, जो ब्रीफ में नहीं दी गई थी। कोई और होता, तो इस बात पर नाराज हो जाता, लेकिन उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, मेरी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ कहा। वह इशारा था कि उन्हें बात पसंद आई है और इसको तुरंत शामिल किया जाना चाहिए। वह काम पूरा करके उठने में ही विश्वास करते थे, लेकिन एक बात और थी कि क्लाइंट की मांग को कभी नकारते नहीं थे, न ही कभी कोई बात उन पर थोपते थे। लेकिन हां, किसी अच्छे आइडिया के लिए कई बार क्लाइंट को समझाने से भी नहीं चूकते थे।

पीयूष जी के व्यक्तित्व में एक अनूठापन यह भी था कि वह हमेशा उत्साह से भरे रहते थे। किसी को प्रोत्साहित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन जब मैंने उन्हें अचानक बताया कि मैं एक फीचर फिल्म निर्देशित करने जा रहा हूं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी समय उनका मैसेज आया- दिल से बनाओ, खुलकर बनाओ। फिर उन्होंने पूछा कि कहां शूट करोगे? मैंने कहा- बाराबंकी में, तो एकदम से बोले, अरे वह जगह तो छोटी है, मगर काम बड़े कराती है। फिर बताया कि शुरुआती दौर में वह एक विज्ञापन से जुड़े सर्वे के लिए बाराबंकी के गांव-गांव गए थे और वहीं पर उन्होंने चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं लिखा था। जब मेरी फिल्म पूरी होकर रिलीज हुई, तो मैंने उसमें उनका नाम ‘थैंक्स’ में सबसे ऊपर रखा... मगर उनको दिखा न सका... इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा...।