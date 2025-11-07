ऐसे कभी हल नहीं होंगी शहरों की समस्याएं

संक्षेप: महोदय, मुझे यह प्रस्ताव सदन में पेश करने का सुअवसर 10 अगस्त को मिला था, लेकिन मैं सदन को इस बारे में फिर से स्मरण दिलाने के लिए प्रस्ताव को एक बार पढ़ना चाहता हूं, ‘यह सदन सरकार से अनुरोध करती है कि शहरों और ग्रामीण आवास…

के आनंद नम्बियार, सांसद, तिरुचिरापल्लि

महोदय, मुझे यह प्रस्ताव सदन में पेश करने का सुअवसर 10 अगस्त को मिला था, लेकिन मैं सदन को इस बारे में फिर से स्मरण दिलाने के लिए प्रस्ताव को एक बार पढ़ना चाहता हूं, ‘यह सदन सरकार से अनुरोध करती है कि शहरों और ग्रामीण आवास और गंदी बस्तियों को हटाने की योजनाओं की प्रगति की जांच करने, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाए। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि यह संकल्प स्वीकृत किया जाए।’

महोदय, मुझे बहुत दुख से यह कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 15 वर्ष बाद भी इस संबंध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। मैं आंकड़ों के आधार पर यह बता सकता हूं कि हमारे देश में गृह निर्माण की जो प्रगति हो रही है, वह भी विशेष नहीं है, क्योंकि हमारे देश में प्रतिवर्ष केवल एक लाख मकान बनते हैं, जब कि अमेरिका में 10 लाख और इंगलैंड में तीन लाख मकान प्रतिवर्ष बनते हैं।

यदि सरकार गृह निर्माण के लिए आवश्यक सुविधाएं दे, तो जनता और भी अधिक तेजी से मकान बना सकती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आज भी हमारी आवास समस्या हल नहीं हो सकी है और उक्त रफ्तार को देखते हुए हमारी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। भारत के बड़े-बड़े नगर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बम्बई में 700 मकानों को खतरनाक घोषित कर दिया गया, किंतु वहां के निवासियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकी है। दिल्ली में आए दिन गंदी बस्तियों के निवासी मंत्रियों तक अपने अभ्यावेदन पहुंचाते रहते हैं और मंत्री भी बहुत उदारता से उन्हें वचन देते रहते हैं। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों का यह हाल है कि अभी भी 60,000 निवासियों को आवास नहीं मिले हैं और तीसरी योजना के दौरान केवल 8,588 व्यक्तियों को आवास मिल सकेंगे। इस प्रकार से अल्प आय वाले कर्मचारियों की आवास समस्या कभी हल नहीं हो पाएगी।

जहां तक गंदी बस्तियों का प्रश्न है, दिल्ली या बंबई में इसे राजनीतिक चाल का माध्यम बनाया जाता है। वहां प्रशासक दल के नेता लोग के बीच पहुंचते हैं और उनके सामने बड़ी-बड़ी बातें बघारते हैं और उनके सामने गंदी बस्तियों की सफाई की बड़ी-बड़ी योजनाएं रखी जाती हैं, परंतु अंत में एक दिन पुलिस का दल टिड्डी दल की तरह टूट पड़ता है और उन्हें दर-दर का भिखारी बना दिया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 250 करोड़ रुपये, तो तीसरी योजना में 450 करोड़ रुपये इस कार्य के लिए रखे गए हैं। तथापि स्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस समस्या का संतोषजनक रूप से हल हो सकेगा।

जहां तक मकान बनाने के लिए भूमि प्राप्त करने का प्रश्न है, बड़े शहरों में भूमि प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। वहां भूमि केवल वही प्राप्त कर सकते हैं, जो अपने संसाधनों से उन्हें खरीदने में सक्षम हैं। जो लोग भूमि नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए सरकार ने कोई सुविधाएं प्रस्तुत नहीं की हैं। मेरे विचार से सरकार को इस प्रकार के विधान इत्यादि पारित करने चाहिए कि जिससे अल्प आय वर्ग या मध्यम वर्ग के कोई भी कर्मचारी मकान के लिए भूमि प्राप्त कर सकें। सीमेंट तथा अन्य मकान बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं। यह आश्चर्य की बात है कि बड़ी-बड़ी इमारतें तो बन जाती हैं, तथापि छोटे-मोटे मकान बनाने के लिए सीमेंट उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किस प्रकार गंदी बस्तियों में रहने वालों की समस्या को हल किया है? उनमें से कितने व्यक्तियों को फिर से बसाया गया है तथा तीसरी योजना में वह समस्या को किस प्रकार हल करने जा रहे हैं?

मुझे पता है कि मेरे अपने शहर तिरुचिरापल्ली में क्या होता है, जो सिर्फ चार लाख आबादी वाला एक छोटा सा शहर है। वहां घरों के लिए जमीनें सिर्फ ज्यादा आय वाले लोगों को मिलती हैं, जो अपने साधनों से अपने घर के लिए जमीन खरीद सकते हैं। सरकार उन्हें घर बनाने के लिए जमीन देती है, जबकि झुग्गी-झोपड़ी हटाने और कम आय वाले समूहों और मिडिल क्लास कर्मचारियों के लिए घर बनाने के लिए जमीन मिलना नामुमकिन है। कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर ऐसा नहीं है, तो वह मुझे गलत साबित करें। उन्हें घर बनाने के लिए जमीन मिलने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है, तो वह बनाया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को बताया जाना चाहिए कि घर बनाने के लिए जमीन किसी भी कीमत पर हासिल करके लोगों को जरूरी सुविधाओं के साथ दी जानी चाहिए।

जहां तक गृह निर्माण के लिए ऋण का प्रश्न है, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है, तथापि लाल फीताशाही के कारण उन्हें यह ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमें दो या तीन पहलुओं की ओर ध्यान देना है। आवंटन अधिक किए जाने चाहिए। दूसरा, इनको पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए और तीसरा, राज्यों को अधिकाधिक मकान बनाने के लिए सहायता देनी चाहिए। इन सब बातों के लिए एक विशेष आयोग मंत्रालय की सहायता कर सकता है। इसी कारण मैंने ऐसे आयोग की मांग रखी है। उपमंत्री ने कहा था कि सरकार देश के 42 करोड़ व्यक्तियों के लिए मकान नहीं बना सकती। यह मेरे भाषण का उद्देश्य नहीं था। मैंने तो कहा था कि हम हर साल केवल एक लाख मकान बनाते हैं, जो कि बहुत कम हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार ग्रामीण लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। सरकार को उन्हें प्लॉट दे कर सहायता करनी चाहिए।

जहां तक औद्योगिक आवास योजनाओं का संबंध है, इस क्षेत्र में सरकार बहुत असफल रही है। औद्योगिक मजदूरों के लिए पिछले 10 वर्षों में 18,332 मकान ही बन पाए हैं। अतः यह आवश्यक है कि आवास तथा सफाई की योजनाओं में की गई प्रगति के संबंध में जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाए। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि यह संकल्प स्वीकृत किया जाए।