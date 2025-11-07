Hindustan Hindi News
अन्य विषयों को दी गई ज्यादा प्राथमिकता

संक्षेप: माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है, मैं उनसे सह‌मत हूं। निस्संदेह मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में सभी के पास रहने के लिए आवास हों। तथापि, दूसरी परियोजना में यह अंतर बहुत बढ़ गया था…

जगन्नाथ राव, निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री

माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है, मैं उनसे सह‌मत हूं। निस्संदेह मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में सभी के पास रहने के लिए आवास हों। तथापि, दूसरी परियोजना में यह अंतर बहुत बढ़ गया था। आज हमें उस स्थिति का सामना करना है। 15 अगस्त 1947 के पश्चात् हमें अपनी अर्थव्यवस्था में क्रांति लानी थी। इसके लिए हमने कुछ प्राथमिकताएं निश्चित कीं, जैसे कृषि, सिंचाई सुविधाएं, भारी उद्योग इत्यादि। केंद्र तथा राज्यों में भी आवास समस्या के समाधान को वैसी प्राथमिकता नहीं दी गई, जितनी कुछ अन्य विषयों को दी गई।

योजना आयोग इस समस्या के प्रति जागरूक है और इसी कारण पहली और दूसरी योजनाओं में इसे अधिकाधिक राशि प्रदान की गई। दूसरी योजना में कुल पांच लाख मकान बने, जबकि तीसरी योजना में नौ लाख मकानों के बनाने की योजना है। दूसरी योजना में 250 करोड़ रुपये इस कार्य के लिए निश्चित किए गए थे। तीसरी योजना में 450 करोड़ रुपये दिए गए हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी इस क्षेत्र में काफी कार्य हो रहा है और इसमें 1,125 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। योजना के अधीन रखी गई गृह निर्माण योजनाओं के अलावा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा भंगियों व बागान श्रमिकों के लिए भी मकान बनाने की योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं के अधीन काफी मकान बनेंगे। तथापि इससे यह समस्या हल नहीं हुई है। सरकार सस्ते मकान बनाने के सामान के बारे में भी अनुसंधान कर रही है। राष्ट्रीय गृह निर्माण संगठन मकान सस्ते बनाने तथा मकानों की लागत कम करने के लिए नए तरीकों की खोज कर रहा है।

यहां श्री नम्बियार ने कुछ पश्चिमी देशों का उदाहरण दिया है। हालांकि, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी गंदी बस्तियां देखी जाती हैं। अमेरिका और यूके में भी यह समस्या कायम है। उन्होंने रूस का जिक्र नहीं किया। रूस में भी 40 वर्ष के साम्यवादी प्रशासन के बाद भी आवास समस्या कायम है। अपेक्षाकृत विकसित हो रहे देशों में भी प्राथमिकताएं अलग हैं। ऐसे देशों में भी कुछ प्रयासों के बावजूद आवास को सर्वप्रथम प्राथमिकता देना संभव नहीं हुआ है। भारत में भी ऐसी ही स्थिति है।

श्री नम्बियार को हमारे संसाधनों का पता है। सभा को ज्ञात है कि आवास योजनाओं की क्रियान्विति राज्य सरकारों पर निर्भर है। अतः राज्य सरकारों को इस संबंध में उत्साह दिखाना चाहिए, तथापि हम भी इस मामले में जहां तक उचित राशि देने का संबंध है, पूरा सहयोग करते हैं। राज्यों को इस दिशा में योजनाएं बनानी चाहिए, उनके क्रियान्वयन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राज्यों को अपनी योजनाओं के तहत इसके लिए प्रावधान बढ़ाना चाहिए। इस संबंध में मद्रास राज्य ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैसूर, राजस्थान, महाराष्ट्र ने भी इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। तथापि कुछ राज्य पीछे भी रह गए हैं। मेरे ज्येष्ठ सहयोगी मंत्री ने इस बात की भरसक कोशिश की है कि राज्य इन योजनाओं पर अमल करें। उन्होंने कई राज्यों का दौरा कर लिया है और अन्य कई राज्यों का दौरा वह आगामी आवास मंत्रियों के सम्मेलन तक पूरा कर लेंगे। इस प्रकार हमारा मंत्रालय इस काम में काफी दिलचस्पी ले रहा है। हमने अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया है कि वे राज्यों में जाकर देखें कि उनके सह‌योगियों को क्या कठिनाई हो रही है और उसे दूर करने का प्रयत्न करें।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि गृह निर्माण समितियों को भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। इस कार्य के लिए भूमि अर्जन और विकास योजना है। इस कार्य के लिए 26 करोड़ रुपये रखे गए हैं। नगरों के समीपवर्ती इलाकों के लिए गृह निर्माण बोर्ड बनाए गए हैं, जो कि सहकारी समितियों को भूमि देंगे। गंदी बस्तियों के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। सच्चाई तो यह है कि कई नगर गंदी बस्तियां ही हैं। वहां न उचित नाली व्यवस्था है और न जल संभरण व्यवस्था है। उन नगरों का नवनिर्माण करना बहुत ही कठिन है। हम यह विचार कर रहे हैं कि गंदी बस्तियों की समस्या पर विचार करने के लिए निगमों के मेयरों और देश की बड़ी नगरपालिकाओं के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई जाए। हम चाहते हैं कि देश की आर्थिक उन्नति का लाभ गरीब व्यक्तियों को भी मिले। तथापि मेरा विचार है कि नगर संबंधी आयोग की स्थापना से यह समस्या हल नहीं होगी। इस मोर्चे पर योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर है। अतः मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में राज्य सरकारों से बातचीत करें। वे अपने प्रभाव का इस संबंध में उपयोग कर सकते हैं कि राज्य सरकारें इन योजनाओं का क्रियान्वयन करें। इस संबंध में सभा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह सभा इस मामले में बहुत सतर्क है और काफी दिलचस्पी लेती है।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय की एक परामर्श दाता समिति भी है। संसद सदस्य इस संबंध में वहां चर्चा कर सकते हैं और शिकायतें रख सकते हैं। तथापि आयोग की स्थापना से यह समस्या हल नहीं होगी। यह कहा गया है कि आयोग राज्य के कार्य पर नजर रखेगा। जब अमल में लाने का कार्य राज्य सरकारों का है, तो इस आयोग का क्या प्रयोजन होगा? मेरे विचार से यदि वे इस संबंध में रखी राशि की वृद्धि करने का सुझाव देते, तो अधिक अच्छा था। इस संबंध में जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मेरे ज्येष्ठ सहयोगी कई राज्यों में हो आए हैं। मैं भी कुछ राज्यों में गया हूं। राज्य सरकारों ने अधिक राशि की मांग की है। हम चाहते हैं कि शहर विकास योजनाएं शीघ्र क्रियान्वित हों। इस समस्या पर आवास मंत्री सम्मेलन में विचार किया जाएगा।...

माननीय सदस्य ने केंद्रीय आवास बोर्ड का जिक्र किया है। सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार मंत्रालय इस संबंध में भरसक प्रयत्न कर रहा है। राज्य सरकारों से भी यह कहा गया है कि वे अपनी सारी राशि का उपयोग करें। अत: मैं उनकी भावनाओं से पूरी तरह सहमत होते हुए भी माननीय प्रस्तावक महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लेवें, अन्यथा मैं इसका विरोध करता हूं।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)