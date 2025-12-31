विपक्ष के लिए बनते-बिगड़ते रहे हालात

संक्षेप: अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में नई संभावनाओं के आसार जगाए थे, तो 2025 के खत्म होते-होते उनमें से कुछ उम्मीदों पर एक तरह से अंकुश लगता नजर आया। हालांकि, कुछ नए मुद्दे परवान चढ़ते हुए भी दिखे…

राहुल वर्मा, फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में नई संभावनाओं के आसार जगाए थे, तो 2025 के खत्म होते-होते उनमें से कुछ उम्मीदों पर एक तरह से अंकुश लगता नजर आया। हालांकि, कुछ नए मुद्दे परवान चढ़ते हुए भी दिखे।

सबसे बड़ी संभावना 2024 में जो दिखी, वह थी, लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगना और कांग्रेस की सीटें बढ़कर दोगुनी हो जाना। उस नतीजे से ऐसा लगा था कि कई वर्षों के बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष को नया बल मिलने वाला है। मगर उसके बाद हालात धीरे-धीरे बदलते नजर आए, खासकर पिछले साल हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद।

साल 2025 भी इससे बहुत अलग नहीं रहा। वर्ष की शुरुआत में दिल्ली और अंत में बिहार विधानसभा की चुनावी जंग से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का वर्चस्व फिर से स्थापित हुआ, जिससे देश में विपक्ष के लिए बनने वाली जगह पर एक तरह से विराम-सा लग गया। अब देखना यह होगा कि साल 2026 के विधानसभा चुनावों से क्या तस्वीर निकलती है। क्या भाजपा नए राज्यों में अपना विस्तार कर पाएगी या कांग्रेस को नई संजीवनी मिलेगी या फिर क्षेत्रीय दल अपने सूबों में दबदबा बनाए रखेंगे?

दूसरा मसला राजनीतिक दलों के अंदरूनी हालात से जुड़ा है। साल 2025 के खत्म होते-होते भाजपा को नितिन नबीन के रूप में अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला, जो कम उम्र के हैं। यह उसी कवायद की अगली कड़ी है, जिसके तहत भाजपा इन दिनों अपने नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव करने की कोशिश कर रही है। इसकी झलक हमने कुछ राज्यों (मसलन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, दिल्ली) में कम उम्र के मुख्यमंत्री के चयन के रूप में भी देखे हैं। अब इन नेताओं का प्रदर्शन तय करेगा कि पार्टी में बदलाव का यह दौर किस दिशा में आगे बढ़ेगा?

हालांकि, इसके मुकाबले दूसरे दलों को देखें, खासकर कांग्रेस को, तो उसके अंदर कई राज्यों में नेतृत्व को लेकर कलह मची हुई है। चाहे वह रह-रहकर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया व उप-मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की आपसी जंग हो या फिर केरल में शशि थरूर की नाराजगी। यही बात बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को लेकर भी कही जा सकती है, जहां विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी के ‘प्रथम परिवार’ में ‘गृह युद्ध’ जैसी स्थिति बन गई। यानी, इस साल भी भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी तरह से मोदी-शाह के नेतृत्व में आगे बढ़ती नजर आई, तो वहीं अन्य पार्टियां इस मोर्चे पर संघर्ष करती दिखीं।

तीसरा पहलू चुनाव आयोग की साख और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठ रहे सवालों से जुड़ा है। आयोग पर साल 2024 से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे और महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो विपक्ष ने कथित ‘वोट चोरी’ का मुद्दा गरम रखा। हालांकि, चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की घोषणा की और उसे पूरा भी किया, जिसके बाद 12 अन्य राज्यों में भी यह प्रक्रिया चल रही है। मगर जिन राज्यों में अभी एसआईआरकी प्रक्रिया चल रही है, वहां काफी गहमागहमी है। बेशक, एसआईआर के बाद बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम कट गए, लेकिन इसे लेकर जनता के बीच से कुछ खास विरोध नहीं आया, इसलिए ऐसा लगता कि विपक्ष के इस आरोप में खास दम नहीं है कि कई सारे उन मतदाताओं के नाम भी सूची से कट गए हैं, जिनके नाम वास्तव में होने चाहिए थे। यहां तक कि बिहार में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी ही देखी गई। लिहाजा, अब नजर उन राज्यों पर है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। देखना होगा, वहां के मतदान पर इसका कितना असर पड़ता है?

चौथा बड़ा मसला चुनावों से ऐन पहले नकदी हस्तांतरण का है। पिछले कुछ चुनावों से तमाम राज्यों में यह प्रवृत्ति दिखी है। साल 2024 में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा इसके गवाह बने थे, तो 2025 में दिल्ली और बिहार। हालांकि, दिल्ली में तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार की यह कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी, क्योंकि पूर्ण राज्य न होने के कारण दिल्ली सरकार को हर फैसले के लिए उप-राज्यपाल व केंद्र सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। मगर बिहार की चुनावी जीत में इसका खासा योगदान माना गया। आंकड़े बताते हैं, बीते दो वर्षों में सत्ता-विरोधी रुझानों के बावजूद यदि सत्तारूढ़ दल विधानसभा चुनावों में अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे, तो इसमें मतदाताओं के बैंक-खाते में सामाजिक कल्याण के नाम पर डाली गई रकम ने बड़ी भूमिका निभाई। क्या यह प्रवृत्ति अगले साल भी बनी रहेगी? आसार तो यही लग रहे हैं।

आखिरी बात, जो इस तरह चुनाव से ठीक पहले नकद हस्तांतरण जैसी नीतियों से जुड़ी हुई है। आर्थिक विश्लेषक बताते रहे हैं कि ऐसी योजनाएं राज्यों की आर्थिक दशा को बिगाड़ सकती हैं। वैसे भी, घरेलू चुनौतियों को दरकिनार कर दें, तो वैश्विक आपूर्ति शृंखला में जिस तरह की रुकावटें बनी हुई हैं, उससे हर देश पर आर्थिक भार बढ़ा है। रही-सही कसर अमेरिकी सरकार की टैरिफ जंग ने पूरी कर दी है। नतीजतन, केंद्र सरकार ही नहीं, तमाम राज्य सरकारें भी आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रही हैं। रुपये की कीमत में भी गिरावट जारी है। ऐसे में, सुधारों पर जोर देना जरूरी है।

इस साल श्रम कानूनों में सुधार और मनरेगा का नाम बदलकर उसे नए रूप में पेश करने की गंभीर कोशिश हुई है। इसका असर अभी दिखना बाकी है। हालांकि, औद्योगिकीकरण की बड़ी योजना इन दिनों नहीं दिख रही और देश में बेरोजगारों की फौज भी लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा, आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए गंभीर मेहनत की दरकार है।

कुल मिलाकर, साल 2025 में राजनीतिक मोर्चे पर मिली-जुली तस्वीर दिखी। कुछ समस्याओं का जहां हमने सफलतापूर्वक समाधान निकाला, तो कुछ नई चुनौतियां भी सामने आईं। मगर अच्छी बात है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति नहीं है। हालांकि, कुछ ऐसी मुश्किलें अवश्य हैं, जिन पर संजीदगी से ध्यान देने की जरूरत है। साल 2024 में जो संभावनाएं पैदा हुई थीं, वे 2025 में बनती-बिगड़ती रहीं, मगर 2026 को लेकर उनसे नई उम्मीदें भी पैदा हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इस पर कितना खरा उतर पाती हैं, यह देखने वाली बात होगी।