विकास की संभावनाएं टटोल रहा बिहार

एन के सिंह, अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की बिहार की कोशिशें अनवरत जारी हैं। सत्ता में आने वाली हर सरकार इस मुश्किल लक्ष्य को पाने का वायदा करती है। उससे उम्मीदें बहुत लगाई जाती हैं, लेकिन नतीजा आमतौर पर निराशा के रूप में ही हासिल होता है।

अपने पिता के समय से ही मैं इन कवायदों को देखता रहा हूं। मेरे अपने कार्यकाल में भी (फिर चाहे बिहार में रहकर सेवा करते हुए या फिर दिल्ली में, और बाद में राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सांसद के रूप में) यह सपना दिवास्वप्न लगता था। मगर इस बार हालात अलग हैं। अब निराशा नहीं, उम्मीद दिख रही है।

वाकई, बिहार बड़े बदलावों के मुहाने पर खड़ा है। इसे इस एक वाक्य से समझ सकते हैं कि भारत जहां दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होने पर गर्व करता है, वहीं बहुत लोगों को नहीं मालूम कि बिहार की विकास दर देश में सर्वाधिक है। हालांकि, इससे भी इनकार नहीं है कि इस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम व कमजोर है और बदलाव की दरें बेशक राष्ट्रीय औसत से अधिक हों, लेकिन उनका पूरा प्रभाव महसूस होने में लंबा समय लगेगा।

कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। यह राज्य देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसका नॉमिनल जीएसडीपी 22 प्रतिशत बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। एक समय यहां की अर्थव्यवस्था खेती-किसानी या आर्थिक मदद पर निर्भर थी, लेकिन अब इसमें ढांचागत बदलाव दिखने लगा है। उद्योग की हिस्सेदारी बढ़कर 26.6 प्रतिशत हो गई है, जबकि सेवा क्षेत्र अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह एक ऐसे विकास इंजन के उदय का संकेत है, जो एकांगी नहीं, बल्कि विविधता को समेटे हुए है।

बिहार का राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.8 प्रतिशत है, जो राजकोषीय बदलाव का सुबूत है। पूंजीगत खर्च बजट का 14 प्रतिशत है, जो बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यहां प्रति व्यक्ति आय में साल-दर-साल 11 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। और, आकलन है कि 2030 तक बिहार की अर्थव्यवस्था 200 अरब डॉलर से ऊपर चली जाएगी। जाहिर है, बिहार आज भारत के समग्र व समावेशी विकास का नया अगुवा बनकर उभरा है।

बीते दो दशकों में यहां उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। 1990 के दशक में, बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) वृद्धि दर नकारात्मक थी, औसतन -0.4 प्रतिशत। 2000 के बाद से, यह लगभग 5.3 प्रतिशत सालाना दर से सुधरी है। 2004-2017 के दौरान राज्य की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर औसतन 8.22 प्रतिशत सीएजीआर रही। सेवा क्षेत्र अब आर्थिक उत्पादन में 58.6 प्रतिशत का योगदान देता है। कृषि क्षेत्र में रोजगार संबंधी निर्भरता कम हुई है और 2004 के 72.6 प्रतिशत के मुकाबले इसकी हिस्सेदारी 2017 में घटकर 43.8 प्रतिशत हो गई। सबसे तेज विस्तार निर्माण, दूरसंचार व वित्तीय सेवाओं में हुआ है।

हालांकि, निजी पूंजी कैसे आकर्षित की जाए, सार्वजनिक-निजी भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए और नौकरशाही मानसिकता, जो बाधक मानी जाती रही है, कैसे बदली जाए, जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। लिहाजा, बिहार की छवि को मौलिक रूप से बदलने की दरकार है। हालांकि, इसका मतलब सिर्फ गलत कामों को रोकना नहीं है। यह तो ईमानदार अधिकारियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। चुनौती दरअसल अधिकारियों की इस प्रवृत्ति को, बिना कर्तव्यों की अवहेलना किए, विकास को सुगम बनाने की प्रवृत्ति में बदलने की है। यदि अन्य राज्य ऐसा कर सकते हैं, तो बिहार अपने आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र के विभागों में विकास के आकांक्षी अधिकारियों के लिए खास लक्ष्य क्यों नहीं तय कर सकता, जिसमें निजी पूंजी को उत्प्रेरित करना उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य हो।

इसी तरह, कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव संभावनाओं के बड़े द्वार खोल रहा है। मैं यहां ऐसी तीन संभावनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। पहली, यात्रा और पर्यटन में। मुझे याद है कि कंबोडिया की पूरी अर्थव्यवस्था को सिर्फ अंकोर वाट मंदिर और इसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत बढ़ावा मिला है। बिहार के पास तो राजगीर, नालंदा और पाटलिपुत्र में ऐसे-ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों के लिए स्वर्ग बन सकते हैं। हालांकि, इसके लिए इससे जुड़े बुनियादी ढांचों में सुधार की जरूरत है, जिस पर काम चल रहा है। साथ ही, लोगों के ठहरने के लिए न सिर्फ पांच, चार या तीन सितारा होटलों की, बल्कि निजी क्षेत्र के साफ-सुथरे व किफायती ठिकानों की भी जरूरत है।

दूसरा है, शिक्षा में निवेश। हालिया प्रथम वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर 2024) बताती है कि ग्रामीण बिहार में छह से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों में नामांकन दर बेशक 98 प्रतिशत से अधिक है, पर उनमें समझ का स्तर काफी कमजोर है। तीसरी कक्षा के महज 20 प्रतिशत छात्र दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ पाते हैं और लगभग 28 प्रतिशत ही मामूली घटाव कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता के स्कूल बनाकर और रोजगार में सुधार लाने वाले तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में निवेश करके निजी क्षेत्र कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पलायन को लेकर काफी कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन अगर हम इस चर्चा को सार्थक दिशा देना चाहते हैं, तो हमें राज्य में ही शिक्षा व कौशल के ‌अवसर उपलब्ध कराने होंगे।

तीसरा है, स्वास्थ्य। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चलता है कि यहां बच्चों में बौनापन, खून की कमी और मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बेशक, इस दिशा में काम हुआ है, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में 49 प्रतिशत पद खाली हैं। कई जिलों में पैरामेडिक्स (दक्ष स्वास्थ्य कर्मी, जो अस्पताल पहुंचते ही आपातकालीन मरीजों को देखते हैं) की कमी 80 फीसदी से ज्यादा है। स्वास्थ्य खर्च कई परिवारों को कर्ज के चक्र में भी धकेल रहा है।

बहरहाल, मुझे याद है कि जब मैं सांसद था, तो सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचो से जुड़े कई अच्छे प्रस्ताव यह कहकर खारिज कर दिए गए थे कि यहां गलत सरकार है। मगर अब केंद्र और राज्य, दोनों मिलकर निर्णायक बदलाव को साकार करने के लिए काम करते हैं। यह भविष्य के लिए शुभ संकेत है। बिहार बदलाव की करवट ले रहा है, और उम्मीद है कि यहां के मतदाता सही व उचित फैसला ही लेंगे।