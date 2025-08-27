भारतीय व्यापार खोजे अब नए बाजार

अमेरिका भेजे जाने वाले ज्यादातर भारतीय उत्पाद अब 50 फीसदी सीमा शुल्क के दायरे में आ गए हैं। फॉर्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (मूलत: मोबाइल) बेशक अब भी टैरिफ-फ्री हैं, लेकिन कुल व्यापार में इनकी हिस्सेदारी तकरीबन 25 फीसदी ही है…

विश्वजीत धर, वरिष्ठ अर्थशास्त्री

इस टैरिफ-नीति के दो गंभीर असर होंगे। पहला, हमारा निर्यात घट जाएगा, जिससे हमारा व्यापार घाटा भी प्रभावित होगा। अभी दोनों देशों के बीच 45.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है, जो हमारे पक्ष में झुका हुआ है, यानी हम अमेरिका को निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम। मगर वैश्विक स्तर पर देखें, तो हमारी अर्थव्यवस्था आयातोन्मुखी है और हमारा निर्यात कुछ कमजोर है। चूंकि आने वाले समय में ट्रंप की टैरिफ नीति से विश्व अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने की आशंका है, इसलिए हमारा निर्यात और कम हो सकता है, जिसका हमें नुकसान होगा। इससे हमारा चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है, जो फिलहाल 23.3 अरब डॉलर, यानी कुल जीडीपी का 0.6 प्रतिशत है। इस खाते का बढ़ना चिंता की बात होगी, क्योंकि इससे हमारा विकास प्रभावित होगा।

दूसरा, इससे हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग बुरी तरह प्रभावित होंगे। दरअसल, अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले ज्यादातर उत्पाद श्रम-प्रधान क्षेत्रों की देन हैं। जैसे- रत्न और आभूषण अमूमन सूक्ष्म व लघु उद्यमी तैयार करते हैं। इसका कुल निर्यात में 10-12 प्रतिशत का योगदान है। चूंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए वहां व्यापार प्रभावित होने के बाद किसी अन्य देश के साथ तुरंत निर्यात शुरू करना कठिन हो सकता है। जाहिर है, सूक्ष्म व लघु उद्योग में मांग घट जाएगी, जिसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा।

दिक्कत यह है कि बीते कुछ वर्षों में सरकार इसी कोशिश में थी कि श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक हल निकल सके। मगर अब यह नीति भी प्रभावित होगी। कपड़ा व परिधान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसकी अमेरिकी निर्यात में हिस्सेदारी करीब 11 अरब डॉलर की है। कालीन, चमड़ा, फर्नीचर जैसे उद्योगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा, जिनके निर्यात का मूल्य पांच अरब डॉलर से अधिक है। यहां समुद्री उत्पाद को अपवाद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस टैरिफ बढ़ोतरी से तटीय प्रदेशों, खास तौर से केरल की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि इस निर्यात में उसकी हिस्सेदारी काफी अधिक है।

सवाल है, हमारी आगे की राह अब क्या होनी चाहिए? नए बाजार की तलाश निश्चय ही अच्छी पहल है। यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों के साथ हम मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर भी रहे हैं। मगर अच्छा यह होगा कि इन बड़े देशों की तुलना में हम विकासशील देशों पर ज्यादा ध्यान दें। अफ्रीका या मध्य एशियाई देशों के बाजार को हमने अभी तक बहुत खंगाला नहीं है। अफ्रीका से तो कई वर्षों से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक नतीजा सिफर रहा है। खाड़ी के छह अरब देशों के संगठन गल्फ कॉरपोरेशन कौंसिल से भी मुक्त व्यापार समझौते की चर्चा छेड़ी गई है, लेकिन फिलहाल यह शुरुआती स्तर पर है। हालांकि, सरकार ने ‘ग्लोबल साउथ’ को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। मगर हम यदि इसके साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो व्यापार से बेहतर शायद ही कोई दूसरा माध्यम हो सकता है।

जाहिर है, विकासशील देशों के साथ निर्यात बढ़ाने और उनके बाजार तक पहुंचने की नीति काफी कारगर हो सकती है। वैसे भी, जब मध्य एशियाई देशों, खासकर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में काफी ज्यादा पर्यटक आने लगे हैं, वहां तरक्की दिखने लगी है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो लाजिमी है कि हमारे उत्पादों को भी वहां तक अधिक से अधिक पहुंचाया जाए। यह हमारे लिए एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी होगी।

टैरिफ-नीति के जवाब में पड़ोसी देशों के साथ भी व्यापार बढ़ाने के तर्क दिए जा रहे हैं। मगर उनसे जुड़े कुछ कारोबारी मसले हैं, तो कुछ राजनीतिक। बांग्लादेश के साथ व्यापार में बाधाएं हैं, क्योंकि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हमने सीमाएं बंद कर रखी हैं। नेपाल और चीन जैसे देशों के साथ भी कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें हैं। ऐसे में, हमें उन देशों पर ही ध्यान देना चाहिए, जहां ऐसा करना आसान हो। इसके लिए ‘कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी व्यापार चलाने की लागत को कम करना जरूरी है। यह समझना होगा कि विदेश के बाजार में हम जितना सस्ता सामान बेचेंगे, उतना ही अधिक हमें लाभ मिलेगा। सरकार इस दिशा में काम जरूर कर रही है, लेकिन हमें और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे उद्यम गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ती कीमतों पर बना सकें।

पिछले दिनों जीएसटी दरों में भी संशोधन की बात हुई है और कहा गया है कि इससे बाजार को फायदा मिलेगा। निस्संदेह, घरेलू बाजार को इससे लाभ मिल सकता है, लेकिन निर्यात पर शायद ही इसका असर पड़ेगा। घरेलू बाजार में मांग बढ़ाने की जरूरत है, तभी ‘स्वदेशी’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे प्रयास सफल हो सकते हैं। मगर सिर्फ इसी भरोसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। यह समझना होगा कि निर्यात का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फिर, आयात अधिक होने के कारण हम विदेशी मुद्रा अधिक खर्च करते हैं। कई सामान हम बना नहीं पाते, तो पेट्रोलियम जैसे उत्पाद हमें पूरी तरह से आयात करने पड़ते हैं। इनकी खरीदारी के लिए विदेशी मुद्रा की दरकार रहेगी ही और यह बिना निर्यात बढ़ाए नहीं आ सकती। लिहाजा, घरेलू बाजार को आगे बढ़ाना जहां अल्पकालिक उपाय है, वहीं निर्यात बढ़ाना दीर्घकालिक समाधान।

साफ है, यह वक्त अपनी रीति और नीति में बड़े फेरबदल का है। अब तक हम आर्थिक व राजनीतिक, दोनों मामलों में अमेरिका-केंद्रित थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ थोपकर हमें यह मौका दिया है कि हम अब नए दोस्त ढूंढ़ें और अपनी नीतियों को नया रूप दें। इससे हमें कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी देश नीतिगत मामले में जितना अधिक स्वतंत्र होता है, उसके आगे बढ़ने की उतनी अधिक संभावना रहती है। हमें भी इसी नीति पर आगे बढ़ना चाहिए।