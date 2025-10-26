सुनिह अरज छठी मइया बढ़े कुल परिवार

संक्षेप: छठ पर्व अब देश-दुनिया में जगह-जगह मनाया जाने लगा है, मगर इस मौके पर अपना परिवार, समाज, गांव और प्रकृति- सब कुछ याद आने लगता है। सामूहिकता में मनाया जाने वाला यह ऐसा पर्व है, जिसमें प्रकृति की पूजा होती है…

पंकज त्रिपाठी, चर्चित अभिनेता छठ पर्व अब देश-दुनिया में जगह-जगह मनाया जाने लगा है, मगर इस मौके पर अपना परिवार, समाज, गांव और प्रकृति- सब कुछ याद आने लगता है। सामूहिकता में मनाया जाने वाला यह ऐसा पर्व है, जिसमें प्रकृति की पूजा होती है। डूबते और उगते हुए सूर्य को इसमें नमन किया जाता है। अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना किसी अन्य त्योहार में कहां होती है! व्रती जलाशय में खड़े होते हैं, पानी में। पूरा परिवार इस मौके पर इकट्ठा होता है, यहां तक कि कमाने के लिए परदेश गए परिजन भी लौटकर गांव आते हैं।

मेरे घर में भाभी व्रत रखती हैं। दो साल पहले मैं छठ के मौके पर पटना में था। मगर बाद में अपनी व्यस्तताओं की वजह से घर नहीं जा सका। हालांकि, पिछले साल मुंबई के जुहू बीच पर जरूर गया था। आज भी घाट पर जाने की कोशिश करूंगा। छठ मेंअपना गांव बेलसंड बहुत याद आता है। बिहार के गोपालगंज जिले में मेरा यह गांव है। जब हम गांव में होते थे, तब छठ घाट की सफाई खुद करते थे। घर में केले, मूली, हल्दी आदि जो भी उपलब्ध होता, उसे व्रतियों के बीच बांटा जाता था। दरअसल, यह मिल-जुलकर मनाया जाने वाला त्योहार है, क्योंकि इसके सारे प्रसाद खेतों से आते हैं, बाजार से नहीं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है, जिसका प्रसाद गन्ना है, मूली है, हल्दी है या अदरक है। ये सब इसी मौसम की नई फसलें हैं। छठ पूजा को संपन्न कराने के लिए किसी पंडित, पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती। व्रती खुद ही पूजा करते हैं। इसमें कोई विशेष मंत्रोच्चार नहीं होता, क्योंकि यह लोक-उत्सव है।

मेरे लिए यह पर्व इसलिए भी बहुत खास है, क्योंकि मेरे अभिनय की शुरुआत छठ से ही हुई है। यह तब की बात है, जब मैं नौवीं या दसवीं कक्षा में था। मेरी उम्र करीब 14-15 वर्ष रही होगी। परना, यानी छठ पूजा के अंतिम दिन गांव में नाटक खेला जाता था। इसमें लगातार दो साल मैंने शिरकत की है। ये नाटक सामाजिक मुद्दों पर होते थे। बाहर से जो लोग कमाकर गांव आते, उनसे चंदा लिया जाता और स्टेज बनाया जाता। माइक, साउंड, लाइट, सबकी व्यवस्था की जाती थी। इनमें खूब मजा आता। इसके बाद ही मैं पटना आ गया और थियेटर करने लगा। ‘कालिदास रंगालय’ में मैंने नाटक किए। यह रंगालय पटना ही नहीं, बल्कि बिहार में होने वाले रंगमंच और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।

उन दिनों को याद करता हूं, तो दिल भर आता है। वाकई, आज जब छठ में अपने गांव नहीं जा पाता, तो दिल कचोटने लगता है। मेरी ही नहीं, हर प्रवासी की यही पीड़ा है। उस समय तो हम छोटे बच्चे थे, गांवों में ही रहते थे, लेकिन बड़े होने के बाद वहां से बाहर निकलना हमारी मजबूरी बन गई। अब तो कई तरह की व्यस्तताएं रहती हैं, जिसके कारण चाहकर भी छठ में गांव नहीं जा पाता। हालांकि, जब कभी भी मुझे मौका मिलता है, मैं एक-दो बार अपने गांव जरूर घूम आता हूं। वहां मुझे असीम शांति मिलती है। ऐसा लगता है, मेरे पुरखे आशीष बरसा रहे हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि छठ का स्वरूप अब बदल गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वक्त के साथ इसमें थोड़ा-बहुत बदलाव जरूर आया है, लेकिन इस पर्व का मूल स्वरूप अब भी बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि लाख कोशिश के बावजूद इसमें बाजार निर्णायक नहीं बन सका है, जैसा कि हम दीवाली जैसे त्योहारों में देखते हैं। दरअसल, इसके पीछे शुचिता का आग्रह एक बड़ी वजह है। बाजार इसकी गारंटी नहीं देता। हां, बीते कुछ वर्षों में इसका दायरा जरूर बढ़ा है और यह अब विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा है। चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, पूर्वांचल के लोग जहां भी गए हैं, अपने साथ छठ जरूर ले गए हैं।

दरअसल, यह अन्य पर्वों से काफी अलग है। इसमें व्रती अपने इष्ट की आराधना करने के लिए किसी मंदिर या धाम नहीं जाते, बल्कि वे अपने आस-पास के ही किसी जलाशय में जाते हैं। इसकी यही खासियत लोगों को इसके करीब लाती है। निस्संदेह, मीडिया ने भी इसके प्रसार में काफी योगदान दिया है। विशेषकर सोशल मीडिया ने इस त्योहार को उन घरों तक भी पहुंचा दिया है, जो इसे नहीं जानते थे।

छठ के प्रति लोगों में आस्था काफी गहरी है। जो इस अवसर पर गांव नहीं जा पाते, उनको रोते हुए भी मैंने देखा है। दरअसल, जिनकी जड़ें अब भी अपनी मिट्टी से जुड़ी हैं, वे जरूर अपने गांव लौटना पसंद करते हैं। जो अपनी जड़ों से कट गए हैं, वे शहरों में ही इसे मनाते हैं। मगर इसकी शुचिता का ख्याल रखते हुए। इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है, लेकिन व्रतियों की परीक्षा खरना से, जिसे हम लोग रसिया रोटी कहते हैं, शुरू होती है। इस दिन निराहार रहना पड़ता है। अगले दिन सांझ का अर्घ्य दिया जाता है, सूर्यास्त के बाद कोसी भरी जाती है।

लोकगायन किस तरह इस त्योहार का अभिन्न हिस्सा है, उसका पता इसी बात से चलता है कि घाट से लौटकर जब महिलाएं कोसी भरती हैं, तो वे अपने परिवार के हरेक सदस्य के नाम ले-लेकर गीत गाती हैं। यदि कोई परिजन किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाया, उसके कल्याण के लिए भी छठी मैया से गुहार लगाई जाती है। जो इस परंपरा को नहीं जानते, उनको बता दूं कि कोसी भरने के दौरान गन्ने का छत्र बनाया जाता है और फिर मिट्टी की छोटी-छोटी 12 या 24 कटोरियों में गन्ने के टुकड़े, बताशे, घर में बनी पूरी, ठेकुआ, केले, अदरक, आदि रखे जाते हैं।

वैसे तो हर कलाकार चाहता है कि छठ में कम-से-कम एक गीत जरूर वह गाए। मगर स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के बिना छठ की चर्चा अधूरी है। उनके गीतों के बिना यह पर्व पूरा नहीं हो सकता। वह लोक-संस्कृति की आवाज हैं। पिछले साल नहाय-खाय के दिन ही उनका देहांत हुआ था। उनके सारे गीत दिल को छूते हैं, लेकिन करीब आठ साल पहले उनका एक गीत आया था- पहिले पहल हम कइनी, छठी मैया बरत तोहार। करिह क्षमा छठी मैया, भूल-चूक गलती हमार। यह काफी भावुक करने वाला गीत है, जो बताता है कि परंपरा को किस तरह बनाकर रखा जाना चाहिए।