तकनीक में ताकतवर बनना जरूरी

प्रांजल शर्मा, डिजिटल नीति विशेषज्ञ यह एक ऐसा भू-राजनीतिक दौर है, जिसमें लगभग हरेक उत्पाद या सेवा को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में, महत्वपूर्ण सेवाओं, सामग्रियों और उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने से भारत को रणनीतिक नुकसान हो सकता है। आज की दुनिया में किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल रॉकेटों या टैंकों से मुमकिन नहीं है। इसमें अब आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सुरक्षा का बेहद अहम योगदान है। चूंकि इन सभी के मूल में उभरती तकनीकी का महत्व है, इसलिए भारत को तकनीकी संप्रभुता पाने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ानी चाहिए।

तकनीकी संप्रभुता का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि भारत उन प्रौद्योगिकियों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा, जिनका सामरिक महत्व है या जो तकनीक बतौर हथियार इस्तेमाल की जा सकती है। इस दिशा में काम हो भी रहा है। मसलन, हाल-फिलहाल हमने दूरसंचार से जुड़े हार्डवेयर को देश में विकसित करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। बिजली उत्पादन उपकरणों के विकास को भी हमने प्रोत्साहित किया है। दवा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स व रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के ठोस प्रयास भी किए गए हैं। साथ ही, घरेलू उपग्रहों, ड्रोनों के विकास और सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण की दीर्घकालिक योजना भी सराहनीय प्रयास है।

यह सब करना कितना जरूरी है, इसका अंदाज पिछली कुछ घटनाओं से लगाया जा सकता है। जैसे, अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली ‘स्विफ्ट’ ने रूस के कुछ बैंकों को अपनी सेवाएं देनी बंद कर दीं। इसी तरह, माइक्रोसॉफ्ट ने ऊर्जा कंपनी नायरा को दी जाने वाली सेवाएं अचानक बंद कर दीं, क्योंकि वह रूस से तेल खरीदती थी। माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले ने बताया कि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भारत किस कदर निर्भर है। हालांकि, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों के भारत में कौशल-विकास केंद्र हैं, लेकिन यूरोपीय संघ और अमेरिका इन कंपनियों पर ऐसे कदम उठाने का दबाव डाल सकते हैं, जो हमारी संस्थाओं के लिए नुकसानदेह हों।

इसी तरह, चीन ने कई देशों को किए जा रहे एक खास खनिज के निर्यात पर रोक लगा दी, क्योंकि वह इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरियों के निर्माण को नियंत्रित करना चाहता है। चूंकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सेवा का इस्तेमाल भू-राजनीतिक हितों को साधने के लिए बतौर हथियार किया जा सकता है, इसलिए भारत को अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी, ताकि वह बाहरी ताकतों के ब्लैकमेल का शिकार न बन सके। इसके लिए कुछ क्षेत्रों में तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण है।

पहला है, क्रांतिक चुंबकीय (क्रिटिकल मैग्नेट्स) क्षेत्र। आज बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दुर्लभ मृदा चुंबक के उत्पादन में घरेलू क्षमता विकसित करने में जुटी हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। दुर्लभ मृदा चुंबकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन योजना बनाने का एलान किया है। सरकार इस बाबत 1,345 करोड़ रुपये की एक योजना शुरू करने जा रही है, और उसका लक्ष्य उन लोगों तक पहुंचना है, जो इसका प्रसंस्करण कर रहे हैं, यानी दुर्लभ मृदा ऑक्साइड से लेकर चुंबक बनाने तक। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती खपत के कारण भारत में दुर्लभ मृदा चुंबकों का आयात बढ़ा है। चूंकि इस क्षेत्र में चीन का दबदबा है, इसलिए भारत को स्थानीय स्तर पर इससे जुड़ा अन्वेषण बढ़ाने और आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है।

दूसरा है, डिजिटल कनेक्टिविटी। यह एआई के लिए ऑक्सीजन की तरह है। जैसे-जैसे दुनिया एआई को आत्मसात करने और उसको नियंत्रित करने के लिए खुद को संगठित कर रही है, डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश महत्वपूर्ण साबित होता जा रहा है। माना जाता है कि समुद्र के अंदर केबल बिछाने और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे कामों में किए जा रहे अरबों डॉलर के निवेश का सुफल एआई के स्मार्ट उपयोग व प्रबंधन के रूप में निकल सकता है। इस साल दो अन्य ‘अंडर-सी केबल’ (इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस) की शुरुआत हो रही है। कहा जा रहा है कि इससे भारत की डाटा ट्रांसमिशन की क्षमता चार गुना तक बढ़ जाएगी। यही नहीं, ये केबल देश को दुनिया के प्रमुख बाजारों से जोड़ देंगी। लिहाजा, अब भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी घरेलू क्षमताएं वैश्विक कंपनियों द्वारा दी जा रही सेवाओं जितनी ही मजबूत हों।

तीसरा क्षेत्र है, जेनरेटिव एआई और लार्ग लैंग्वेज मॉडल। भारत ने इंडियाएआई मिशन और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों के लिए धनराशि बढ़ाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बजट में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बेशक, यह आवंटन महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्नत विनिर्माण तंत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कई नीतिगत उपाय करने होंगे। प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का एक अहम पहलू समझना होगा और साइबर सुरक्षा के लिए अधिक निवेश, अधिक पूंजी और अधिक संस्थागत प्रयास की जरूरत होगी। एआई को लेकर चल रही प्रतिस्पर्द्धा के इस दौर में छोटे भाषा मॉडल की आवश्यकता भी बढ़ेगी, इसलिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी है।

चौथा है, तकनीकी जोखिम और साइबर सुरक्षा। चूंकि परिवर्तन की लहर अपने साथ जोखिम भी लाती है, इसलिए तकनीकी विकास के साथ-साथ खतरे भी बहुआयामी होते जा रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर जासूसी व युद्ध, और जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियारों का आपसी संयोजन मानव समुदाय के लिए काफी बड़ा खतरा है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि बेशक जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति सेहत और नवाचार में बड़ी संभावनाएं पैदा करती हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाए, तो इससे गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है। चूंकि इन प्रौद्योगिकियों का व्यापकता में इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए ‘नॉन-स्टेट एक्टर्स’ के हाथों तक इनके पहुंचने की आशंका भी बढ़ने लगी है। ऐसे में, हमारी साइबर सीमाएं भी भू-राजनीतिक सीमाओं जितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

साफ है, भारत को दूसरों पर निर्भरता से मुक्ति पानी होगी और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी क्षमता व सामर्थ्य में इजाफा करें। लिहाजा, यह सही समय है कि हम तकनीकी संप्रभु बनने का संकल्प लें।